Pet Lands gratis auf Steam bis 22. März 2026 – so läuft die Aktion

Steam legt wieder eine seiner beliebten Free-to-Keep-Aktionen nach: Bis zum 22. März 2026 könnt ihr euch das Creature-Collection-Spiel Pet Lands komplett kostenlos sichern und dauerhaft in eurer Bibliothek behalten. Normalerweise kostet der Titel im Steam Store 14,99 Euro, doch im Aktionszeitraum fällt der Preis auf null.

Wichtig ist dabei das Timing: Das Angebot läuft nur bis 18:00 Uhr deutscher Zeit am 22. März 2026. Danach wird Pet Lands wieder regulär bepreist, wer es aber rechtzeitig claimt, behält es dauerhaft.

Was Pet Lands spielerisch bietet

Worum geht es in Pet Lands? Das Spiel beschreibt sich als incremental creature collection adventure game, also im Kern als Mix aus Clicker- und Sammelspiel mit Fortschrittsschleifen. Statt klassischer Trainerkämpfe steht hier vor allem das Farmen von Ressourcen im Fokus: Ihr sammelt Münzen, brütet Kreaturen aus und schickt sie auf Mining-Aufgaben, um euren Output immer weiter zu steigern.

Zum Fortschritt gehört auch das Erkunden mehrerer Areale, die laut Beschreibung handgebaut sein sollen. Mining ist dabei nicht nur stumpfes Abarbeiten, denn es gibt zufällige Events, die eure Abläufe durcheinanderbringen können, etwa durch Eiswürfel oder Drachen, die Chaos unter den Kreaturen auslösen.

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Welche Sammelreize gibt es? Wie in vielen Creature-Collection-Spielen setzt Pet Lands auf seltene Varianten, die ihr beim Ausbrüten oder Freischalten bekommen könnt. Genannt werden verschiedene Formen, die als besonders begehrt gelten:

Gold

Regenbogen

Mega

Omega

Zusätzlich könnt ihr Upgrades finden, kaufen und craften, sowohl für euren Fortschritt als auch für eure Begleiter. Der Titel wirkt damit eher wie ein entspanntes Aufbau- und Optimierungsspiel, das seine Motivation aus Zahlenwachstum, Drops und Upgrades zieht.

Einordnung, Reviews und warum sich das Gratis-Claim lohnt

Für wen ist Pet Lands interessant? Wenn ihr Spaß an ruhigen Fortschritts-Spielen habt, in denen ihr nebenbei Ressourcen anhäuft und eure kleinen Helfer immer effizienter macht, könnte Pet Lands genau euer Ding sein. Durch den stärkeren Fokus auf Kreaturen als Arbeitskräfte erinnert das Grundprinzip eher an moderne Creature-Worker-Sandbox-Ideen als an klassische Monster-Sammel-RPGs.

Wie fällt das Feedback auf Steam aus? Die Bewertungen sind aktuell gemischt. Ein Teil der Community kritisiert, dass sich Inhalte und Karten wie ein Asset-Flip anfühlen und teils an Optik und Aufbau anderer Plattform-Games erinnern. Andere empfinden die Simplizität dagegen als Pluspunkt und beschreiben Pet Lands als angenehm relaxte Erfahrung für zwischendurch.

Unterm Strich gilt: Gerade weil der reguläre Preis oft ein Streitpunkt in den Reviews ist, ist die Free-to-Keep-Aktion eine gute Gelegenheit, das Spiel ohne Risiko mitzunehmen und selbst anzutesten.

Weitere Gratis-Deals für PC im Überblick

Welche weiteren kostenlosen Inhalte sind aktuell verfügbar? Neben Pet Lands laufen noch weitere Aktionen, bei denen PC-Games oder Zusatzinhalte gratis abgeholt werden können. Hier die genannten Angebote mit ihren Fristen:

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Epic Anniversary Tachibana Pack für World of Warships im Epic Games Store gratis sichern bis 26. März 2026

Gerade bei zeitlich begrenzten Aktionen lohnt sich ein kurzer Check in euren Launchern, damit nichts durchrutscht, bevor die Deals ablaufen.

Habt ihr Pet Lands schon auf dem Radar gehabt, und nehmt ihr solche Free-to-Keep-Angebote automatisch mit oder nur, wenn euch das Genre wirklich reizt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.