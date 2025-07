Monster Hunter Wilds – Hotfix behebt Spielabstürze und Netzwerkprobleme

Capcom hat kürzlich das zweite große Titel-Update für Monster Hunter Wilds veröffentlicht, das mit einer Vielzahl neuer Monster, Missionen und Ausrüstungsgegenstände aufwartet. Doch wie es oft bei solch umfassenden Updates der Fall ist, können auch unvorhergesehene Probleme auftreten. Um diesen entgegenzuwirken, hat Capcom einen kleineren Hotfix nachgeschoben, der einige der neu aufgetretenen Fehler behebt.

Ein Blick auf die neuesten Änderungen

Welche Probleme wurden im neuesten Update behoben? Die Version 1.020.01.00 von Monster Hunter Wilds konzentriert sich auf das Beheben von Fehlern, die mit dem großen Titel-Update eingeführt wurden. Ein besonders ärgerliches Problem, das zu Abstürzen des Spiels führte, wenn man im Aussehen-Menü die „Ausrüstungsoptik“ oder die „Palico-Ausrüstungsoptik“ auswählte, wurde behoben. Außerdem wurde ein Fehler korrigiert, der beim Einsatz des Insektengleves „Fokus-Schlag“ gegen den Monster-Rey Dau zu Netzwerkunterbrechungen führen konnte.

Ein weiteres Problem betraf die Belohnungen aus Erkundungen, die Lagiacrus oder Seregios beinhalteten. Diese fielen manchmal geringer aus als vorgesehen. Mit dem neuen Patch wurde auch dieses Problem behoben, sodass du nun die korrekten Belohnungen erwarten kannst.

Verbesserungen für PC-Spieler

Was wurde für die PC-Version von Monster Hunter Wilds angepasst? Für Spieler auf Steam, die mit instabilen Bildraten zu kämpfen hatten, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Ein Fehler, der auftrat, wenn du eine Fernkampfwaffe ausgerüstet hattest, wurde behoben, was zu einer stabileren Performance führen sollte. Diese Anpassung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Monster Hunter Wilds auf Steam mit „überwiegend negativ“ bewertet wird, was die Notwendigkeit solcher Verbesserungen unterstreicht.

Während das Hotfix-Update im Vergleich zum großen Titel-Update eher klein ausfällt, sind die vorgenommenen Korrekturen dennoch bedeutend für ein reibungsloses Spielerlebnis. Besonders die Behebung von Spielabstürzen und Netzwerkproblemen ist entscheidend, um ein unterbrechungsfreies Spiel zu ermöglichen.

Aktualisierungen für Konsolenspieler

Was musst du beachten, wenn du auf PS5 oder Xbox Series X|S spielst? Wenn du auf Konsolen spielst, ist es wichtig, die neueste Version des Spiels zu installieren, um Zugriff auf den Online-Multiplayer und die DLC-Inhalte zu erhalten. Gegebenenfalls musst du dein Spiel neu starten, um sicherzustellen, dass alle Updates korrekt angewendet wurden.

Die schnelle Reaktion von Capcom auf die Probleme, die mit dem Titel-Update entstanden sind, zeigt ihr Engagement, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich Monster Hunter Wilds in den kommenden Monaten weiterentwickeln wird.

Deine Meinung ist gefragt!

Was hältst du von den neuesten Updates und Patches für Monster Hunter Wilds? Hast du bereits Verbesserungen bemerkt oder gibt es noch andere Probleme, die deiner Meinung nach angegangen werden sollten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!