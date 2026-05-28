GTA Online – Higgins Helitours diese Woche gratis sichern, so klappt der Deal

In GTA Online lohnt sich diese Woche ein Blick in die aktuellen Boni doppelt, denn du kannst dir das Business rund um Higgins Helitours unter bestimmten Bedingungen kostenlos sichern. Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, in Luftfahrt, schnelle Wege über Los Santos und neue Einnahmequellen zu investieren, bekommt gerade einen richtig angenehmen Rabatt, nämlich effektiv null Euro aus der Ingame-Kasse.

Damit du nichts verpasst, kommt hier der kompakte Guide: Was genau Higgins Helitours ist, wie du es gratis bekommst und worauf du achten solltest, damit der Deal auch wirklich durchgeht.

Higgins Helitours als Gratis-Deal der Woche

Was ist Higgins Helitours in GTA Online? Higgins Helitours ist ein kaufbares Business beziehungsweise ein Standort, der in GTA Online als Einstiegspunkt für luftbasierte Aktivitäten und als Teil bestimmter Fortschrittswege dient. Je nach aktueller Event-Woche kann Rockstar genau dieses Objekt als Promo anbieten, sodass du den Kaufpreis sparst und stattdessen nur noch optionale Upgrades oder Anpassungen zahlst.

Das ist vor allem dann stark, wenn du dein kriminelles Imperium gerade erst aufbaust oder deine Cash-Reserven lieber in Fahrzeuge, Upgrades oder andere Immobilien stecken willst. Gratis heißt in diesem Fall: Der Basispreis für das Business wird erlassen, der Rest ist optional.

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Wichtig ist: Der kostenlose Erwerb gilt nur in der aktuellen Aktionswoche. Sobald die Woche rotiert, ist Higgins Helitours in der Regel wieder zum Normalpreis verfügbar.

So sicherst du dir Higgins Helitours kostenlos

Wie bekommst du Higgins Helitours diese Woche gratis? Der Ablauf ist simpel, aber du solltest ihn sauber einhalten, damit du nicht aus Versehen doch bezahlst oder im falschen Menü landest. Entscheidend ist, dass du den Kauf über den vorgesehenen Ingame-Weg abschließt, während die Aktion aktiv ist.

So gehst du vor:

Starte GTA Online und gehe in eine öffentliche Sitzung oder eine Einladungssitzung, je nachdem, wie du am liebsten einkaufst. Öffne den Ingame-Internetbrowser auf dem Smartphone. Navigiere zur passenden Immobilien oder Business-Seite, auf der Higgins Helitours angeboten wird. Wähle Higgins Helitours aus und prüfe vor dem Bestätigen, ob der Kaufpreis tatsächlich auf kostenlos steht. Schließe den Kauf ab und warte die Bestätigung ab, dass das Objekt dir gehört.

Wenn du bereits eine ähnliche Immobilie oder den Slot belegt hast, kann es sein, dass ein Tauschmenü auftaucht. Achte dann besonders darauf, was ersetzt wird, damit du nicht aus Versehen etwas verlierst, das du behalten wolltest.

Das solltest du vor dem Kauf beachten

Welche Fallstricke gibt es beim Gratis-Business? Kostenlos bedeutet nicht automatisch, dass danach keine Kosten mehr entstehen. In GTA Online sind bei vielen Businesses die laufenden Ausgaben und vor allem die Upgrades der eigentliche Geldfresser. Bei Higgins Helitours gilt daher: Nimm den Gratis-Standort mit, aber plane deine nächsten Schritte sinnvoll.

Checke vor allem diese Punkte:

Upgrade-Kosten: Anpassungen, Verbesserungen oder kosmetische Änderungen werden nicht automatisch gratis.

Anpassungen, Verbesserungen oder kosmetische Änderungen werden nicht automatisch gratis. Standort-Frage: Ein kostenloser Standort ist super, aber nicht jeder Standort passt zu deinem Spielstil oder zu deinen üblichen Routen.

Ein kostenloser Standort ist super, aber nicht jeder Standort passt zu deinem Spielstil oder zu deinen üblichen Routen. Eigentums-Slots: Falls ein Tausch nötig ist, entscheide vorher, welche Immobilie du im Zweifel abgeben würdest.

Wenn du das Business primär als Sprungbrett für weitere Inhalte nutzen willst, lohnt es sich oft, zunächst nur das Nötigste zu kaufen und den Rest deines Geldes in Dinge zu stecken, die direkt mehr Einnahmen bringen.

Warum sich der Deal in dieser Woche besonders lohnt

Warum ist Higgins Helitours gerade jetzt interessant? Aktionen in GTA Online sind immer auch ein Timing-Spiel. Ein gratis Business ist im Grunde ein geschenkter Baustein für deine Infrastruktur in Los Santos. Selbst wenn du es nicht sofort intensiv nutzt, ist der Besitz oft hilfreich, um flexibel auf künftige Wochenboni zu reagieren, neue Aktivitäten schneller zu starten oder generell Wege abzukürzen.

Gerade wenn du aktuell Geld für andere teure Anschaffungen beiseitelegst, ist es smart, kostenlose Immobilien mitzunehmen, solange Rockstar sie anbietet. So bleibt dein Budget frei und du baust trotzdem deinen Account weiter aus.

Holst du dir Higgins Helitours diese Woche gratis ab, oder investierst du dein Geld lieber in ein anderes Business? Schreib mir in den Kommentaren, wie dein Plan für diese GTA-Online-Woche aussieht.