ARC Raiders: Zweite Expedition startet mit neuen Belohnungen und Verbesserungen

Mit dem Start der zweiten Expedition am 1. März 2026 bringt ARC Raiders zahlreiche Änderungen mit sich, die das Feedback der Community direkt aufgreifen. Das Extraction-Spiel von Embark Studios, das auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar ist, setzt auf eine dystopische Zukunft im Jahr 2180, in der du als „Raider“ Ressourcen aus der gefährlichen Oberfläche sammelst. Die Expeditionen bieten dabei einen optionalen Neustart mit neuen Belohnungen und Boni – und genau hier setzt die zweite Kampagne mit überarbeiteten Mechaniken an.

Neue Vorteile für Expeditions-Veteranen

Was ändert sich bei der zweiten Expedition? Embark Studios hat auf das gemischte Feedback zur ersten Expedition reagiert und einige zentrale Systeme überarbeitet. Besonders das Skillpunktesystem wurde angepasst: Statt wie bisher 1 Million Stash-Wert pro Punkt zu verlangen, kostet jeder Skillpunkt nun nur noch 600.000. Wer bereits Punkte aus der ersten Expedition mitnimmt, zahlt sogar nur 300.000 pro Punkt für diese.

Ein neues Aufholsystem sorgt zudem dafür, dass du verpasste Punkte aus der ersten Expedition nun nachholen kannst. Damit wird es auch für Neueinsteiger attraktiver, sich in das System einzuklinken.

Alle Belohnungen im Überblick

Welche Boni bekommst du für deine Teilnahme? Je nachdem, ob du zum ersten oder zweiten Mal an einer Expedition teilnimmst, unterscheiden sich die Belohnungen. Dabei gibt es zwei Arten:

Permanente Belohnungen: Patchwork-Outfit (weiterentwickelt) Scrappy-Kosmetikset Expeditions-Indikator-Symbol (mit Upgrade je Expedition) Erweiterte Stash-Größe (von 12 auf 24 Plätze) Bis zu 5 zusätzliche Skillpunkte (plus Aufholen von verpassten Punkten)

Kumulative Buffs bei aufeinanderfolgenden Expeditionen: Erfahrungsbonus: 5% → 10% Materialbonus (Scrappy): 6% → 12% Reparaturwert-Bonus: 60% → 70%



Ein Highlight für Wiederholungsteilnehmer ist außerdem die Freischaltung neuer kosmetischer Optionen: Das Patchwork-Outfit erhält vier zusätzliche Umschaltoptionen sowie zwei neue Farbvarianten. Auch ein komplett neues Scrappy-Outfit wartet auf dich.

Expeditionsstruktur bleibt optional

Muss man an der Expedition teilnehmen? Nein – die Teilnahme bleibt vollständig optional. Anders als bei klassischen Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov zwingt ARC Raiders dich nicht zu regelmäßigen Server-Wipes. Stattdessen entscheidest du selbst, ob und wann dein Charakter die unterirdische Basis Speranza dauerhaft verlässt.

Dazu musst du zunächst Materialien sammeln, um deinen Expeditionskarawanen zu bauen. Nur wer dieses Ziel erreicht, darf am Event teilnehmen. Der Anmeldezeitraum für die zweite Runde startet am 25. Februar 2026.

Neuer Content in Sicht

Was bringt das nächste Update? Parallel zur Expedition steht ein großes Inhaltsupdate bevor: Shrouded Sky. Hier erwartet dich unter anderem eine neue Kartenbedingung – laut Gerüchten der lang ersehnte „Toxic Swamp“. Darüber hinaus kündigt Embark eine neue ARC-Bedrohung namens „Raider Deck“ an, die das PvE-Erlebnis weiter intensivieren soll.

Die Kombination aus optionalem Fortschritts-Reset, verbesserten Belohnungen und frischem Content dürfte ARC Raiders einen ordentlichen Aufschwung verpassen – besonders für Fans, die sich mehr Langzeitmotivation gewünscht haben.

Wie stehst du zur zweiten Expedition? Wirst du dich erneut in die gefährliche Oberfläche wagen oder bleibst du diesmal lieber in Speranza? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!