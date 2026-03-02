Resident Evil Requiem knackt Serienrekord – warum die Reihe so stark ist

Capcom hat mit Resident Evil Requiem nicht nur den nächsten großen Schritt für die Horror-Reihe hingelegt, sondern dabei auch direkt einen neuen Serienrekord aufgestellt. Der jüngste Ableger ist am 27. Februar 2026 erschienen und sorgt seitdem für ordentlich Gesprächsstoff in der Community, weil er gleich mehrere Erwartungen gleichzeitig bedient: klassische Survival-Horror-Spannung, moderne Inszenierung und ein spürbar größerer Fokus darauf, was Resident Evil im Kern ausmacht.

Dass Resident Evil Requiem jetzt sogar einen neuen Serienrekord knackt, passt ins Bild: Die Marke war zuletzt ohnehin in einer starken Phase, und Capcom hat es geschafft, die Reihe über Jahre hinweg relevant zu halten. Nach den Erfolgen der letzten Hauptteile wirkt Requiem wie der nächste logische Meilenstein, der die Serie auf ein neues Niveau hebt.

Ein neuer Bestwert für die Reihe

Welchen Serienrekord hat Resident Evil Requiem aufgestellt? Resident Evil Requiem hat einen neuen Rekord innerhalb der Hauptreihe gesetzt und damit einen weiteren Beleg geliefert, wie groß die Zugkraft der Marke inzwischen wieder ist. Für Capcom ist das ein wichtiges Signal, denn Rekorde entstehen in der Regel nicht nur durch Marketing, sondern weil ein Spiel den Nerv der Fans trifft und gleichzeitig genug neue Leute abholt.

Gerade im Horror-Genre ist das keine Selbstverständlichkeit. Viele Reihen verlieren über die Jahre entweder ihre Identität oder trauen sich nicht mehr, echte Risiken einzugehen. Requiem wirkt dagegen wie ein Titel, der die Stärken der Serie konsequent nutzt und gleichzeitig modern genug ist, um neben den großen Blockbustern zu bestehen.

Interessant ist dabei auch der Kontext: Resident Evil Village als achter Hauptteil hat bereits gezeigt, wie groß das Interesse an der Reihe ist. Der Titel wurde am 7. Mai 2021 veröffentlicht und hat sich bis November 2024 weltweit über 10,5 Millionen Mal verkauft. Dass Requiem nun nachlegt und sogar einen Serienrekord setzt, wirkt wie die Fortsetzung dieser Erfolgswelle.

Warum Requiem in eine starke Resident-Evil-Phase fällt

Warum ist die Serie gerade jetzt so erfolgreich? Resident Evil profitiert seit einigen Jahren von einer klaren Ausrichtung: Die Spiele setzen wieder stärker auf beklemmende Atmosphäre, Ressourcenmanagement und Druck in den Kämpfen, ohne dabei moderne Komfortfunktionen komplett zu ignorieren. Genau diese Mischung hat schon Resident Evil 7 und später Village getragen.

Village selbst hat beispielhaft gezeigt, wie Capcom Horror und Action zusammenbringen kann, ohne dass die Identität komplett kippt. Neben klassischem Inventarmanagement und dem Erkunden großer Areale gab es deutlich mehr Gefechte, Händler-Mechaniken und ein spürbar höheres Tempo. Gleichzeitig blieb die Anspannung erhalten, weil Munition und Heilung nie beliebig wirken sollten.

Requiem profitiert davon, dass Capcom diese Design-DNA inzwischen im Griff hat. Wenn dann noch ein frischer Hype dazukommt und die Community das Gefühl hat, wieder einen echten Pflichtkauf vor sich zu haben, entstehen die Voraussetzungen für Bestwerte und Rekorde fast automatisch.

Was der Rekord für die Zukunft bedeuten kann

Was bedeutet der neue Serienrekord für kommende Resident-Evil-Spiele? Ein neuer Bestwert ist für Capcom vor allem Rückenwind. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Studio die eingeschlagene Richtung beibehält und gleichzeitig noch ambitionierter wird, was Produktionswerte, Umfang und mögliche neue Ideen angeht. In der Praxis könnte das heißen: mehr Budget, größere Projekte und eine noch sicherere Hand beim Spagat zwischen Horror und massentauglicher Inszenierung.

Für Fans ist das ebenfalls eine gute Nachricht, weil ein Rekord meist zeigt, dass die Reihe nicht nur über Nostalgie funktioniert. Stattdessen scheint Resident Evil aktuell wieder aus eigener Stärke heraus zu glänzen, und genau das ist die Grundlage dafür, dass auch die nächsten Teile nicht nur existieren, sondern wirklich Ereignisse werden.

Wie siehst du das: Freust du dich über den neuen Rekord von Resident Evil Requiem, und welche Richtung wünschst du dir für die Serie als Nächstes? Schreib es gern in die Kommentare.