Monster Hunter Wilds Update – Neue Monster, Ausrüstungen und PC-Optimierungen

Ein neues Update für Monster Hunter Wilds ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar, einschließlich PS5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Dieses Update bringt eine Vielzahl von neuen Inhalten mit sich, darunter neue Monster, Missionen und Ausrüstungen. Für diejenigen, die nach neuen Herausforderungen suchen, gibt es nun spannende Kämpfe mit Lagiacrus und Seregios. Zusätzlich wurden etliche Fehler behoben und die Balance einiger Waffen angepasst.

Neue Monster und Missionen

Welche neuen Monster wurden hinzugefügt? Mit dem neuesten Update haben die Entwickler von Monster Hunter Wilds neue Monster eingeführt. Dazu gehören Lagiacrus und Seregios, die jeweils in speziellen Missionen bekämpft werden können. Um die Lagiacrus-Mission freizuschalten, musst du mindestens Jägerrang 31 erreicht und sowohl die Hauptmission „Eine Welt Kopf steht“ als auch die Nebenmission „Wald Doshaguma“ abgeschlossen haben. Für die Seregios-Mission gelten ähnliche Anforderungen.

Auch Tempered-Versionen dieser Monster wurden hinzugefügt, die ab Jägerrang 41+ verfügbar sind. Zudem wird ein arch-temperierter Uth Duna im Rahmen eines zukünftigen Event-Quests erscheinen. Mit diesem Update werden auch temperierte Monster häufiger in Monsterherden anzutreffen sein.

Neue Ausrüstungen und Funktionen

Welche neuen Ausrüstungen gibt es? Das Update bringt eine Vielzahl neuer Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten. Es wurden neue Anhänger, Sticker, Sprachzeilen, Posen und Gesten eingeführt. Zudem gibt es neue Seikret-Dekorationen und geschichtete Waffen für Jäger und Palico. Die β-Sets der Jägerrüstungen sind jetzt auch für geschichtete Rüstungseinstellungen verfügbar.

Des Weiteren wurden neue Unterstützungsjäger hinzugefügt: Mina (Schwert & Schild) und Fabius (Lanze), die nach Abschluss der Hauptmission „Der Stolz eines Jägers“ verfügbar werden. Fabius ist jedoch nur während eines zeitlich begrenzten saisonalen Events verfügbar.

Verbesserungen in Basen und Einrichtungen

Welche Änderungen wurden an den Basen vorgenommen? Spieler können nun Gegenstandskisten außerhalb des Jägerzelts in jedem Basislager und dem Grand Hub finden. Eine neue Funktion ermöglicht es, den Handler zwischen Alma und Erik zu wechseln, nach Abschluss der Lagiacrus-Mission. Ein neues Festival der Eintracht-Event findet vom 23. Juli bis 6. August 2025 statt, mit temporären Änderungen an Ausrüstungen und Dekorationen.

Barrel Bowling hat jetzt zusätzliche Belohnungsslots und neue spezielle Anordnungen für saisonale Events. Außerdem gibt es neue begrenzte Kopfgeldtypen und Ranglistenkategorien für Fische und endemisches Leben.

PC-Optimierungen und Grafikverbesserungen

Was hat sich für PC-Spieler geändert? Für PC-Spieler gibt es einige Optimierungen wie Warnhinweise für veraltete GPU-Treiber und neue anpassbare Tastaturkonfigurationen. Zudem wird jetzt DLSS4 und FSR4 für Grafik-Upscaling unterstützt. NVIDIA DLSS ist für die Mehrbild-Generierung in den Grafikeinstellungen verfügbar.

Eine neue Grafikeinstellung ermöglicht es, Bildschirmlinsenverzerrungseffekte durch Unterwasser- oder Lava-Bereiche zu deaktivieren. Weitere Features umfassen die Möglichkeit, den Gegenstandsbeutel schnell aufzufüllen und eine Funktion zum Entfernen aller Dekorationen.

Kampfbalance und Fehlerbehebungen

Welche Anpassungen wurden an den Waffen vorgenommen? Die Balance der Waffen wurde umfassend überarbeitet. Verschiedene Waffen erhielten Anpassungen bei Schaden und Skalierung. Beispielsweise wurde der rohe Schaden und die Betäubungswerte für Schwert & Schild leicht erhöht, während einige Fähigkeiten der Doppelklingen und des Langschwerts ebenfalls verbessert wurden. Der Hammer kann nun in spezielle Folgemoves verkettet werden, und der Jagdhorn hat neue Timing-basierte Noten.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Fehler behoben, die mit der Spielmechanik und dem Waffensystem zu tun hatten. Dazu gehören Probleme mit der Schadensanzeige, unerwartete Kritische Trefferwahrscheinlichkeiten und Waffenfähigkeiten, die nicht korrekt funktionierten.

