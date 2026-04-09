Nintendo Switch Online im April 2026 – drei neue NES-Spiele sind da

Nintendo erweitert den Klassiker-Katalog von Nintendo Switch Online im April 2026 um gleich drei weitere NES-Titel. Ab sofort stehen euch die Neuzugänge ohne Zusatzkosten in der Nintendo Classics NES-App zur Verfügung, solange euer Abo aktiv ist.

Mit dabei ist ein absoluter Arcade-Dauerbrenner, aber auch zwei Spiele, die selbst Retro-Fans nicht unbedingt sofort auf dem Schirm haben. Gerade diese Mischung macht das Update spannend, weil es nicht nur die großen Namen bedient, sondern auch vergessene Perlen zurückholt.

Drei neue NES-Spiele für Nintendo Switch Online

Welche neuen Spiele sind im April 2026 bei Nintendo Switch Online dabei? Nintendo hat für dieses Update drei NES-Klassiker freigeschaltet, die ihr direkt in der NES-App herunterladen und jederzeit starten könnt.

Die drei neuen Spiele bei Nintendo Switch Online im April 2026 sind:

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Pac-Man

Mendel Palace

The Tower of Druaga

Alle drei Titel stammen ursprünglich aus den 1980er-Jahren, auch wenn sie teilweise erst später ihren Weg auf das NES gefunden haben. Wer den Retro-Backlog des Services ohnehin regelmäßig durchstöbert, bekommt damit wieder drei weitere gute Gründe, in die App reinzuklicken.

Das steckt in Pac-Man, Mendel Palace und The Tower of Druaga

Was macht die neuen Klassiker spielenswert? Pac-Man braucht kaum eine Vorstellung: Labyrinth, Punkte fressen, Geister austricksen und mit Power-Pellets den Spieß umdrehen. Für Nintendo Switch Online ist die NES-Umsetzung relevant, also eine der vielen Portierungen des 1980 gestarteten Arcade-Hits.

Mendel Palace ist dagegen deutlich unbekannter, aber historisch ziemlich interessant: Es handelt sich um das erste Spiel von Game Freak, lange bevor das Studio mit Pokémon zum Weltphänomen wurde. Ihr übernehmt die Rolle von Bon-Bon, die ihre Freundin Candy retten will, nachdem diese in ihrem Traum gefangen ist. Spielmechanisch geht es darum, böse Puppen auszutricksen und zu besiegen, Spielzeug als Hindernisse zu verschieben und durch das Umdrehen von Panels im Level voranzukommen.

The Tower of Druaga genießt in Retro-Kreisen einen besonderen Ruf, weil es früh auf Geheimnisse, versteckte Items und kryptische Lösungen gesetzt hat. Das Spiel gilt als wichtiger Einfluss für spätere Action-Rollenspiele und Dungeon-Designs, unter anderem auch für The Legend of Zelda. Das Grundprinzip: Ihr erklimmt Etage für Etage den Turm, sucht pro Stockwerk einen Schlüssel, entdeckt optionale Items wie eine Spitzhacke und stellt euch am Ende dem Herrscher des Turms. Gerade die versteckten Mechaniken sorgen für hohe Wiederspielbarkeit, können aber auch gnadenlos sein.

Komfortfunktionen machen Retro deutlich zugänglicher

Welche Nintendo-Switch-Online-Features helfen bei den NES-Spielen? Wer sich an die Neuzugänge wagt, profitiert von den typischen Zusatzfunktionen der Nintendo Classics NES-App. Dazu gehören vor allem externe Speicherstände und eine Zurückspul-Funktion, mit der sich Fehler schnell korrigieren lassen.

Das ist nicht nur bequem, sondern kann bei härteren Brocken wie The Tower of Druaga praktisch Pflicht sein, wenn man sich ohne Frust an die vielen Geheimnisse herantasten will. Gerade bei älteren Spielen, die oft weniger intuitiv sind als moderne Titel, sind diese Komfort-Extras ein echter Vorteil.

Welche der drei Neuaufnahmen reizt euch am meisten: Pac-Man als Klassiker für zwischendurch oder eher die beiden weniger bekannten NES-Titel? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.