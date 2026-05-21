Auch Jahre nach seinem Release bleibt Red Dead Redemption 2 ein gewaltiger Erfolg für Rockstar Games. Im Rahmen des aktuellen Earnings Calls hat Take-Two Interactive bestätigt, dass sich das Western-Epos inzwischen mehr als 74 Millionen Mal verkauft hat.

Damit gehört Red Dead Redemption 2 weiterhin zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten und wächst trotz seines Alters noch immer konstant weiter.

Red Dead Redemption 2 bleibt ein Dauererfolg

Red Dead Redemption 2 erschien ursprünglich im Jahr 2018 für PS4 und Xbox One, später folgte die PC-Version. Seitdem entwickelte sich das Spiel zu einem der wichtigsten Titel im Portfolio von Rockstar Games.

Vor allem gelobt werden bis heute:

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die offene Spielwelt,

die Atmosphäre,

die Charaktere,

sowie der außergewöhnlich hohe Detailgrad.

Viele Fans und Kritiker sehen Red Dead Redemption 2 noch immer als eines der beeindruckendsten Open-World-Spiele überhaupt.

Die Red-Dead-Reihe überschreitet 100 Millionen Verkäufe

Neben den neuen Zahlen zu Red Dead Redemption 2 veröffentlichte Take-Two auch aktualisierte Verkaufszahlen für die gesamte Reihe.

Demnach wurden inzwischen:

über 74 Millionen Exemplare von Red Dead Redemption 2,

und mehr als 103 Millionen Spiele der gesamten Red-Dead-Reihe verkauft.

Damit bleibt die Marke eine der wichtigsten Serien von Rockstar Games – auch wenn sie deutlich kleiner ist als Grand Theft Auto.

Rockstar-Fans hoffen weiter auf ein Next-Gen-Update

Trotz der starken Verkaufszahlen wünschen sich viele Spieler seit Jahren ein offizielles Current-Gen-Update für PS5 und Xbox Series X|S. Bislang hat Rockstar ein solches Upgrade allerdings nicht angekündigt.

Gerade deshalb sorgen neue Verkaufsmeilensteine immer wieder für Diskussionen in der Community. Viele Fans hoffen weiterhin:

auf eine technisch überarbeitete Version,

höhere Bildraten,

schnellere Ladezeiten,

oder langfristig sogar auf einen dritten Teil der Reihe.

GTA 6 bleibt trotzdem Rockstars nächster Mega-Release

Während Red Dead Redemption 2 weiter starke Verkaufszahlen liefert, richtet sich der Fokus von Rockstar Games inzwischen klar auf GTA 6.

Take-Two bestätigte im aktuellen Earnings Call erneut den geplanten Release am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Gleichzeitig soll im Sommer die große Marketingphase zum Spiel starten.

Trotzdem zeigt der Erfolg von Red Dead Redemption 2 erneut, wie außergewöhnlich stark Rockstar Games auch Jahre nach Release noch performt.