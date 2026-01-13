Lego-Pokémon: Gratis Set der Kanto-Orden schonauf Ebay für 300 Euro

Ein neues Lego-Sammlerstück sorgt schon Wochen vor Veröffentlichung für Furore: Die exklusive Kanto-Orden-Sammlung, die als kostenlose Zugabe zum größten Lego-Pokémon-Set erhältlich sein wird, wird bereits von Scalpern auf Verkaufsplattformen für bis zu 300 Euro angeboten.

Das Set war Teil einer zeitlich begrenzten Vorbestelleraktion zum neuen Flaggschiff der Lego-Pokémon-Reihe, das am 27. Februar 2026 erscheint. Die große Nachfrage und die künstliche Verknappung haben den Sekundärmarkt sofort aktiviert.

Was beinhaltet das große Lego-Pokémon-Set?

Welche Figuren und Bausteine sind im Hauptset enthalten? Das zentrale Set der neuen Reihe zeigt die drei ikonischen Starter-Pokémon aus der Kanto-Region: Glurak, Turtok und Bisaflor. Mit stolzen 6.838 Einzelteilen richtet sich das Set klar an erwachsene Fans und Sammler.

Der Preis für dieses Set liegt bei 649,99 Euro. Als besonderes Extra wurde eine kostenlose Beigabe in Form der Kanto-Orden-Sammlung angeboten – allerdings nur für kurze Zeit und nur bei Vorbestellung über die offizielle Lego-Webseite.

Was ist die Kanto-Orden-Sammlung?

Was macht die Kanto-Orden-Sammlung so besonders? Die exklusive Sammlung besteht aus acht detailgetreu gestalteten Nachbildungen der Orden aus der ersten Pokémon-Generation. Sie ist Teil der sogenannten GWP-Praxis (Gift With Purchase), bei der Lego limitierte Sets als Bonus zu bestimmten Käufen vergibt.

Diese GWP-Sets sind nicht separat im Handel erhältlich, was sie für Sammler besonders wertvoll macht. Die Kanto-Orden-Sammlung war nur für einen kurzen Zeitraum als Gratiszugabe verfügbar und ist mittlerweile nicht mehr auf der Lego-Seite gelistet. Ob sie zur Veröffentlichung am 27. Februar 2026 erneut angeboten wird, ist derzeit unklar.

Wie reagieren Scalper auf die Limitierung?

Warum wird das Gratis-Set plötzlich für 300 Euro verkauft? Wie bei vielen limitierten Lego-Zugaben versuchen derzeit zahlreiche Wiederverkäufer, Profit aus der künstlichen Verknappung zu schlagen. Auf Plattformen wie eBay sind bereits zahlreiche Angebote der Kanto-Orden-Sammlung aufgetaucht – mit Preisen zwischen 175 und 300 US-Dollar (entspricht etwa 160 bis 275 Euro).

Einige dieser Angebote verzeichnen bereits eine hohe Anzahl an Beobachtern, was auf echtes Kaufinteresse hinweist. Derartige Preissteigerungen sind bei GWP-Sets nicht unüblich, insbesondere wenn sie an große, teure Sets gebunden sind, die nicht jeder kaufen möchte.

Welche weiteren Lego-Pokémon-Sets wurden angekündigt?

Welche Alternativen zum großen Set gibt es? Neben dem Flaggschiff-Set mit Glurak, Turtok und Bisaflor wurden zwei weitere Sets vorgestellt, die sich eher an Gelegenheitssammler richten:

Set Preis (UVP) Teileanzahl Pikachu 199,99 Euro 2.050 Teile Evoli 59,99 Euro 567 Teile

Das Pikachu-Set zeigt das beliebte Pokémon, wie es aus einem Pokéball herausspringt. Die Zahl „25“ auf dem Sockel verweist auf Pikachus Pokédex-Nummer. Das kleinere Evoli-Set ist die preiswerteste Option und eignet sich gut für Einsteiger.

Weitere exklusive Boni für Lego-Fans

Was bietet das Lego-Insiders-Programm? Mitglieder des Lego-Insiders-Programms können zusätzlich 2.500 Punkte gegen ein Mini-Pokémon-Center-Set eintauschen. Diese Aktion startet ebenfalls am 27. Februar 2026, dem offiziellen Releasetag der Pokémon-Sets.

Ob dieses Set später auch regulär erhältlich sein wird, ist bislang nicht bekannt. Wie bei vielen exklusiven Insiders-Prämien dürfte der Zugang jedoch stark limitiert sein.

Was bedeutet das für Sammler in Deutschland?

Wie sollten Pokémon- und Lego-Fans jetzt reagieren? Wer das große Pokémon-Set mit der Kanto-Orden-Sammlung nicht mehr vorbestellen konnte, hat derzeit nur noch den teuren Sekundärmarkt als Option. Ob sich der Preis der Sammlerbeigabe langfristig auf einem so hohen Niveau halten wird, ist unklar, aber ein baldiges Wiederauftauchen im offiziellen Store ist unwahrscheinlich.

Wer sich für die weiteren Sets interessiert, sollte zum Launch am 27. Februar 2026 schnell sein – vor allem bei Pikachu und Evoli, da auch hier mit starker Nachfrage zu rechnen ist.

Wie stehst du zu der Preistreiberei bei limitierten Lego-Sets? Hast du dir eines der Pokémon-Sets vorbestellt oder wirst du auf den Release warten? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!