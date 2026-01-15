Monster Hunter Wilds – Mehr FPS durch DLC-Trick aufgedeckt!

Monster Hunter Wilds ist Capcoms bislang ambitioniertster Serienteil – und zugleich der umstrittenste. Obwohl das Action-RPG am 28. Februar 2025 erschienen ist und mit über 8 Millionen verkauften Einheiten in nur drei Tagen zum schnellstverkauften Monster-Hunter-Titel wurde, kämpft es seit Tag eins mit technischen Problemen – vor allem auf dem PC.

Ein neuer Fanbericht könnte nun Aufschluss darüber geben, was hinter den Performance-Schwächen steckt. Die Theorie: Monster Hunter Wilds leidet unter aggressiven DLC-Prüfungen, die die CPU belasten.

Ein kurioser Zusammenhang zwischen DLC und Framerate

Wie könnte DLC die Performance eines Spiels beeinflussen? Laut einem ausführlichen Bericht eines Reddit-Nutzers namens de_Tylmarande verbessert sich die Framerate von Monster Hunter Wilds signifikant, wenn alle verfügbaren DLCs installiert sind. Der Nutzer testete das auf mehreren PCs und stellte fest, dass die Bildrate mit einem Mod, der die DLC-Prüfungen unterbindet, von 20–25 FPS auf über 80 FPS anstieg.

Die Erklärung für dieses Verhalten liegt offenbar in der Art, wie das Spiel regelmäßig überprüft, ob DLCs vorhanden sind. Ohne installierte Zusatzinhalte führt das Spiel diese Prüfungen offenbar ständig durch – und das kostet wertvolle CPU-Ressourcen. Sobald jedoch alle DLCs erkannt werden, entfallen diese Checks oder laufen wesentlich effizienter.

Frust über technische Schwächen trotz starker Verkaufszahlen

Warum war die Kritik an Monster Hunter Wilds so laut? Trotz einer respektablen Metacritic-Wertung von 88 Punkten geriet Monster Hunter Wilds schnell in die Kritik: Die PC-Version wurde auf Steam zwischenzeitlich mit „größtenteils negativ“ bewertet. Der Grund: massive Performance-Einbrüche, Ruckler und eine insgesamt instabile Spielerfahrung.

Capcom hat zwar mehrere Patches veröffentlicht, die einige dieser Probleme adressierten, doch keine dieser Aktualisierungen führte zu einer so drastischen Verbesserung wie die inoffizielle Modifikation von de_Tylmarande. Das bringt viele PC-Spieler ins Grübeln – und sorgt für die Sorge, dass hinter der Technikschwäche ein Designfehler oder sogar eine fragwürdige DLC-Politik stecken könnte.

Bug oder Absicht? Die Community diskutiert

Handelt es sich bei der DLC-Prüfung um einen Fehler? De_Tylmarande selbst betont, dass er nicht glaubt, Capcom wolle absichtlich Spieler dazu bringen, DLCs zu kaufen, um eine bessere Performance zu erreichen. Vielmehr sieht er das Verhalten als Bug – also als unbeabsichtigte technische Schwäche. Dennoch ist der Effekt so deutlich, dass die Diskussion in der Community an Fahrt aufgenommen hat.

Mehrere Nutzer berichten, dass sich die Performance auch auf Konsolen verbessert, wenn das Spiel offline gespielt wird – was ebenfalls dafür spricht, dass die permanente Kommunikation zur Prüfung von Zusatzinhalten ein Performancefaktor ist.

Was bedeutet das für die Zukunft von Monster Hunter?

Könnte Capcom auf diese Erkenntnisse reagieren? Laut dem Reddit-Beitrag hat der Nutzer seine Beobachtungen an den Capcom-Support gemeldet. Ob und wann eine offizielle Reaktion folgt, ist derzeit offen. Angesichts der Tatsache, dass 2026 ein weiterer Monster-Hunter-Titel erscheinen soll, könnte Capcom jedoch ein Interesse daran haben, das Vertrauen der PC-Community zurückzugewinnen.

Ein weiteres spannendes Detail: Gerüchten zufolge könnte Monster Hunter Wilds auch für die kommende Switch 2 erscheinen. Sollte das stimmen, wäre eine optimierte CPU-Auslastung dort umso wichtiger – denn Nintendos Systeme sind traditionell weniger leistungsfähig als aktuelle PCs oder Konsolen.

Ein gutes Spiel in technischer Schieflage

Warum ist die Problematik so tragisch für Fans? Monster Hunter Wilds bietet auf inhaltlicher Ebene viele Stärken: eine nahtlos begehbare Open World, das neue Seikret-Montursystem, dynamische Wettereffekte, ein erweitertes Wundensystem und die Rückkehr aller 14 Waffentypen machen es zum bisher umfangreichsten Ableger der Reihe.

Doch all diese Neuerungen kommen nur dann zur Geltung, wenn das Spiel auch technisch einwandfrei läuft. Solange Performance-Probleme gerade auf dem PC bestehen bleiben, wird ein Teil der Community vom vollen Erlebnis ausgeschlossen – oder muss auf Fan-Mods zurückgreifen, um die Performance auf ein akzeptables Niveau zu bringen.

Wie stehst du zu der DLC-Theorie? Hast du selbst Performanceprobleme mit Monster Hunter Wilds erlebt? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!