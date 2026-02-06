Gerücht um Final Fantasy 7 Remake Part 3 – möglicher gleichzeitiger Konsolenstart

Rund um Final Fantasy 7 Remake Part 3 tauchen weiter Gerüchte und angebliche Leaks auf, gleichzeitig gibt es aber auch bereits einige offizielle Signale, wie Square Enix die Entwicklung und den Release angeht.

Der spannendste aktuelle Punkt: Ein Leak stellt eine große Änderung in Aussicht, die für dich in Deutschland je nach Plattform richtig relevant sein könnte, nämlich ein Launch ohne lange Konsolen Exklusivität.

Worum es bei dem Leak geht

Was soll sich bei Final Fantasy 7 Remake Part 3 grundlegend ändern? Laut dem aktuellen Gerücht soll Final Fantasy 7 Remake Part 3 nicht wie die Vorgänger erst einmal länger nur auf PlayStation erscheinen, sondern direkt auf mehreren Konsolen gleichzeitig starten.

Das wäre ein deutlicher Bruch mit dem bisherigen Muster: Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth galten nach ihrem Release als zeitexklusiv, was für viele Fans auf anderen Systemen lange Wartezeiten bedeutete.

Plattformen im Fokus

Welche Plattformen nennt das Gerücht konkret? Der Leak behauptet, dass Final Fantasy 7 Remake Part 3 zeitgleich für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.

Wenn das stimmt, wäre das die bislang wichtigste Plattform Nachricht zur Trilogie. Gerade weil die Reihe jetzt erst nach und nach auf weitere Systeme kommt, würde ein gleichzeitiger Release den Abschluss der Story wesentlich fairer für alle machen.

Warum ein Multiplattform Release plötzlich plausibel wirkt

Warum könnte Square Enix seine Strategie jetzt ändern? Im Umfeld der Gerüchte wird auch auf Aussagen verwiesen, dass Square Enix künftig stärker auf Multiplattform Veröffentlichungen setzen will.

Zusätzlich passt es ins Bild, dass Verkäufe von Final Fantasy 7 Rebirth zuletzt als eher enttäuschend beschrieben wurden und dabei auch die Exklusivität als möglicher Faktor im Raum stand. Ein zeitgleicher Release könnte die Zielgruppe deutlich vergrößern, was aus Publisher Sicht eine naheliegende Reaktion wäre.

Was das für Xbox und Nintendo Switch 2 bedeuten würde

Warum wäre das ein Gewinn für dich auf Xbox oder Nintendo Switch 2? Wenn du nicht auf PlayStation spielst, kennst du das Problem: Du bekommst große JRPG Releases häufig später oder musst ausweichen, obwohl du längst im Hype bist.

Ein gleichzeitiger Release würde dafür sorgen, dass du beim Finale der Remake Trilogie nicht wieder jahrelang Spoiler ausweichen musst. Außerdem würde es den Austausch in der Community deutlich entspannen, weil alle zur gleichen Zeit über Story Momente, Builds und Minispiele sprechen können.

Einordnung zur aktuellen Release Reihenfolge

Warum erscheinen die Vorgänger jetzt auf neuen Plattformen? Auffällig ist, dass Xbox und Nintendo Systeme Final Fantasy 7 Remake erst seit Januar 2026 bekommen haben und Final Fantasy 7 Rebirth im Sommer 2026 auf diesen Plattformen erscheinen soll.

Genau diese Reihenfolge lässt das Gerücht logisch wirken: Wenn Square Enix tatsächlich einen simultanen Start von Part 3 plant, wäre es sinnvoll, Remake und Rebirth vorher breit verfügbar zu machen, damit möglichst viele Fans die Story bis zum Finale nachholen können.

Was bereits offiziell klingt und was nicht

Welche Infos gelten als eher belastbar? Unabhängig von der Plattform Frage wurden im Umfeld von Part 3 bereits Punkte genannt, die weniger nach Gerücht klingen, etwa dass Queens Blood zurückkehren soll und dass die Hauptstory wohl größtenteils fertig ist.

Was bleibt vorerst Spekulation? Ob Part 3 wirklich ohne Exklusivphase erscheint, ist aktuell nicht offiziell bestätigt. Genau deshalb lohnt es sich, die nächsten Monate im Blick zu behalten, vor allem weil mit dem Release von Final Fantasy 7 Rebirth auf Xbox und Nintendo Switch 2 im Juni 2026 das Thema Plattform Strategie unweigerlich wieder größer wird.

Übersicht der wichtigsten Punkte auf einen Blick

Was sind die Kernaussagen des aktuellen Gerüchts? In kompakter Form sieht das so aus:

Thema Aktueller Stand Große Änderung Möglicher zeitgleicher Konsolen Launch statt langer Exklusivität Genannte Plattformen PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 Offiziell bestätigt Keine Bestätigung zur Exklusivität zum Launch Kontext Hinweis Square Enix soll stärker auf Multiplattform setzen wollen Relevanter Termin Final Fantasy 7 Rebirth soll im Juni 2026 auf Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen

Warum dieses Gerücht so gut zur aktuellen Situation passt

Welche Wirkung hätte ein Day One Multiplattform Release auf die Community? Für die Diskussionen rund um Final Fantasy 7 Remake Part 3 wäre das wahrscheinlich die beste Lösung: Ein gemeinsamer Starttermin reduziert Plattform Frust, Spoiler Chaos und das Gefühl, das Finale nur aus der Distanz mitzubekommen.

Und aus Sicht von Square Enix wäre es ein direkter Hebel, um die Reichweite zu erhöhen, gerade wenn man Exklusivität als einen möglichen Grund für schwächere Verkäufe einzelner Teile ansieht.

Wie stehst du zu einem möglichen Multiplattform Release von Final Fantasy 7 Remake Part 3: Würdest du sofort zum Launch auf deiner Plattform einsteigen, oder wartest du lieber auf Tests und Performance Vergleiche? Schreib es gern in die Kommentare.