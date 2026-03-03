Moonlighter 2 erscheint für Nintendo Switch 2 – Handheld-Action offiziell bestätigt

Moonlighter 2 bekommt offiziell eine Version für die Nintendo Switch 2. Damit ist klar: Das Action-RPG mit Shopkeeper-Twist kommt nicht nur auf die großen Plattformen, sondern auch auf Nintendos nächste Hardware Generation. Für Fans des ersten Teils ist das vor allem deshalb spannend, weil sich das Spielgefühl aus Dungeons und Ladenalltag perfekt für kurze Sessions im Handheld-Modus anbietet.

Konkrete Details zu einem deutschen Release-Termin oder einem Preis im Nintendo eShop gibt es aktuell noch nicht. Fest steht aber, dass die Ankündigung die Switch-2-Version ausdrücklich bestätigt und Moonlighter 2 damit von Beginn an für das neue System eingeplant ist.

Bestätigte Plattform und Einordnung

Für welche Nintendo-Konsole erscheint Moonlighter 2? Moonlighter 2 ist offiziell für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Wer also mit dem Gedanken spielt, den Titel unterwegs zu spielen, kann das auf Nintendos neuer Konsole fest einplanen.

Für die Praxis heißt das: Moonlighter 2 wird sich voraussichtlich gut in den Alltag einfügen, weil sich Runs in Dungeons und die typischen Verkaufsrunden im Shop traditionell gut portionieren lassen. Gerade auf einer Nintendo-Plattform ist genau diese Mischung aus Progression und kurzen Spielschleifen oft der Sweet Spot.

Auch wenn bisher keine technischen Eckdaten genannt wurden, ist die Bestätigung für Switch 2 bereits ein starkes Signal: Das Spiel ist nicht nur als späterer Port vorgesehen, sondern als Teil der Plattformplanung.

Was die Switch-2-Version für Fans bedeutet

Was bedeutet die Ankündigung für alle, die Moonlighter mögen? Die offizielle Switch-2-Bestätigung dürfte vor allem diejenigen freuen, die den Vorgänger wegen seiner Mischung aus Action, Loot und Shop-Management gefeiert haben. Das Konzept lebt davon, dass ihr nach riskanten Ausflügen eure Beute nicht nur hortet, sondern aktiv zu Geld macht und damit Upgrades finanziert.

Genau dieser Kreislauf funktioniert erfahrungsgemäß besonders gut, wenn man jederzeit ein paar Minuten einwerfen kann, statt lange Abende einzuplanen. Sollte Moonlighter 2 die Stärken des ersten Teils weiter ausbauen, könnte die Nintendo Switch 2 eine der bequemsten Möglichkeiten werden, den eigenen Shop nebenbei zu managen und trotzdem regelmäßig in Dungeons abzutauchen.

Bis konkrete Infos zu Release-Zeitfenster, Editionen oder Vorbestellungen im deutschen Nintendo eShop folgen, bleibt vor allem die Gewissheit: Moonlighter 2 kommt und zwar auch auf Switch 2.

Freut ihr euch auf Moonlighter 2 auf der Nintendo Switch 2 und würdet ihr es lieber unterwegs im Handheld-Modus spielen oder am TV? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.