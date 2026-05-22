Eine Ära geht zu Ende: Destiny 2 erhält am 9. Juni 2026 sein letztes großes Live-Service-Update. Entwickler Bungie hat offiziell bestätigt, dass danach keine neuen Inhalte mehr für den Shooter erscheinen werden.

Damit endet die aktive Entwicklung von Destiny 2 fast elf Jahre nach dem ursprünglichen Release. Neue Erweiterungen oder weitere Seasons wird es laut Bungie nicht mehr geben.

Bungie richtet Fokus auf neue Spiele

In einem offiziellen Blogeintrag erklärte das Studio, dass man sich künftig stärker auf kommende Projekte konzentrieren wolle.

Da sich unser Fokus auf einen neuen Anfang für Bungie richtet, beginnen wir mit der Entwicklung unserer nächsten Spiele. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Interessant dabei: Bungie spricht ausdrücklich von „nächsten Spielen“ – also Mehrzahl. Das deutet darauf hin, dass das Studio neben Marathon noch weitere Projekte in Arbeit hat.

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For almost twelve years, we have had the joy and honor to explore the Destiny universe with you all. Through all the ups and downs, surprises and triumphs, building Destiny alongside our players has been a monumental privilege. While… pic.twitter.com/w7sCgBexyw — Destiny 2 (@DestinyTheGame) May 21, 2026

Gleichzeitig betont Bungie, dass Destiny 2 weiterhin spielbar bleiben soll – ähnlich wie das ursprüngliche Destiny heute noch online verfügbar ist.

Abschied mit „Monument of Triumph“

Das finale Event trägt den Namen „Monument of Triumph“ und soll laut Bungie eine Art Liebesbrief an die Community werden. Das Studio möchte dabei möglichst viele Wünsche der Fans erfüllen.

Geplant sind unter anderem:

neue Spielmodi

zusätzliche Story-Inhalte

zahlreiche neue Belohnungen und Items

die dauerhafte Rückkehr der beliebten Sparrow Racing League

Gerade die Rückkehr der Sparrow Racing League dürfte viele langjährige Fans freuen, da der Modus seit Jahren immer wieder gefordert wurde.

Fans reagieren enttäuscht – Hoffnung auf Destiny 3?

Die Reaktionen der Community fallen erwartungsgemäß emotional aus. Viele Spieler zeigen sich enttäuscht darüber, dass die Reise von Destiny 2 nun offiziell endet.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt allerdings: Bungie erklärt im Blog ausdrücklich, dass das „Destiny“-Universum über Destiny 2 hinaus weiterleben werde. Eine direkte Ankündigung von Destiny 3 gibt es zwar noch nicht, doch die Aussagen des Studios deuten klar darauf hin, dass die Marke noch lange nicht abgeschlossen ist.

Hinzu kommt, dass Marathon zuletzt mit gemischten Reaktionen und schwierigen Diskussionen rund um Gameplay und Ausrichtung zu kämpfen hatte. Umso stärker hoffen viele Fans nun auf eine echte Zukunft für Destiny nach dem Ende von Destiny 2.