Splatoon Raiders kommt am 23. Juli 2026 für Switch 2 – Trailer zeigt Solo-Fokus

Nintendo hat den Release-Termin für Splatoon Raiders offiziell bestätigt: Der neue Ableger der Farbschlacht-Reihe erscheint am 23. Juli 2026 und ist exklusiv für Nintendo Switch 2 angekündigt. Parallel zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der erstmals kompakt zeigt, wie sehr sich Raiders von den bisherigen Serienteilen unterscheidet.

Während Splatoon bislang vor allem für kompetitive Mehrspieler-Modi bekannt ist, positioniert sich Splatoon Raiders deutlich anders. Nintendo beschreibt das Projekt als Singleplayer-fokussierten Action-Shooter und setzt damit ein klares Zeichen: Hier soll nicht in erster Linie Ranglisten-Stress, sondern ein eigenständiges Abenteuer im Vordergrund stehen.

Was Nintendo zum Release und zur Plattform verrät

Wann erscheint Splatoon Raiders? Der Termin steht fest: Am 23. Juli 2026 geht es los, und zwar ausschließlich auf Nintendo Switch 2. Damit ist Raiders rund zehn Monate nach seiner ersten Enthüllung in einer Nintendo Direct im Juni 2025 nun konkret datiert.

Der neue Trailer liefert dazu einen flotten Überblick über die wichtigsten Bausteine: Neben dem farbenfrohen Look und den typischen Tinteneffekten liegt der Fokus klar auf Fortschritt, Erkundung und Ausrüstung. Splatoon Raiders wirkt damit wie ein eigenständiger Spin-off, der die Splatoon-Welt in eine stärker kampagnenorientierte Richtung schiebt.

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So spielt sich der Singleplayer-Ableger laut Trailer

Was zeigt der neue Trailer zu Gameplay und Inhalt? Zu Beginn gibt es einen kurzen Blick auf den Charakter-Editor, inklusive mehrerer Frisuren, mit denen ihr euren Inkling optisch anpassen könnt. Danach rückt die Kernschleife in den Mittelpunkt: Kämpfen, Ressourcen sammeln, Gebiete aufdecken und das eigene Arsenal ausbauen.

Im Trailer ist zu sehen, wie der Inkling verschiedenste, knallbunte Gegner bekämpft und dabei nach und nach Teile einer Oberweltkarte freilegt. Besonders auffällig ist der Bastel-Aspekt: Mit erspielten Ressourcen lassen sich Gadgets konstruieren, die im Kampf unterstützen und offenbar eine wichtige Rolle für den Spielfortschritt spielen.

Genretechnisch ordnet sich Splatoon Raiders als Mischung aus Action und Adventure ein. Das passt zur gezeigten Struktur aus Erkundung, Kartenfortschritt und vorbereitenden Upgrades zwischen den Gefechten.

Einordnung in die Splatoon-Reihe und der Blick auf Nintendos Sommer

Wie passt Splatoon Raiders in die bisherige Serie? Die Splatoon-Marke existiert seit 2015 und hat sich für Nintendo schnell zu einer der wichtigsten modernen Reihen entwickelt. Nach dem Debüt auf Wii U folgte Splatoon 2 auf Nintendo Switch, bevor Splatoon 3 im September 2022 erschien und die Reihe auf ein neues Popularitätslevel hob.

Mit Raiders erweitert Nintendo das Universum nun um einen stärker erzählerischen und kampagnenlastigen Ansatz. Gleichzeitig fällt der Release in ein auffällig dichtes Sommerfenster: Erst kürzlich bekam auch Rhythm Heaven Groove einen Termin am 2. Juli 2026, und Splatoon Raiders folgt dann am 23. Juli 2026. Für Nintendo Switch 2 zeichnet sich damit ein Sommer ab, der früh im Jahr bereits konkret Form annimmt.

Spiel Release Plattform Ausrichtung Splatoon Raiders 23. Juli 2026 Nintendo Switch 2 Singleplayer-fokussierter Action-Shooter Rhythm Heaven Groove 2. Juli 2026 Nintendo Switch 2 Rhythmusspiel

Wie klingt Splatoon Raiders für dich: Endlich mehr Fokus auf eine große Solo-Kampagne, oder hoffst du vor allem auf starke Mehrspieler-Inhalte drumherum? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.