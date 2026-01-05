Stardew Valley auf Switch 2 – Update entlarvt kritischen Crafting-Bug

Stardew Valley erhält im Januar 2026 ein neues Update, das wichtige Fehler auf der Nintendo Switch 2 behebt. Spieler, die die Switch-2-Version bereits heruntergeladen haben, sollten aktuell besonders vorsichtig sein, wenn sie bestimmte Gegenstände herstellen. Der Entwickler ConcernedApe hat das Problem erkannt und arbeitet bereits an einem Patch, der in Kürze erscheinen soll.

Was wurde mit dem neuen Update eingeführt?

Welche neuen Inhalte bringt die Switch-2-Version? Die Switch-2-Version von Stardew Valley bietet einige Verbesserungen, die speziell auf die neue Nintendo-Hardware zugeschnitten sind. Dazu zählen unter anderem:

Vier-Spieler-Splitscreen-Modus

Acht-Spieler-Online-Multiplayer

Optimierungen für moderne Displays

Diese Features versprechen ein deutlich verbessertes Multiplayer-Erlebnis, sowohl lokal als auch online. Allerdings wurde der Spielspaß durch einen schwerwiegenden Bug getrübt, der beim Crafting bestimmter Items auftritt.

Welche Items sind vom Crafting-Bug betroffen?

Welche Gegenstände solltest du aktuell nicht herstellen? Einige Spieler berichteten, dass beim Herstellen bestimmter Items andere Items im Inventar mitverbraucht werden. Betroffen sind insbesondere folgende Objekte:

Blaugras-Starter

Schweroffen

Deluxe-Wurmtonne

Räucherofen

Pilzstamm

Turbo-Dünger

Schatz-Totem

Statue des Segens

Deluxe-Köder

Herausforderungsköder

Moossuppe

Einige dieser Items sind bereits früh im Spiel verfügbar, andere erst im späteren Spielverlauf. In jedem Fall empfiehlt es sich, diese Objekte bis zum Patch nicht zu craften.

Wie reagiert der Entwickler auf die Probleme?

Wann erscheint der Hotfix für den Crafting-Bug? Laut ConcernedApe ist der Fehler lokalisiert und ein entsprechender Fix bereits in Arbeit. Das Update soll „bald“ veröffentlicht werden. Aufgrund der aktuellen Probleme wurde der Launch der Switch-2-Version in Europa vorerst zurückgehalten, bis der Bug behoben ist. Das bedeutet: Spieler in Europa sind aktuell nicht betroffen.

Spieler in anderen Regionen sollten das Spiel entweder meiden oder besonders vorsichtig beim Crafting sein. Der Entwickler betont, dass das Problem priorisiert behandelt wird.

Was ist mit dem Multiplayer-Modus?

Funktioniert der Online-Koop inzwischen wieder? Ja, laut ConcernedApe wurden die Fehler im Online-Koop-Modus auf Switch 1 und 2 bereits behoben. Der Modus sollte jetzt stabil laufen und ist wieder vollständig nutzbar.

Das bedeutet: Wer sich auf Mehrspielerpartien gefreut hat, kann bereits loslegen – zumindest solange keine der betroffenen Items hergestellt werden.

Der Blick auf Stardew Valley als Ganzes

Warum bleibt Stardew Valley trotz Bugs ein Dauerbrenner? Stardew Valley wurde seit seiner Veröffentlichung 2016 kontinuierlich erweitert und verbessert. Als Spieler übernimmst du die Kontrolle über eine heruntergekommene Farm, die du Schritt für Schritt wieder aufbaust. Neben Landwirtschaft kannst du angeln, in Minen kämpfen, Beziehungen zu Dorfbewohnern pflegen und sogar heiraten und Kinder bekommen.

Das Spiel wurde von Eric Barone alias ConcernedApe allein entwickelt und gilt als eines der besten Indie-Spiele aller Zeiten. Es verkaufte sich bis Dezember 2024 weltweit über 41 Millionen Mal und beeinflusste maßgeblich die Renaissance des Farm-Simulationsgenres.

Was bedeutet das alles für dich als Spieler?

Solltest du jetzt Stardew Valley auf Switch 2 spielen? Wenn du die europäische Version spielst, kannst du entspannt loslegen. In anderen Regionen solltest du entweder warten oder besonders vorsichtig sein. Die Liste der betroffenen Crafting-Gegenstände solltest du im Blick behalten, bis der Patch verfügbar ist.

Insgesamt zeigt dieses Update erneut, wie aktiv und engagiert der Entwickler weiterhin an Stardew Valley arbeitet. Auch fast zehn Jahre nach Release bleibt die Community lebendig und der Content wächst kontinuierlich weiter.

Was hältst du vom neuen Update für Stardew Valley? Wirst du auf den Patch warten oder trotzdem weiterspielen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!