Black Ops 7 Ranked Play – SR-Freeze am 25. März, neue Ladders bis Season 3

Call of Duty: Black Ops 7 bekommt im März 2026 schon das nächste Update spendiert. Nach dem Start von Season 2 Reloaded am 12. März 2026 liefert Treyarch einen weiteren Patch nach, der vor allem Feinschliff in Multiplayer und Zombies bringt, aber auch eine größere Weiche für Ranglisten-Fans stellt.

Während Season 2 Reloaded zuletzt mit frischem Content in allen Kernbereichen auffiel, richtet sich der Blick jetzt wieder stärker auf Stabilität, Exploit-Fixes und ein paar gezielte Anpassungen. Besonders im Fokus steht diesmal das Ende der laufenden Ranked-Phase und der Übergang in eine neue, zeitlich begrenzte Wettbewerbsrunde.

Patch-Schwerpunkte in Multiplayer und Oberfläche

Welche Änderungen bringt das Update im Multiplayer? Im Multiplayer wird vor allem eine Lücke auf der Map Cliff Town geschlossen: Es wurde ein Problem behoben, durch das man den vorgesehenen Spielbereich verlassen konnte. Solche Out-of-Bounds-Stellen sind nicht nur nervig, sondern können Matches auch unfair kippen, daher dürfte der Fix vielen entgegenkommen.

Außerdem gibt es eine kleine Anpassung an einem Operator-Skin: Kagans Rive-Skin leuchtet an Ohrstück und Jackenkragen nun weniger stark. Das klingt nach Kosmetik, kann aber in dunkleren Ecken oder auf bestimmten Sichtlinien tatsächlich Einfluss darauf haben, wie schnell man wahrgenommen wird.

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Was wurde an UI und Stabilität verbessert? Treyarch hat auch an der Benutzeroberfläche geschraubt, darunter die Auswahl über das Emotes-und-Sprays-Rad bei Maussteuerung. Zusätzlich wurden fehlende Freischaltbedingungen bei mehreren Operator-Skins ergänzt, und die Anforderungen für die SG-12 wurden aktualisiert, da die Waffe jetzt über die Waffenkammer zugänglich ist. Obendrauf kommt ein Fix für eine falsch ausgerichtete Battle-Pass-Benachrichtigung sowie mehrere allgemeine Stabilitätsverbesserungen.

Ranked Play wird umgebaut und Ränge werden eingefroren

Was passiert mit Rang und SR in Season 2? Die wichtigste Änderung betrifft den Ranglistenmodus: Die aktuellen Season-2-Ränge und SR werden am 25. März 2026 um 6:00 Uhr CET eingefroren. Damit steht euer Endstand für Season 2 fest, bevor es in der Schlusswoche eine neue Competitive-Phase gibt.

Am Folgetag werden die Top-250-Belohnungen verarbeitet. Anschließend startet eine neue Ranglisten-Erfahrung für die letzten Tage der Season: die Season 2 Ranked Series, die vom 26. März bis zum 31. März 2026 läuft. Danach wird Ranked Play in den betroffenen Modi bis zum Start von Season 3 offline genommen.

Wie funktioniert die Season 2 Ranked Series mit Ladders? In der Ranked Series werden alle automatisch in Competitive Ladders eingeteilt. Die Ladders von Gold bis Irisierend bestehen jeweils aus 50 Teilnehmenden und setzen sich aus Leuten zusammen, die Season 2 innerhalb des jeweiligen Rangs beendet haben. Die Top 250 landen in einer eigenen Ladder, in der ausschließlich die Top 250 gegeneinander antreten.

Der Aufstieg läuft über Ladder Points: Ein Sieg gibt 31 Punkte, eine Niederlage zieht 21 Punkte ab. Ziel ist es, sich innerhalb der eigenen Ladder nach oben zu kämpfen und exklusive Season-2-Belohnungen abzuräumen.

Pro Rang: Emblem für Platz 1

Pro Rang: Emblem für Top 5 sowie eine animierte Waffen-Tarnung

Pro Rang: Emblem für Top 10

Pro Rang: Emblem für Top 25 sowie eine Waffen-Tarnung

Pro Rang: Emblem für Top 50 sowie ein Ranked-Series-Emblem

Challenge-Track für alle Ränge: Ranked-Series-Vinyl

Challenge-Track für alle Ränge: Ranked-Series-Charm

Fixes für Zombies, Dead Ops Arcade 4 und Endgame

Welche Bugs wurden in Zombies behoben? In Zombies bekommt vor allem Paradox Junction Bugfixes. Unter anderem wurde ein Problem adressiert, bei dem man nach einer Zeitreise in einem Schreibtisch im Gelben Haus feststecken konnte. Außerdem wurde ein Exploit geschlossen, der es erlaubte, während der Zeitreise in die Vergangenheit in einem ungeöffneten Umzugswagen zu bleiben. Zusätzlich wurde ein seltener Fehler behoben, bei dem man nach der Zeitreise durch den Boden fallen konnte, und es gab weitere Stabilitätsverbesserungen für die Map.

Ebenfalls gefixt: Beim Double-Tap-Perk-a-Cola sollte der Minor-Augment Double Play nach zwei schnellen Kills korrekt zwei Patronen ins Magazin zurückgeben, sofern man normale Kugelwaffen ohne Akimbo nutzt. Genau das soll jetzt wieder wie vorgesehen funktionieren.

Was ändert sich bei Dead Ops Arcade 4 und Endgame? In Dead Ops Arcade 4 wurde ein Exploit geschlossen, bei dem Gegner in bestimmten Bereichen auf jeder Map nicht mehr korrekt auf liegende Figuren reagierten. Im PvE-Bereich Endgame wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass der Z-Rex während eines Glitch-Fracture-Events durch den Boden fällt.

Auch bei Waffen und Crafting gibt es Korrekturen: Der Exotic Fabricator funktioniert jetzt mit der SG-12 wie erwartet. Zudem laden die Akimbo-XM325 beim Nachversorgen nun zwei Schuss statt nur einem, und ein UI-Fehler mit falschen Waffen-Icons im Zusammenhang mit dem Exotic Fabricator wurde ebenfalls behoben.

Wie findet ihr die Idee mit der Season 2 Ranked Series und den Competitive Ladders, und reicht euch die Schlusswoche für einen echten Push auf die Belohnungen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.