Epic Games Store – Havendock und Hyper Echelon ab 26. März 2026 gratis

Der Epic Games Store hat seine nächsten Gratis-Spiele offiziell bestätigt: Ab dem 26. März 2026 könnt ihr euch Havendock und Hyper Echelon kostenlos sichern. Zusammen kommen beide Titel auf einen Gegenwert von umgerechnet rund 33 Euro und markieren zugleich die letzten Gratis-Games, die Epic im März 2026 verteilt.

Der Zeitraum für den Claim ist ebenfalls schon klar: Das Duo soll vom 26. März 2026 bis zum 2. April 2026 verfügbar sein. Wenn ihr die Spiele in diesem Fenster eurer Bibliothek hinzufügt, bleiben sie dauerhaft in eurem Account.

Die Gratis-Spiele ab dem 26. März 2026

Welche Spiele sind im Epic Games Store ab dem 26. März 2026 gratis? Epic setzt zum Monatsende auf zwei Indies, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Ein gemütlicher Colony-Builder auf dem Ozean trifft auf einen kompromisslosen Arcade-Shooter im Retro-Look.

Wichtig für alle, die ihre Sammlung pflegen: Laut Ankündigung ist es das erste Mal, dass Havendock und Hyper Echelon im Epic Games Store kostenlos angeboten werden.

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Havendock (Cozy City Builder und Colony-Sim)

(Cozy City Builder und Colony-Sim) Hyper Echelon (Vertikal scrollender Sci-Fi Shoot-em-up)

Havendock setzt auf Aufbau, Ressourcen und Automatisierung

Worum geht es in Havendock? Entwickelt von YYZ Studio, lässt euch Havendock eine kleine Ozean-Siedlung aufbauen, die anfangs nicht mehr als ein überschaubares Floß ist. Von dort aus erweitert ihr Schritt für Schritt eure schwimmende Basis, sammelt Ressourcen, betreibt Farming und bringt mit leichten Automatisierungs-Systemen mehr Effizienz in eure Abläufe.

Der Titel wurde nach einer Early-Access-Phase offiziell im April 2025 veröffentlicht, mit Publishing-Support von Pretty Soon und IndieArk. Auf Steam kommt Havendock aktuell auf sehr positive Nutzerwertungen, basierend auf über 1.400 Reviews. Außerdem steht auf OpenCritic ein solider Wert im Raum, der das Spiel im Bereich um die Mitte der 70er einordnet.

Wenn ihr auf entspannte Aufbauspiele steht, in denen ihr nebenbei optimiert, plant und eure Kolonie organisch wachsen lasst, dürfte Havendock genau in eure Wohlfühl-Ecke passen.

Hyper Echelon liefert Arcade-Action mit Wingman-System

Was ist Hyper Echelon für ein Spiel? Hyper Echelon stammt vom Schweizer Studio GangoGames und ist ein vertikal scrollender Shoot-em-up, der klassische Arcade-Action mit Fortschrittssystemen und Upgrades kombiniert. Der PC-Release erfolgte ursprünglich im November 2021.

Spannend ist vor allem das taktische Wingman-System: Ihr kontrolliert dabei zwei Schiffe gleichzeitig. Das macht euch zwar zu einem größeren Ziel, erhöht aber auch eure Feuerkraft, was im hektischen Kugelhagel schnell über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Zusätzlich gibt es lokalen Mehrspieler, bei dem eine zweite Person die Wingman-Rolle übernimmt. Für Fans von Retro-Shootern ist das eine gute Gelegenheit, einen eher kompakten, aber schnell zündenden Titel mitzunehmen.

Aktuelle Gratis-Inhalte bis zum 26. März 2026

Welche Gratis-Angebote laufen im Epic Games Store aktuell? Bevor Havendock und Hyper Echelon übernehmen, ist seit dem 19. März 2026 ein anderes Paket aktiv. Zum einen gibt es Electrician Simulator, zum anderen ein Bonuspaket für World of Warships.

Gratis-Inhalt Zeitraum Genannter Gegenwert Electrician Simulator 19. März 2026 bis 26. März 2026 umgerechnet ca. 18 Euro World of Warships: Epic Anniversary Tachibana Pack 19. März 2026 bis 26. März 2026 umgerechnet ca. 25 Euro Hyper Echelon 26. März 2026 bis 2. April 2026 umgerechnet ca. 13 Euro Havendock 26. März 2026 bis 2. April 2026 umgerechnet ca. 20 Euro

Electrician Simulator setzt dabei voll auf Job-Routine und Werkstatt-Ausbau: Ihr übernehmt Haushaltsaufträge, tauscht Glühbirnen, ersetzt Steckdosen, repariert Geräte und verlegt Kabel. Das Tachibana-Pack für World of Warships enthält unter anderem das namensgebende japanische Premium-Tier-2-Zerstörer-Schiff samt kosmetischer Extras wie permanenten Tarnungen mit Gameplay-Boni.

Welche der kommenden Gratis-Games nehmt ihr auf jeden Fall mit: Havendock für den entspannten Aufbau oder Hyper Echelon für schnelle Arcade-Runs? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.