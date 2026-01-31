Resident Evil Requiem – Keine Rückkehr von Ada oder Chris bestätigt

Mit dem nahenden Release von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026 nimmt die Gerüchteküche rund um mögliche Charakterrückkehrer weiter Fahrt auf. Besonders heiß diskutiert: die Rückkehr von Ada Wong und Chris Redfield. Doch nun hat sich einer der bekanntesten Leaker der Resident-Evil-Szene, Dusk Golem, zu Wort gemeldet – und dämpft die Erwartungen vieler Fans.

Keine Rückkehr von Ada und Chris bestätigt

Was hat der Leaker zu den Gerüchten gesagt? Dusk Golem, der sich in der Vergangenheit bereits als zuverlässige Quelle zu Resident-Evil-Leaks erwiesen hat, stellte nun klar: Die aktuell kursierenden Informationen über ein Comeback von Ada Wong und Chris Redfield stammen nicht von ihm – es handle sich um eine „Fake-Leak“.

In einem Statement erklärte er, dass er

nicht glaubt, dass Chris oder Ada in Resident Evil Requiem in irgendeiner bedeutenden Weise vorkommen

. Auch wenn es theoretisch möglich sei, dass ihre Namen in einem versteckten Dokument oder als Easter Egg auftauchen, solle man nicht mit einem aktiven Auftritt der beiden rechnen. Besonders im Fall von Chris sei sogar durch den Regisseur selbst bestätigt worden, dass dieser nicht Teil des Spiels ist.

Bestätigte Charaktere und neue Protagonistin

Wer ist also offiziell im Spiel dabei? Bereits offiziell bestätigt ist die Rückkehr von Leon S. Kennedy, einer der beliebtesten Figuren der Serie. Er wird in Requiem zusammen mit der neuen Hauptfigur Grace Ashcroft eine zentrale Rolle spielen. Grace ist eine FBI-Analystin, die im zerstörten Raccoon City ein mysteriöses Hotel untersucht – das Wrenwood Hotel. Dort ist ihre Mutter acht Jahre zuvor ums Leben gekommen.

Während Grace auf klassische Survival-Horror-Elemente trifft – inklusive eines sie verfolgenden Monsters ähnlich Mr. X oder Lady Dimitrescu –, erlebt Leon actiongeladene Missionen mit Feuergefechten und Nahkampf. Diese Aufteilung erinnert an das Konzept von Resident Evil: Revelations, bei dem ebenfalls zwischen den Figuren gewechselt wurde.

Gameplay mit Perspektivwechsel

Wie unterscheidet sich das Gameplay der beiden Figuren? Requiem erlaubt erstmals in der Hauptreihe den Wechsel zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive. Standardmäßig spielt man Grace in der Ego-Perspektive, was die Horroratmosphäre intensivieren soll, während Leon in der Third-Person für mehr Übersicht und Action sorgt.

Grace nutzt ein Feuerzeug zur Beleuchtung dunkler Räume, kann sich verstecken, schleichen und Gegner mit Glasflaschen ablenken. Leon hingegen kämpft mit Schusswaffen und einem begrenzt haltbaren Beil, das auch zur Abwehr gegnerischer Angriffe dient. Seine Abschnitte erinnern klar an Resident Evil 4.

Was bedeutet das für Fans von Chris und Ada?

Gibt es noch Hoffnung auf ein Wiedersehen? Auch wenn aktuell keine Anzeichen dafür sprechen, dass Chris Redfield oder Ada Wong in Requiem auftreten, bleibt eine kleine Resthoffnung: Laut Dusk Golem wurden „murmurs“ über einen älteren Charakter laut, der möglicherweise in einem DLC zurückkehrt. Wer das sein könnte, ist völlig offen – Capcom selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Fans, die auf ein Wiedersehen mit Ada oder Chris gehofft haben, müssen sich also vorerst mit Spekulationen zufriedengeben. Wichtig bleibt: Solange Capcom keine offizielle Bestätigung liefert, bleiben auch gut informierte Leaks reine Spekulation.

Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

Warum ist Resident Evil Requiem so bedeutsam für die Reihe? Resident Evil Requiem markiert einen besonderen Meilenstein, denn es erscheint zum 30-jährigen Jubiläum der Serie. Es knüpft erzählerisch wieder stärker an die Ursprünge der Reihe rund um Umbrella Corporation und Raccoon City an – Aspekte, die in Resident Evil 7 und Village in den Hintergrund getreten waren.

Die Rückkehr von Leon, die neue Figur Grace und das düstere Hotel-Szenario in den Ruinen von Raccoon City lassen auf eine echte Horror-Renaissance hoffen. Gleichzeitig zeigt Capcom mit der Perspektivwahl und dem Wechsel zwischen zwei spielbaren Figuren Mut zur Innovation.

Wann erscheint Resident Evil Requiem?

Wie lange müssen wir noch warten? Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows und die Nintendo Switch 2. Der Titel wurde erstmals auf dem Summer Game Fest 2025 vorgestellt und ist das erste Hauptspiel seit Resident Evil Village im Jahr 2021.

Ob Grace Ashcroft in die Fußstapfen von Claire, Jill oder Ethan treten kann und ob Leon S. Kennedy erneut zum Fanliebling wird, erfahren wir in wenigen Wochen.

Was denkst du über Dusk Golems Aussagen? Hättest du dir eine Rückkehr von Ada oder Chris gewünscht? Schreib es uns in die Kommentare!