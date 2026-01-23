Dreadmyst von Steam gelöscht – Ein Skandal aus geklauten Assets und Quellcode-Release

Nur zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung am 9. Januar 2026 ist das Fantasy-MMO Dreadmyst bereits wieder von Steam verschwunden. Der Grund: Urheberrechtsvorwürfe bezüglich der Audioinhalte des Spiels. Doch das ist nur der Anfang einer Geschichte voller Identitätsrätsel, Asset-Diebstahl und eines beispiellosen Schritts des Entwicklers – der Veröffentlichung des vollständigen Quellcodes.

Entfernung von Steam und Kontroverse um gestohlene Assets

Warum wurde Dreadmyst von Steam entfernt? Die temporäre Entfernung des Spiels aus dem Steam-Store erfolgte nach Berichten über urheberrechtlich geschützte Audioelemente. Spieler entdeckten schnell, dass zahlreiche Inhalte – darunter Soundeffekte, Icons und 3D-Modelle – offenbar aus bekannten Spielen wie Magic: The Gathering, Lords of the Fallen und Aion übernommen wurden.

Besonders beunruhigend: Einige dieser Assets stammen aus Franchises, deren Inhalte gar nicht auf Asset-Stores verfügbar sind. Das deutet darauf hin, dass sie ohne Lizenz verwendet wurden. Die Reaktion der Community war entsprechend heftig. Inzwischen arbeitet der Entwickler laut eigenen Angaben an der Entfernung der betroffenen Inhalte, um das Spiel wieder auf Steam veröffentlichen zu können.

Die Identität von Xjum und der Gummy52-Verdacht

Wer steckt hinter dem Projekt Dreadmyst? Die Online-Community vermutet, dass der Entwickler „Xjum“ in Wahrheit ein alter Bekannter ist: „Gummy52“ – ein umstrittener Name in der World of Warcraft-Privatserver-Szene. Gummy52 war unter anderem für das kurzlebige Projekt Felmyst bekannt, das 2017 wenige Stunden nach Launch aufgrund rechtlicher Probleme eingestellt wurde.

Reddit-Nutzer fanden auffällige Ähnlichkeiten zwischen Xjums Avatar und Gummys früherer Online-Präsenz. Hinzu kamen Aussagen im offiziellen Discord-Server, die als indirektes Schuldeingeständnis gewertet wurden. Die Folge: Ein regelrechter Sturm aus Vorwürfen, Memes und hitzigen Diskussionen auf Social Media und Reddit.

Reaktion auf die Vorwürfe: Quellcode veröffentlicht

Wie reagierte der Entwickler auf die Anschuldigungen? Anstatt sich zurückzuziehen oder juristisch zu verteidigen, ging Xjum in die Offensive. Er stellte den vollständigen Quellcode von Dreadmyst öffentlich zur Verfügung. Ziel war es, den Vorwurf zu entkräften, das Spiel enthalte Schadsoftware oder sei ein getarnter Datenklau.

Im Steam-Forum erklärte Xjum, dass alle Codezeilen von ihm selbst stammen und dass die Authentifizierung über TLS 1.3 – einen modernen Sicherheitsstandard – erfolgt. Diese Transparenzmaßnahme wurde in der Community kontrovers diskutiert. Während einige Nutzer die Offenheit lobten, wiesen andere darauf hin, dass dies nichts an den urheberrechtlich problematischen Assets ändere.

Sicherheitsbedenken, fehlende Datenschutzrichtlinien und Misstrauen

Gab es Hinweise auf Malware oder Datenklau? Die Skepsis war nicht unberechtigt: Dreadmyst startete ohne funktionierende Nutzungsbedingungen oder Datenschutzerklärung. Passwort-Resets führten ins Leere, und der kostenlose Zugang ohne Monetarisierungsoption schien vielen verdächtig.

Gerade in einem Genre wie MMORPGs, das hohe Serverkosten verursacht, wirkte das Geschäftsmodell suspekt. Kritiker warnten: Wer nicht für das Produkt bezahlt, ist das Produkt. Trotz der Veröffentlichung des Codes bleibt also ein ungutes Gefühl bei vielen zurück.

Was die Zukunft für Dreadmyst bedeutet

Kann Dreadmyst überleben – oder war es ein kurzer Hype? Die Open-Source-Freigabe könnte dem Spiel ironischerweise eine Art Unsterblichkeit verleihen. Selbst wenn die offiziellen Server verschwinden, haben interessierte Entwickler nun die Möglichkeit, eigene Versionen zu erstellen oder das Spiel zu modifizieren.

Für manche ist dies der Beweis, dass Xjum sein Projekt ernst meint – für andere ein weiterer Trick, um sich aus der Affäre zu ziehen. Klar ist: Dreadmyst hat sich zum Kuriosum des noch jungen Gaming-Jahres 2026 entwickelt. Ob als Skandalspiel oder als Indie-Experiment mit Community-Fokus – es wird noch lange Gesprächsthema bleiben.

Was hältst du von der Entwicklung rund um Dreadmyst? Würdest du einem Open-Source-MMO dein Vertrauen schenken? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!