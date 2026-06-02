Starminer startet stark auf Steam – über 1.000 Reviews, überwiegend positiv

Ein neuer Name mischt seit dem 27. Mai 2026 die Open-World-Ecke auf Steam auf: Starminer. Obwohl das Sci-Fi-Simulationsspiel als Early-Access-Version gestartet ist und ohne großes Marketing-Feuerwerk auskommt, hat es innerhalb einer Woche die Marke von 1.000 Reviews geknackt und steht dabei überwiegend positiv da. Für ein nicht-AAA-Projekt ist das auf Steam alles andere als selbstverständlich, zumal der Store bekannt dafür ist, dass viele Releases im Lärm der täglichen Veröffentlichungen untergehen.

Hinter Starminer steckt das Studio CoolAndGoodGames, das sowohl Entwicklung als auch Publishing selbst übernimmt. Zum Start liegt der Preis bei 26,99 Euro, zusätzlich gibt es einen Launch-Rabatt von 10 Prozent, der bis zum 10. Juni 2026 läuft. Später soll der Preis mit dem Voll-Release steigen, wer also ohnehin neugierig ist, bekommt jetzt den günstigeren Einstieg.

Starker Early-Access-Auftakt mit klarer Roadmap

Was steckt zum Start bereits im Umfang der Early-Access-Version? Starminer kommt nicht als nackte Baustelle auf die Festplatte, sondern liefert zum Early Access bereits mehrere Modi und ein vollständiges Grundgerüst. Enthalten sind ein Tutorial, ein Kampagnenmodus, ein Survival-Challenge-Modus sowie ein endloser Sandbox-Modus, in dem ihr euch ohne feste Vorgaben austoben könnt.

Welche Inhalte sollen später noch dazukommen? Die Early-Access-Phase soll genutzt werden, um mehr Einheiten, zusätzliche Optionen und generelle Verbesserungen nachzureichen. Das passt zur Ausrichtung des Spiels, denn Starminer lebt von Systemtiefe, Balancing und dem Feinschliff am Interface. Wer Freude an Simulationen hat, kennt das: Je mehr Stellschrauben ein Spiel bietet, desto wichtiger sind klare Menüs, gute Tutorials und ein rundes Tempo in der Progression.

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Darum geht es in Starminer im Kern

Worum geht es spielerisch in Starminer? Im Mittelpunkt steht ein Open-World-Sandbox-Ansatz, bei dem ihr Schritt für Schritt eine große Raumflotte entwerft und aufbaut. Ihr baut Rohstoffe ab, verarbeitet Material, erweitert euer Imperium und organisiert die Abläufe über klassisches Flottenmanagement. Dazu kommen Forschung, Werkzeuge und Verbindungen zu weiteren Gebieten, die eure Expansion in Gang halten.

Welche Rolle spielen Kämpfe und Gegner? Während ihr Mineralien für Profit aus dem All strippt, tauchen auch Aliens auf, die eure Aktivitäten nicht gerade begrüßen. Konfrontationen lassen sich eine Zeit lang vermeiden, früher oder später wird Schutz aber zum Thema. Starminer setzt dabei auf Echtzeit-Kämpfe mit Kriegsschiffen, inklusive physikalischer Simulation. Gewicht, Materialaspekte, Größe und Energieversorgung eurer Schiffe beeinflussen, wie sich eure Flotte im Gefecht schlägt, was das Basteln am Design deutlich relevanter macht als reine Optik.

So fällt das Steam-Urteil nach über 1.000 Reviews aus

Wie gut kommt Starminer bei Steam an? Zum Zeitpunkt der aktuellen Auswertung kommt Starminer auf 1.141 Reviews mit einem Wert von 74 Prozent und damit auf überwiegend positiv. Umgerechnet bedeutet das: Rund 844 Bewertungen fallen positiv aus, was für einen Early-Access-Start ein ziemlich klares Signal ist, dass die Basis stimmt.

Was loben die meisten Reviews und was wird kritisiert? Viele Stimmen heben genau die Kernelemente hervor, auf die es bei so einem Spiel ankommt: die Gameplay-Schleife aus Mining, Salvaging und Flottenbau, die Möglichkeiten beim Schiffsbau, das Handling und die bewusst langsamere Open-World-Progression samt spürbarer Entwicklung. Auf der Negativseite tauchen vor allem eine teils steile Lernkurve, kleinere Probleme sowie eine als klobig empfundene Benutzeroberfläche auf. Auch das eher gemächliche Tempo wird unterschiedlich bewertet, für die einen ist es ein Pluspunkt, für andere bremst es den Spielfluss.

Wie seht ihr das: Reizt euch Starminer als neue Open-World-Simulation, oder schrecken euch Early Access und ein eher langsames Spieltempo ab? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.