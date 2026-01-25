Assassin’s Creed 60 FPS-Updates – Bald flüssiger auf PS5 und Xbox Series X/S!

Ubisoft plant offenbar ein umfassendes Technik-Upgrade für mehrere klassische Titel der Assassin’s Creed-Reihe. Wie Insider Tom Henderson berichtet, sollen ältere Spiele wie Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed 3, Rogue, Black Flag und die Ezio Collection in naher Zukunft ein 60-FPS-Update für aktuelle Konsolen erhalten.

Ein solches Upgrade wäre für viele Fans eine willkommene Verbesserung, denn zahlreiche dieser Titel laufen bislang nur mit 30 Bildern pro Sekunde – selbst auf leistungsstarken Plattformen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X/S.

Welche Spiele sind von den Upgrades betroffen?

Welche Titel könnten das 60-FPS-Update erhalten? Laut Henderson soll Assassin’s Creed Unity als erstes Spiel das Upgrade erhalten. Unity erschien ursprünglich 2014 und spielt während der Französischen Revolution in einem detailreichen Paris. Trotz anfänglicher Kritik wegen technischer Mängel gilt es heute als unterschätzter Teil der Reihe, der mit einem ausgefeilten Parkour-System und einer offenen Koop-Kampagne punkten konnte.

Daneben stehen weitere Titel auf der Liste potenzieller Kandidaten:

Assassin’s Creed 3 – das US-Revolutionsabenteuer aus dem Jahr 2012

– das US-Revolutionsabenteuer aus dem Jahr 2012 Assassin’s Creed Rogue – eine Parallelgeschichte zu Unity, die ursprünglich für PS3 und Xbox 360 erschien

– eine Parallelgeschichte zu Unity, die ursprünglich für PS3 und Xbox 360 erschien Assassin’s Creed 4: Black Flag – das beliebte Piratenabenteuer könnte durch die geplante Neuauflage Resynced jedoch ausgenommen sein

– das beliebte Piratenabenteuer könnte durch die geplante Neuauflage Resynced jedoch ausgenommen sein Assassin’s Creed: The Ezio Collection – bestehend aus AC II, Brotherhood und Revelations

Ubisofts Strategie hinter den technischen Upgrades

Warum bringt Ubisoft diese Updates gerade jetzt? Ubisoft hat in den letzten Jahren bereits vereinzelt ältere Titel mit 60-FPS-Patches aufgewertet – darunter Assassin’s Creed Origins im Jahr 2022 und Syndicate im November 2024. Auch bei der Far Cry-Reihe wurden kürzlich mehrere Spiele auf 60 FPS gepatcht, darunter Far Cry 3, Blood Dragon und Primal.

Diese Maßnahmen scheinen Teil einer neuen Strategie zu sein: Die Pflege bestehender Marken und die Verbesserung älterer Titel schaffen Vertrauen und liefern einen Mehrwert für langjährige Fans – ohne dass neue Spiele entwickelt werden müssen. Gerade angesichts sinkender Aktienkurse und interner Umstrukturierungen bei Ubisoft dürfte das eine bewusste Entscheidung sein, um positive Signale an die Community zu senden.

Ausblick auf die Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe

Was bedeutet das für die kommenden Jahre? Die technischen Verbesserungen an älteren Titeln könnten ein Teil einer größeren Offensive sein, bei der Ubisoft die Assassin’s Creed-Marke stärker in den Mittelpunkt rückt. Mit Assassin’s Creed Shadows, das bereits am 20. März 2025 erschienen ist, und dem kommenden Assassin’s Creed Hexe befinden sich gleich mehrere Großprojekte in Arbeit.

Zwar ist das Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced offenbar verschoben worden, doch das Interesse an klassischen Inhalten bleibt hoch – gerade wenn sie technisch auf aktuellem Niveau präsentiert werden. Die 60-FPS-Initiative könnte daher der Auftakt für eine neue Welle an aufpolierten Klassikern sein, die nicht nur Nostalgie weckt, sondern auch neue Spieler anspricht.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Wie sinnvoll sind die Upgrades wirklich? Die technische Modernisierung klassischer Spiele ist mehr als nur ein Bonus für Fans. Gerade in einem Franchise mit so langer Geschichte wie Assassin’s Creed ist es wichtig, dass ältere Titel nicht in Vergessenheit geraten oder technisch überholt wirken. Wer heute Unity, Rogue oder Black Flag auf einer aktuellen Konsole spielt, darf sich zurecht eine moderne Spielerfahrung wünschen – flüssige Bildraten spielen dabei eine zentrale Rolle.

Wenn Ubisoft diese Upgrades kostenlos bereitstellt, wäre das ein starkes Signal an die Community. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerüchte sich bewahrheiten – und dass wir in den kommenden Monaten mehr als nur ein einzelnes Update sehen werden.

Was denkst du über die möglichen 60-FPS-Upgrades für klassische Assassin’s Creed-Spiele? Würdest du dadurch noch einmal in die alten Abenteuer eintauchen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!