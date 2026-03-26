Pokémon XD auf Switch 2 stürzt ab – Nintendo bestätigt Save-Probleme

Wer sich auf ein Wiedersehen mit einem GameCube-Kulttitel auf der Nintendo Switch 2 gefreut hat, braucht aktuell leider gute Nerven: Bei Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis häufen sich Berichte über Abstürze und Probleme mit Spielständen. Nintendo hat die Beschwerden inzwischen offiziell bestätigt und arbeitet an einer Lösung.

Das Spiel ist am 18. März 2026 als Teil der Nintendo GameCube Nintendo Classics auf Nintendo Switch Online für Nintendo Switch 2 erschienen. Schon kurz nach dem Start meldeten erste Fans, dass die Neuauflage in bestimmten Situationen unerwartet schließen kann.

Nintendo bestätigt Abstürze und Save-Probleme

Was genau ist bei Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis auf Nintendo Switch 2 das Problem? Laut den aktuellen Berichten betrifft der Fehler nicht nur Abstürze, sondern kann auch deutlich schlimmere Folgen haben: Selbst wenn du im Spiel mehrfach regulär speicherst, kann es passieren, dass bei einem Absturz der komplette Spielstand gelöscht wird.

Gerade weil die Hauptkampagne grob bei rund 30 Stunden liegt, ist das Risiko extrem frustrierend. Viele lassen das Abenteuer deshalb vorerst liegen, weil der potenzielle Progress-Verlust nicht nur Minuten, sondern im Worst Case das gesamte Save-File betrifft.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nintendo hat öffentlich mitgeteilt, dass das Team die Situation untersucht. Ein konkreter Zeitplan für einen Patch oder eine finale Fehlerbehebung wurde allerdings noch nicht genannt.

Diese Zwischenlösung empfiehlt Nintendo aktuell

Wie kannst du Datenverlust bis zum Fix minimieren? Nintendo rät bis auf Weiteres dazu, zusätzlich zur normalen Speicherfunktion die Quick-Save-Option in den Nintendo Classics Funktionen zu nutzen. Gemeint ist das Speichern über das Pause-Menü des Emulators, also über sogenannte Suspend Points.

Auf der offiziellen Website beschreibt Nintendo dafür konkrete Schritte, die du beim Spielen von Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis beachten sollst:

Während du Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis spielst, öffne das Suspend-Menü.

Wähle einen freien Speicherplatz aus, um deinen Fortschritt zu sichern.

Nach dem Speichern zeigt der ausgewählte Slot einen Zeitstempel an, wann der Suspend Point erstellt wurde.

Wenn alle vier Speicherplätze belegt sind, kannst du neuen Fortschritt über einen bestehenden Suspend Point speichern. Beachte dabei: Sobald Daten überschrieben wurden, lassen sie sich nicht wiederherstellen.

Wichtig ist dabei vor allem die Routine: Wer aktuell weiterspielt, sollte sich angewöhnen, in regelmäßigen Abständen zusätzlich diese Suspend-Speicherpunkte anzulegen und die Slots sinnvoll zu rotieren.

Warum die Neuauflage für Fans trotzdem wichtig ist

Welche Bedeutung hat Pokémon XD für die Reihe und Nintendo Switch Online? Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis erschien ursprünglich 2005 auf dem Nintendo GameCube und wurde von Genius Sonority entwickelt. Anders als die Hauptreihe setzt das Spiel standardmäßig auf Doppelkampf-Formate und lässt dich mit der Schnappmaschine gezielt Schatten-Pokémon von gegnerischen Trainern entwenden, um sie später zu „reinigen“.

Inhaltlich begleitet dich ein junger Protagonist mit dem Standardnamen Michael durch die Orre-Region, während du der Organisation Cipher das Handwerk legst. Im Zentrum steht dabei auch das Mysterium um das spezielle Crypto-Lugia, das für viele bis heute zu den ikonischsten Momenten der GameCube-Ära zählt.

Spannend für die Zukunft des Angebots: Pokémon Colosseum ist für Nintendo GameCube Nintendo Classics ebenfalls bereits bestätigt und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Umso mehr hoffen viele, dass Nintendo ähnliche Probleme dort frühzeitig ausschließen kann.

Wie läuft Pokémon XD: Der Sturm der Finsternis bei dir auf der Nintendo Switch 2, und hattest du bereits Abstürze oder Ärger mit dem Speicherstand? Schreib es uns in die Kommentare.