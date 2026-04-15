Starfield auf PS5 startet verhalten – 140.000 Verkäufe, Technikprobleme bremsen

Starfield ist seit dem 7. April 2026 auch auf der PlayStation 5 verfügbar, doch der Start fällt laut einem neuen Bericht eher verhalten aus. Demnach kommt Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel in der ersten Woche auf rund 140.000 verkaufte Exemplare und soll etwa 7,7 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt haben. In Analystenkreisen wird dieser Auftakt als mittelmäßig eingeordnet, gerade weil Starfield als eines der größten Bethesda-RPGs der letzten Jahre gilt.

Der PS5-Release ist Teil einer Entwicklung, die Xbox-Spieler schon länger beobachten: Microsoft bringt immer häufiger ehemalige First-Party-Titel auf konkurrierende Plattformen. Nach Ports wie Grounded und Sea of Thieves im Jahr 2024 sowie größeren Namen wie Forza Horizon 5 und Microsoft Flight Simulator 2024 im Jahr 2025 ist Starfield nun der nächste prominente Neuzugang auf Sonys Konsole.

Ein Start im Vergleich zu anderen Xbox-Ports

Wie ordnen sich die PS5-Verkäufe von Starfield im Wettbewerb ein? Der Bericht stellt Starfield in eine Reihe mit anderen Xbox-zu-PS5-Veröffentlichungen der vergangenen Monate. Demnach ist Ninja Gaiden 4 aktuell der stärkste Xbox-Release auf PS5 im genannten Zeitraum, gefolgt von Microsoft Flight Simulator 2024 und The Outer Worlds 2. Starfield landet mit seinen 140.000 Einheiten in Woche eins dahinter, wird aber dennoch als schnellster Verkaufstart eines Xbox-Ports in den letzten sechs Monaten beschrieben.

Zur Einordnung: Ninja Gaiden 4 soll seit seinem Launch im Oktober 2025 insgesamt 257.000 Einheiten auf PS5 verkauft haben. Microsoft Flight Simulator 2024 wird im selben Datensatz mit 245.000 Einheiten geführt, The Outer Worlds 2 mit 160.000. Starfield reiht sich damit zwar nicht an die Spitze, liegt aber immerhin vor anderen Port-Veröffentlichungen wie Avowed, Age of Empires 4 und South of Midnight, die laut der Auswertung schwächer gestartet sein sollen.

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Am größten bleibt der Abstand zu Forza Horizon 5: Für den Racer werden im Bericht 5,7 Millionen verkaufte Exemplare auf PlayStation 5 genannt, dazu ein Bruttoumsatz von mehr als 320 Millionen US-Dollar. Auch Gears of War Reloaded wird als Erfolg hervorgehoben und soll plattformübergreifend 1 Million Verkäufe erreicht haben, wobei 70 Prozent davon auf PS5 entfallen sollen.

Spiel (Xbox-Port auf PS5) Genannte Verkäufe Zeitraum laut Bericht Ninja Gaiden 4 257.000 seit Oktober 2025 Microsoft Flight Simulator 2024 245.000 seit Release The Outer Worlds 2 160.000 seit Release Starfield 140.000 erste Woche ab 7. April 2026 Forza Horizon 5 5,7 Millionen bis dato

Update, DLC und Technik-Probleme als Bremsklotz

Was steckt im PS5-Paket von Starfield und was stört aktuell? Parallel zum PS5-Start ist Starfield mit einer großen kostenlosen Aktualisierung namens Free Lanes erschienen. Zusätzlich wurde eine neue kostenpflichtige Erweiterung veröffentlicht, die Terran Armada heißt. Inhaltlich sollte das eigentlich ein guter Aufschlag sein: neues Update, frischer DLC und ein Release, auf den viele PlayStation-Fans seit 2023 gewartet haben.

Allerdings dürften technische Schwierigkeiten die Stimmung rund um den Launch drücken. Berichten zufolge kämpfen einige PS5-Nutzer aktuell mit Abstürzen, teils wird das Spiel als kaum spielbar beschrieben, weil es sehr häufig crasht. Bethesda hat auf die Problemmeldungen reagiert und angekündigt, die Ursachen auf wenige Auslöser eingegrenzt zu haben. Ein Hotfix soll in den kommenden Tagen folgen und die Abstürze beheben.

Ob die Verkäufe nach dem Patch anziehen, bleibt spannend. Gerade bei einem Rollenspiel dieser Größe spielt Mundpropaganda eine riesige Rolle, und ein stabiler technischer Zustand ist oft die Grundlage dafür, dass sich ein Titel über Wochen und Monate trägt.

Wie fällt dein Eindruck vom PS5-Release aus: Zockst du Starfield inzwischen auf Sonys Konsole, und wie läuft es bei dir mit Performance und Abstürzen? Schreib es uns in die Kommentare.