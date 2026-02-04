Call of Duty: Black Ops 7 Season 2 – Neue Belohnungen und Inhalte enthüllt

Mit dem Start von Season 2 am 5. Februar 2026 bringt Call of Duty: Black Ops 7 eine Vielzahl neuer Inhalte für alle, die sich für den Battle Pass entscheiden – darunter auch exklusive Belohnungen für Premium- und BlackCell-Käufer. Trotz eines schwierigen Starts hat sich der Titel mittlerweile zur meistgespielten Shooter-Erfahrung auf PlayStation und Xbox im Januar 2026 entwickelt. Die neue Season soll diesen Aufwärtstrend weiter stärken.

Battle Pass Inhalte in Season 2

Welche Belohnungen enthält der Battle Pass von Season 2? Der Battle Pass für Season 2 enthält sowohl kostenlose als auch Premium-Inhalte. Wer sich für die kostenpflichtige Variante entscheidet, erhält sofortigen Zugriff auf die neue Operatorin Victoria Atwood, eine Wissenschaftlerin mit zentraler Rolle in der Kampagne. Ihr „Sage“-Skin ist direkt mit dabei, ebenso wie ein 10 % XP-Boost, ein legendärer Waffenbauplan (Malcontent) für die Razor 9mm, der „Arm Up“-Rufzeichen-Hintergrund und ein Emblem namens „Warped Skull“.

Zusätzlich gibt es drei neue Waffen, die du im Verlauf des Battle Pass freischalten kannst:

REV-46 (vollautomatische Maschinenpistole) – Seite 3

EGRT-17 (vollautomatisches Sturmgewehr) – Seite 6

H311-SAW (Nahkampfwaffe) – Seite 10

Außerdem erwarten dich über 20 neue Waffenbaupläne, neue Visierdesigns, Finishing Moves, Ausrüstungs-Skins (z. B. für die Cluster-Granate), sowie kosmetische Extras wie Aufkleber, Verbrauchsgegenstände, Themen und die beliebten COD-Punkte.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

BlackCell-Belohnungen für Season 2

Was bietet das BlackCell-Paket zusätzlich? Für Spieler, die tiefer in die Tasche greifen, wartet das BlackCell-Angebot mit exklusiven Extras. Direkt nach dem Kauf erhältst du den Phantom-Operator sowie den alternativen Eclipse-Skin. Jede Seite des Battle Pass enthält darüber hinaus exklusive Belohnungen für BlackCell-Besitzer, darunter Skins für Charaktere wie Mason und Atwood.

Die vollständige Liste der sofort freischaltbaren Inhalte für BlackCell-Käufer umfasst:

1.100 COD-Punkte

“Initiator” Mastercraft Blueprint für das AK-27 mit Tracern und Death FX

Alternative “Fatalist” Mastercraft Blueprint für das AK-27 mit Tracern und Death FX

“Sic ’Em” Finishing Move mit Begleiter

“Go Time” Gun Screen

“BlackCell” Clan-Tag

HUD-Thema „Season 02“ (nur für BlackCell)

10 % XP-Treuebonus

Neue Shop-Pakete und Ultra-Skins

Was gibt es im Ingame-Shop zu kaufen? Neben dem Battle Pass bringt Season 2 auch neue Shop-Bundles. Besonders auffällig sind dabei die neuen Ultra Operator Skins mit visuellen Effekten. Highlight ist das „Final Directive“ Tracer Pack mit dem „Death Engine Reaper EWR-3“ Ultra Operator Skin. Weitere Pakete sind:

Phase Hunter Ultra Pack

Backdraft Ultra Skin

Atomic Carbon Pack

Verbesserte Anti-Cheat-Maßnahmen

Wie geht Activision gegen Cheater vor? Zeitgleich mit Season 2 wird auch das RICOCHET Anti-Cheat-System aufgerüstet. Dabei kommen neue Erkennungstechnologien zum Einsatz, die Programme wie Cronus Zen oder XIM Matrix identifizieren und deaktivieren können. Zusätzlich wird Microsoft Azure Attestation genutzt, um die Systemintegrität auf dem PC zu überprüfen – in Kombination mit TPM 2.0 und Secure Boot.

Rückkehr klassischer Karten und neue Inhalte

Welche bekannten Inhalte kehren zurück? Mit Season 2 kehrt eine der beliebtesten Karten aus Black Ops 2 zurück: Slums. Das Remaster der Karte soll nostalgische Fans ebenso begeistern wie neue Spieler. Zusätzlich wurde die Geschichte rund um David Mason weiterentwickelt, der bereits im Kampagnenmodus durch die Rückkehr des Terroristen Raul Menendez im Mittelpunkt steht. Diese Storyelemente wurden direkt aus dem offiziellen Hintergrund des Spiels übernommen, das im Jahr 2035 spielt und mit Koop- oder Einzelspieler-Modus erlebbar ist.

Call of Duty: Black Ops 7 wurde am 14. November 2025 veröffentlicht und bietet neben Multiplayer auch einen Koop-Zombie-Modus sowie ein umfangreiches Fortschrittssystem mit hybriden Perk-Klassen und einem Endgame-Modus mit bis zu 32 Spielern.

Wie findest du die neuen Inhalte von Season 2? Wirst du dir den Battle Pass oder sogar das BlackCell-Paket holen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!