Splatoon Raiders enthüllt – Abenteuer und Erkundung im neuen Spin-off

Die Videospielwelt brodelt vor Aufregung, denn neue Details zu Splatoon Raiders, einem Spin-off der beliebten Splatoon-Reihe, sind durchgesickert. Dieses Mal legt Nintendo den Fokus auf ein Einzelspieler-Erlebnis, das sich stark von den bisherigen Titeln der Serie abheben könnte. Nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 kündigte Nintendo dieses neue Abenteuer an, das die Mitglieder von Deep Cut in den Mittelpunkt der Handlung stellt.

Was wissen wir über Splatoon Raiders?

Was hebt Splatoon Raiders von früheren Spielen ab? Laut einer durchgesickerten Information eines malaysischen Einzelhändlers soll das Spiel auf Abenteuer und Erkundung setzen, mit einem stärkeren Fokus auf die Geschichte als in früheren Splatoon-Spielen. Ein Questsystem soll ebenfalls integriert werden, um die Spieler in den Bann zu ziehen. Dein Charakter, bekannt als Der Mechaniker, zeichnet sich durch seine Fähigkeiten in mechanischen Modifikationen aus. Dies passt perfekt zur Handlung, in der du Deep Cut-Mitgliedern helfen musst, von den Spirhalite-Inseln zu entkommen, nachdem sie dort gestrandet sind.

Was erwartet uns in der Handlung? Die Geschichte von Splatoon Raiders dreht sich um Shiver, Frye und Big Man, die nach einem Hubschrauberabsturz auf den Spirhalite-Inseln festsitzen. Als Der Mechaniker ist es deine Aufgabe, deine Fähigkeiten zu nutzen, um ihnen bei der Rückkehr nach Hause zu helfen. Diese neue Erzählweise verspricht ein spannendes und intensives Spielerlebnis, das Splatoon-Fans in eine völlig neue Richtung führt.

Veröffentlichung und Erwartungen

Wann können wir mit Splatoon Raiders rechnen? Interessanterweise deutet der Leak darauf hin, dass Splatoon Raiders im Jahr 2025 erscheinen wird. Nintendo hat bisher kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber angesichts des bereits vollen Veröffentlichungsplans für 2025 wäre dies eine Überraschung. Bereits angekündigt sind Drag x Drive im August und Pokémon-Legenden: Z-A im Oktober, gefolgt von weiteren Titeln wie Metroid Prime 4: Beyond und Kirby Air Riders.

Was bedeutet das für die Splatoon-Reihe? Die Existenz von Splatoon Raiders könnte darauf hindeuten, dass Splatoon 4 noch in weiter Ferne liegt. Während der neue Content für Splatoon 3 nach dem Grand Festival Splatfest letztes Jahr langsamer geworden ist, gibt es weiterhin neue Splatfests, Waffen und sogar ein Upgrade für die Switch 2. Splatoon Raiders könnte die Wartezeit auf die nächste große Fortsetzung überbrücken.

Spekulationen und Ausblick

Wie könnte die Zukunft von Splatoon aussehen? Es bleibt abzuwarten, wie sich Splatoon Raiders von DLC-Erweiterungen unterscheidet, da es das erste Spin-off in der zehnjährigen Geschichte der Serie ist. Die nächste Nintendo Direct könnte Licht ins Dunkel bringen und uns einen genaueren Zeitplan für die verbleibenden Veröffentlichungen 2025 geben. Gerüchte deuten darauf hin, dass wir noch vor Ende Juli 2025 eine solche Präsentation sehen könnten. Das wäre der perfekte Moment, um mehr über Splatoon Raiders zu erfahren.

Was denkst du? Wird Splatoon Raiders tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen? Wann wird deiner Meinung nach Splatoon 4 veröffentlicht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!