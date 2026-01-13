Fallout 76: Kreative C.A.M.P.-Wettbewerbs-Sieger inspirieren Community

Seit dem holprigen Start im Jahr 2018 hat sich Fallout 76 zu einer lebendigen Onlinewelt entwickelt, die regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird. Besonders beliebt bei der Community ist das C.A.M.P.-System, das durch das große Revamp-Update deutlich erweitert wurde. Dieses System erlaubt es dir, eigene Basen zu bauen, die nicht nur funktional sind, sondern auch deine Kreativität widerspiegeln können.

Im Dezember 2025 veranstaltete Bethesda das große Finale des C.A.M.P. Revamp Community Contest, bei dem erneut beeindruckende Bauwerke prämiert wurden. Das Motto lautete dieses Mal: „The Kindest Dwellers Ever Known“. Drei außergewöhnliche Beiträge wurden als Sieger gekürt – jeder einzelne mit einem ganz eigenen Charme.

Die Gewinner des C.A.M.P.-Wettbewerbs

Welche Builds wurden ausgezeichnet? Die drei finalen Gewinnerprojekte zeigen eindrucksvoll, wie ideenreich die Community von Fallout 76 geworden ist:

Burning Springs One Stop Quantum Trade Post von Hi SKUNK – Ein mehrstöckiger, farbenfroher Handelsstützpunkt im Stil eines klassischen amerikanischen Kuriositätenladens.

von Hi SKUNK – Ein mehrstöckiger, farbenfroher Handelsstützpunkt im Stil eines klassischen amerikanischen Kuriositätenladens. Christmas Tree Caravan von pandorasdghtr – Eine Basis in Form eines riesigen Weihnachtsbaums, die Reisenden ein warmes Willkommen und radioaktiv gewürzte Köstlichkeiten bietet.

von pandorasdghtr – Eine Basis in Form eines riesigen Weihnachtsbaums, die Reisenden ein warmes Willkommen und radioaktiv gewürzte Köstlichkeiten bietet. Lights, Camera, Flea Soup! von Northern_Harvest – Ein als Filmset gestaltetes CAMP, inspiriert von einer Szene aus Staffel 2 der Fallout-TV-Serie, inklusive Regiestuhl und Kamerateam.

Jede dieser Basen interpretiert das Thema auf eigene Weise und nutzt das volle Potenzial der verbesserten Baumechaniken. Besonders auffällig ist die Liebe zum Detail – vom atmosphärischen Lichtdesign bis zu clever platzierten Dekoelementen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein Rückblick auf die Entwicklung von Fallout 76

Wie hat sich das Spiel seit dem Launch entwickelt? Fallout 76 wurde bei seinem Start teils stark kritisiert – unter anderem wegen technischer Probleme, fehlender NPCs und einer schwachen Story. Seitdem hat Bethesda das Spiel kontinuierlich überarbeitet. Mit Updates wie Wastelanders (2020) kamen menschliche NPCs zurück, während das CAMP-Revamp neue kreative Möglichkeiten eröffnete.

Die Community-Events rund um das C.A.M.P.-System gehören heute zu den beliebtesten Inhalten im Spiel. Sie fördern nicht nur den Austausch untereinander, sondern geben dir die Chance, deine gestalterischen Fähigkeiten zu zeigen. Die aktuelle Gewinnerliste ist ein Paradebeispiel dafür, was mit Engagement und Ideenreichtum möglich ist.

Ein Blick in die Zukunft

Könnten neue Wettbewerbe folgen? Offiziell hat Bethesda noch keine weiteren Wettbewerbe angekündigt. Doch angesichts des Erfolgs dieser Aktion hoffen viele, dass ähnliche Events folgen werden. Die Kombination aus kreativem Gameplay und Community-Engagement hat Fallout 76 zweifellos neues Leben eingehaucht.

Ob du selbst ein CAMP-Profi bist oder einfach gern durch die Werke anderer wanderst – die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, wie sehr sich das Spiel gewandelt hat. Mit der Unterstützung durch die TV-Serie und stetigen Updates bleibt Fallout 76 auch 2026 ein spannendes Online-Erlebnis.

Was hältst du von den Gewinner-Bauten? Würdest du dir eine neue Runde des Community-Contests wünschen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!