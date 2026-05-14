Assassins Creed Black Flag Resynced – Ubisoft startet Schatzsuche mit Gold‬

Ubisoft bewirbt den kommenden Black-Flag-Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit einer Aktion, die selbst in einer Branche voller Marketingstunts ziemlich aus der Reihe tanzt. Gemeinsam mit Unsolved Hunts wurde ein echter Schatz im Wert von rund 500.000 US-Dollar irgendwo in der Karibik vergraben, inklusive Goldmünzen und einem Kristallschädel, der mit einem Opal verziert ist.

Das Ganze trägt den Titel The Lost Treasure of Edward Kenway und soll Fans über Rätsel und eine digitale Oberfläche auf eine mehrjährige Suche schicken. Wer am Ende die richtigen Schlüsse zieht, muss nicht nur das Zielgebiet eingrenzen, sondern den Fund auch tatsächlich vor Ort ausgraben.

Eine Schatzsuche als Marketing-Event

Was steckt hinter The Lost Treasure of Edward Kenway? Im Kern handelt es sich um eine moderne Schnitzeljagd mit 15 Rätseln, die nach und nach veröffentlicht werden. Sie sind so angelegt, dass die Community über längere Zeit mitknobelt und sich die Hinweise Stück für Stück zu einem Ort in der Karibik zusammensetzen sollen.

Ubisoft setzt damit auf einen maximal greifbaren Hype-Effekt: Black Flag steht ohnehin für Piratenromantik, Kartenfragmente und Schatzinseln. Jetzt wird das Konzept aus dem Spiel in die echte Welt übersetzt, inklusive der Aussicht auf einen sehr realen Jackpot für die Person, die die Rätselkette als Erste vollständig löst und den Fund hebt.

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Interessant ist auch die Perspektive auf die Laufzeit: Erwartet wird offenbar, dass sich die Suche nicht in Wochen erledigt, sondern sich über einen sehr langen Zeitraum ziehen kann. Genannt wird ein Fenster von zwei bis fünf Jahren, was gut zu Rätsel-Releases passt, die absichtlich langsam und in Etappen ausgerollt werden.

So soll die Teilnahme ablaufen

Wie funktioniert die Rätselmechanik? Wer teilnehmen will, kauft Zugang zu einem digitalen Interface, über das die 15 Rätsel bereitgestellt werden. Die Hinweise erscheinen nicht auf einmal, sondern über einen noch nicht genauer umrissenen Veröffentlichungszeitraum hinweg.

Zusätzlich gibt es einen Vorabzugang als Anreiz für Vorbesteller: Ein Rätsel soll eine Woche vor dem Start der Schatzsuche verfügbar sein. Damit verschiebt sich der Wettbewerb effektiv schon vor den eigentlichen Launch, weil frühe Käufer einen kleinen Wissensvorsprung aufbauen können.

15 Rätsel, die schrittweise freigeschaltet werden

Digitale Teilnahme über eine eigene Oberfläche

Vorbesteller bekommen ein Rätsel früher

Ziel ist ein echter, vergrabener Schatz in der Karibik

Erwartete Laufzeit der Aktion: zwei bis fünf Jahre

Termine, Preise und was offiziell kommuniziert wurde

Wann startet die Aktion und was kostet sie? Für den Start der Schatzsuche wird der 9. November 2026 genannt. Der Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced selbst ist für den 9. Juli 2026 angesetzt, die Schatzsuche läuft also als separates Projekt neben dem Spiel.

Als Einstiegspreis für die Teilnahme werden 39,99 US-Dollar genannt, außerdem existieren weitere Preisstufen bis hin zu einer 229,99-US-Dollar-Variante, die zusätzliches Merch enthalten soll. Ein Spielekey ist dabei ausdrücklich nicht enthalten, die Aktion wird als eigenständiges Angebot positioniert.

Ob und zu welchen Euro-Preisen die Teilnahme hierzulande angeboten wird, bleibt abzuwarten. Inhaltlich ist jedoch klar, worum es geht: Ubisoft und Unsolved Hunts setzen auf einen extrem auffälligen Real-World-Aufhänger, um Assassin’s Creed Black Flag Resynced über Monate und Jahre im Gespräch zu halten.

Verwurzelt in der Geschichte der Piraterie ist Gold & Crystal eine Schatzsuche, die euch tief in Archive und vergessene Geheimnisse der Karibik führt. Ausgerüstet nur mit Intellekt und Ausdauer müsst ihr 15 Rätsel lösen, um eine versteckte Truhe irgendwo in der Karibik zu finden und einen Schatz im Wert von 500.000 US-Dollar zu beanspruchen.

Wie seht ihr diese Aktion: genialer Marketing-Coup, teurer PR-Gag oder genau die Art von verrückter Idee, die zu Black Flag passt? Schreibt es in die Kommentare.