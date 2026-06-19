Zwei Capybaras aus LEGO-Set 31382 Playful Puppy – Anleitung gratis verfügbar

LEGO-Fans beweisen mal wieder, wie viel Kreativität in den kleinen Steinen steckt: Aus dem 3-in-1-Set 31382 Playful Puppy sind online gleich zwei detailreiche Capybaras entstanden. Das Besondere daran ist nicht nur der Look, der erstaunlich nah an einem offiziellen Alternativmodell wirkt, sondern auch die Tatsache, dass die Bauanleitung kostenlos verfügbar ist.

Gerade die 3-in-1-Creator-Sets sind beliebt, weil sie günstig, vielseitig und schnell umbaubar sind. Offiziell lässt sich der Playful Puppy als Welpe, Eichhörnchen oder Ente bauen. Der Community-Ansatz geht aber deutlich weiter und genau da setzen solche MOCs an, also My Own Creations, die aus vorhandenen Teilen neue Modelle formen.

Zwei Capybaras aus einem Creator-Set

Wer hat die Capybaras gebaut? Hinter dem Umbau steckt der Reddit-Nutzer und LEGO-Builder joffre_Bricks, der in der Community bereits für eigene Kreationen bekannt ist. Sein neues Projekt nutzt ausschließlich die Teile des 31382 Playful Puppy Sets, das zu den LEGO-Neuheiten vom Januar 2026 gehört.

Statt eines einzelnen großen Modells gibt es gleich zwei Capybaras, die zusammen wie ein kleines Diorama wirken. Der Stil ist bewusst naturalistisch gehalten, mit rundlichen Formen und einem Farbkonzept, das perfekt zum Tier passt. Dadurch sehen die Figuren so aus, als wären sie von Anfang an als Option für das Set geplant gewesen.

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Besonders clever sind die kleinen Umdeutungen von Set-Teilen: Der blaue Napf des Welpen wird zum Mini-Pool für das kleinere Capybara. Und das Halsband-Element landet nicht am Tier, sondern wird als kleine Pflanze eingesetzt, um die Szene lebendiger wirken zu lassen.

Kostenlose Anleitung als seltenes Extra

Wo bekommt ihr die Bauanleitung? Die Anleitung gibt es gratis auf Rebrickable, dort tritt der Ersteller unter dem Namen Joffre Bricks auf. Dass ein MOC inklusive vollständiger Anleitung kostenlos geteilt wird, ist eher die Ausnahme, weil viele Baumeister ihre Arbeit über bezahlte Anleitungen finanzieren.

In den Kommentaren zur Vorstellung erklärte der Ersteller außerdem, woher die Idee kam: Inspiration war ein Capybara-Plüschtier, das er auf einem lokalen Markt gewonnen hatte. Daraus entstand der Wunsch, das Tier mit den vorhandenen Steinen des Playful Puppy Sets möglichst nah nachzubauen.

Wer selbst gerne Alternativmodelle baut, bekommt hier ein ungewöhnlich rundes Paket: ein klar erkennbares Motiv, ein stimmiges Ergebnis und eine Anleitung, die den Nachbau ohne Rätselraten ermöglicht.

Warum 2026 für LEGO-Fans ohnehin spannend ist

Welche LEGO-Highlights stehen 2026 noch an? Das Capybara-MOC trifft in ein Jahr, in dem LEGO ohnehin Schlagzeilen macht. Bereits im Februar 2026 startete eine Welle neuer LEGO-Pokémon-Sets, die nächste folgt am 1. August 2026. Außerdem ist ein großes Highlight für Fantasy-Fans erschienen: das lang erwartete Minas-Tirith-Set aus Der Herr der Ringe.

Für Sammler von XXL-Sets wird es im November 2026 besonders wild: Die Sagrada-Familia wird als größtes LEGO-Set aller Zeiten angekündigt und soll auf 12.060 Teile kommen. Gleichzeitig zeigen Projekte wie die Capybaras, dass nicht nur riesige Prestige-Sets die Community bewegen, sondern auch kleine Creator-Boxen, aus denen mit etwas Fantasie völlig neue Builds entstehen.

Was sagt ihr zu den Capybaras aus dem Playful Puppy Set, und welche Tiere oder Gaming-Motive würdet ihr gern als nächstes als Creator-Umbau sehen? Schreibt es in die Kommentare.