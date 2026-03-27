Resident Evil Requiem bekommt Fotomodus – das steckt im neuen Patch

Capcom hat am 27. März 2026 ein neues Update für Resident Evil Requiem veröffentlicht und damit nicht nur kleinere und größere Probleme behoben, sondern auch ein Community-Feature nachgereicht, das sich viele seit Release gewünscht haben. Besonders praktisch: Der Patch ist plattformübergreifend verfügbar und zielt darauf ab, den ohnehin starken Gesamteindruck des Horror-Hits weiter zu polieren.

Resident Evil Requiem ist für Capcom längst ein Erfolg auf ganzer Linie. Nach einem starken Start und dem zusätzlichen Push durch die Bestätigung von Leon S. Kennedy als zweitem spielbaren Charakter hat das Spiel in nur 17 Tagen die Marke von 6 Millionen verkauften Exemplaren geknackt und damit einen neuen Serienrekord aufgestellt. Passend zum 30. Jubiläum der Reihe zeigt Capcom jetzt, dass man den Titel auch nach dem Launch konsequent weiterentwickeln will.

Fotomodus als großes Highlight des Patches

Welche neue Funktion bringt das Update für Resident Evil Requiem? Die wichtigste Neuerung ist ein vollwertiger Fotomodus, der ab sofort im Pausenmenü verfügbar ist. Damit reagiert Capcom auf einen der häufigsten Wünsche aus der Community, denn gerade Requiem lebt von markanten Setpieces, starken Lichtstimmungen und Figuren, die sich für Screenshots geradezu anbieten.

Offiziell hält sich Capcom in den Patch Notes mit Details zurück, aber rund um das Update wurden bereits erste Funktionen gezeigt, die der Fotomodus bieten soll. Dazu gehören mehrere Kameraperspektiven, anpassbare Posen und Gesichtsanimationen sowie platzierbare Deko-Elemente und thematische Rahmen. Entsprechend dürfte es nicht lange dauern, bis Social-Media-Feeds und Foren mit stylischen, gruseligen und auch bewusst albernen Momentaufnahmen gefüllt sind.

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Zugriff auf den Fotomodus über das Pausenmenü

Verschiedene Kamerawinkel

Anpassbare Posen und Gesichtsanimationen

Platzierbare Elemente im Bild, zum Beispiel Sterne

Themenrahmen für unterschiedliche Bildstile

Bugfixes, Abstürze und Feinschliff bei Cutscenes

Was wurde neben dem Fotomodus noch verbessert? Laut Patch Notes beseitigt das Update außerdem einen Bug, der unter bestimmten Umständen den Spielfortschritt blockieren konnte. Zusätzlich wurden Tippfehler in einigen Sprachen korrigiert, was vor allem bei Menüs, Item-Beschreibungen und Hinweisen für mehr Klarheit sorgen dürfte.

Auch technisch und inszenatorisch wird nachgebessert: Auf PC wurden visuelle Fehler behoben, die mit bestimmten GPU-Treibern auftreten konnten, und es gab Fixes für Abstürze in einzelnen Situationen. Interessant ist zudem, dass Capcom einige Charakterausdrücke in Zwischensequenzen angepasst hat, um Emotionen besser zu transportieren. Außerdem wurde offenbar ein beliebter Munitions-Glitch rund um die Requiem-Pistole aus dem Spiel entfernt.

Bereich Änderungen im Update vom 27. März 2026 Alle Plattformen Fotomodus, Progress-Blocker-Fix, Sprachkorrekturen, angepasste Mimik in Cutscenes, allgemeine Gameplay-Verbesserungen PC Fix für visuelle Bugs mit bestimmten GPU-Treibern, Crash-Fixes in einzelnen Situationen

Blick nach vorn auf DLC und mögliche neue Modi

Was kommt als Nächstes für Resident Evil Requiem? Trotz des willkommenen Quality-of-Life-Updates richtet sich der Blick vieler Fans jetzt klar nach vorn. Besonders häufig fällt dabei der Wunsch nach einem dedizierten Mercenaries-Modus, der für viele längst zum festen Wohlfühlprogramm moderner Resident-Evil-Teile gehört.

Gleichzeitig steht fest, dass Capcom an herunterladbaren Inhalten arbeitet, wie auch Regisseur Koshi Nakanishi bestätigt hat. Weil Requiem noch einige offene Story-Fäden liegen lässt, hoffen viele auf eine größere Erweiterung, die Fragen beantwortet und lose Enden zusammenführt. Nach dem Tempo, mit dem Capcom aktuell Patches nachliefert, dürfte auch der nächste große Schritt nicht ewig auf sich warten lassen.

Wie kommt der neue Fotomodus bei dir an, und was wünschst du dir als nächstes: Mercenaries-Modus oder lieber eine Story-Erweiterung? Schreib es gerne in die Kommentare.