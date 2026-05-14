Nintendo Switch Online erweitert Virtual-Boy-App auf 14 Spiele, fünf neu dabei

Nintendo baut sein Retro-Angebot weiter aus: Ab sofort stehen Abonnenten von Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket fünf zusätzliche Virtual-Boy-Spiele in der Nintendo-Classic-App zur Verfügung. Damit wächst die Virtual-Boy-Bibliothek von bislang neun auf nun insgesamt 14 Titel.

Neu dabei sind Jack Bros., V-Tetris, Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling und Vertical Force. Um die Neuzugänge zu starten, müsst ihr die Virtual-Boy-App auf eurer Switch beziehungsweise Switch 2 zunächst auf die aktuelle Version aktualisieren.

Fünf neue Virtual-Boy-Spiele im Abo

Welche Spiele sind neu bei Nintendo Switch Online? Mit dem aktuellen Update erweitert Nintendo die Virtual-Boy-Auswahl um fünf sehr unterschiedliche Klassiker, vom Puzzle über Arcade bis hin zum Shoot em up. Gerade Fans, die auf bekannte Namen setzen, bekommen mit V-Tetris und Space Invaders Virtual Collection zwei prominente Neuzugänge.

Jack Bros. ist dabei eine Besonderheit: Das Spiel ist ein Ableger aus dem Megami-Tensei-Universum von Atlus. Ihr steuert drei Dämonen, Jack Frost, Jack Pumpkin und Jack Skelton, und müsst gegen die Zeit antreten, um zurück in die eigene Welt zu gelangen.

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V-Tetris liefert klassische Tetris-Action, setzt aber auf eigenständige Kniffe bei den Level-Designs, die das Spielgefühl spürbar verändern können. Wer Tetris gut kennt, bekommt hier also nicht nur eine simple Variante, sondern eine Version mit eigenem Charakter.

Space Invaders Virtual Collection bringt direkte Umsetzungen von Space Invaders und Space Invaders Part 2 auf die Switch. Zusätzlich sind Modi wie Time Attack und Score Attack enthalten, wenn ihr euch gezielt an Bestzeiten oder Highscores messen wollt.

Virtual Bowling fällt als Sporttitel aus dem Rahmen und setzt auf klassisches Tenpin-Bowling. Entscheidend ist hier vor allem gutes Timing, denn das Spiel arbeitet mit einem Gauge-System, bei dem präzises Treffen des richtigen Moments über gelungene Würfe entscheidet.

Vertical Force schließlich ist ein vertikal scrollender Shoot em up, in dem ihr feindliche Starships aus dem Weg räumt. Wer auf schnelle Reflexe und Dauerfeuer steht, dürfte hier am ehesten hängen bleiben.

Alle Virtual-Boy-Spiele in der Nintendo-Classic-App

Welche Titel sind aktuell insgesamt verfügbar? Mit dem heutigen Update kommt die Virtual-Boy-App in Nintendo Switch Online auf 14 Einträge. Hier ist die komplette Liste, wie sie aktuell im Line-up geführt wird:

Jack Bros.

Space Invaders Virtual Collection

V-Tetris

Vertical Force

Virtual Bowling

3-D Tetris

Galactic Pinball

Golf

The Mansion of Innsmouth

Marios Tennis

Mario Clash

Red Alarm

Teleroboxer

Virtual Boy Wario Land

Zuletzt hatte Nintendo die Virtual-Boy-Reihe am 10. März 2026 erweitert, als Marios Tennis und Mario Clash zum Katalog dazugestoßen sind. Davor gab es Anfang April 2026 auch ein Update für die NES-Auswahl in der Nintendo-Classic-App, bei dem Pac Man, Mendel Palace und The Tower of Druaga ergänzt wurden.

Voraussetzungen, Kosten und Ausblick auf 2026

Wie bekommt ihr Zugriff auf die Virtual-Boy-Spiele? Der Virtual-Boy-Katalog ist nicht im Standard-Abo enthalten, sondern setzt Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket voraus. Zusätzlich gilt: Für das Spielen der Virtual-Boy-App auf Switch und Switch 2 wird ein separates Zubehör benötigt, das als Headset oder als Cardboard-Variante angeboten wird.

Der Blick nach vorn: Nintendo hat bereits weitere Virtual-Boy-Titel für später in 2026 in Aussicht gestellt. Genannt wurden D-HOPPER und ZERO RACERS, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden sollen.

Was haltet ihr von den fünf Neuzugängen und dem Virtual-Boy-Kurs bei Nintendo Switch Online, lohnt sich das für euch oder fehlt euch ein bestimmter Klassiker im Line-up? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.