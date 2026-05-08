Resident Evil Requiem-Gratis-DLC bringt Roguelike-Modus Leon Must Die Forever

Capcom hat für Resident Evil Requiem überraschend neue Inhalte veröffentlicht und damit viele Fans auf dem falschen Fuß erwischt. Ohne große Vorankündigung ist ein kostenloser DLC online gegangen, der auf allen Plattformen verfügbar ist, auf denen das Spiel bereits erhältlich ist.

Der Drop kommt passend dazu, dass Resident Evil Requiem inzwischen ein paar Monate auf dem Markt ist und damit in die Phase rutscht, in der viele Serienableger traditionell neue Modi, Minigames oder Side-Stories nachreichen. Diesmal steht allerdings keine Story-Erweiterung im Vordergrund, sondern eine knallharte Herausforderung für alle, die schon alles gesehen haben.

Neuer Roguelike-Modus für Veteranen

Was ist Leon Must Die Forever? Das neue, kostenlose DLC-Paket trägt den Titel Leon Must Die Forever und ist mit dem Update auf Version 1.300.000 erschienen. Inhaltlich erinnert der Ansatz an den bekannten Modus Ethan Must Die aus Resident Evil 7: Biohazard, setzt aber auf eine andere Struktur und deutlich mehr Zufall.

Statt eines festen Runs bekommt ihr hier einen Roguelike-Modus, in dem ihr ausschließlich Leon S. Kennedy spielt und euch durch insgesamt 20 Level kämpfen müsst, ohne auch nur ein einziges Mal zu sterben. Wenn Leon fällt, ist der Durchlauf vorbei und ihr startet wieder ganz am Anfang.

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Los geht es auf Level 1 in Main Street, danach arbeitet ihr euch Schritt für Schritt durch Raccoon City und immer heftigere Gegnerwellen. Später warten laut Modusbeschreibung auch härtere Brocken wie The Commander, Super Tyrant und Victor auf euch.

Zugang, Progression und Fähigkeiten

Wie schaltet man den DLC frei? Leon Must Die Forever ist erst verfügbar, wenn ihr die Hauptstory von Resident Evil Requiem abgeschlossen habt. Damit richtet sich der Modus klar an alle, die den Abspann bereits gesehen haben und jetzt nach Endgame-Stoff suchen.

Der Spielfluss ist auf schnelle Entscheidungen ausgelegt: Um in den nächsten Abschnitt zu kommen, müsst ihr leuchtende Türen finden, während die Gegner mit jedem Level spürbar aggressiver und gefährlicher werden. Typisch Roguelike bedeutet das auch, dass ihr eure Route und eure Upgrades möglichst clever planen müsst.

Leon erhält dabei spezielle Fähigkeiten und Verbesserungen. Genannt werden unter anderem Enhancements, mit denen sich etwa

die Feuerkraft von Waffen erhöhen lässt,

die Haltbarkeit des Beils verbessert werden kann,

und weitere Upgrades für den Run freigeschaltet werden.

Replayability statt Story-Nachschub

Für wen lohnt sich der neue Modus? Wer auf große Story-DLCs gehofft hat, wird hier eher vertröstet. Leon Must Die Forever erweitert die Handlung nicht und bringt auch keine Rückkehr von Figuren, die sich viele gewünscht haben, wie Ada Wong. Dafür liefert Capcom eine Beschäftigungstherapie für alle, die Leons eher actionlastiges Gameplay in Resident Evil Requiem feiern.

Zusätzliche Motivation sollen 11 Herausforderungen liefern, die im Modus abgeschlossen werden können. Durch die Roguelike-Struktur und die zufälligen Waffen- und Upgrade-Entscheidungen dürfte der Wiederspielwert vor allem für alle steigen, die gerne Runs optimieren, Builds testen und bessere Routen finden.

Interessant ist außerdem, dass sich Punkte aus der Hauptkampagne nutzen lassen, um Einfluss darauf zu nehmen, welche zufällige Waffe ausgewählt wird. Zusätzlich können Boosts durch das Ausschalten von Gegnern und das Säubern von Bereichen verdient werden, was den Modus stärker mit eurem generellen Fortschritt verknüpft.

Habt ihr Resident Evil Requiem schon durch und probiert den DLC aus, oder wartet ihr lieber auf die angekündigte Story-Erweiterung? Schreibt in die Kommentare, wie weit ihr mit Leon in Leon Must Die Forever gekommen seid.