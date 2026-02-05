Capcom veröffentlicht Pragmata-Demo für Konsolen mit eindrucksvollem Gameplay

Capcom hat während der jüngsten Nintendo Direct völlig überraschend eine Demo zu Pragmata veröffentlicht – und sie ist ab sofort kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar. Das Sci-Fi-Action-Adventure erscheint zwar erst am 24. April 2026, aber mit der Demo kannst du schon jetzt einen ersten Blick auf das ambitionierte Projekt werfen.

Pragmata wurde ursprünglich schon 2020 angekündigt und ist Capcoms erste neue Marke seit acht Jahren. Nach mehrfachen Verschiebungen und jahrelangem Schweigen rückt der Release nun in greifbare Nähe. Die Demo ist ein wichtiger Schritt, um das Spiel breiter bekannt zu machen – vor allem nach der PC-exklusiven Demo, die bereits im Dezember 2025 während der Game Awards veröffentlicht wurde.

Was erwartet dich im Gameplay der Demo?

Wie spielt sich Pragmata? In Pragmata steuerst du den Raumfahrer Hugh und die Androidin Diana, die gemeinsam versuchen, von einer verlassenen Mondstation zu entkommen. Dabei musst du sowohl mit klassischen Third-Person-Shooter-Mechaniken als auch mit taktischen Hacking-Rätseln zurechtkommen.

Hugh nutzt Schusswaffen und einen Jetpack, um sich gegen aggressive KI-Roboter zu behaupten. Diana hingegen kann deren Verteidigungssysteme hacken und so Schwachstellen offenlegen. Die Besonderheit: Die Rätsel laufen in Echtzeit ab – du musst also gleichzeitig hacken und feindlichen Angriffen ausweichen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Warum ist der Demo-Release so wichtig?

Was bedeutet der Shadow Drop für Capcom? Capcom wagt mit Pragmata den Schritt in unbekanntes Terrain. Die Demo ist deshalb ein entscheidender Testlauf. Sie gibt dir nicht nur einen Vorgeschmack auf die komplexe Spielmechanik, sondern hilft Capcom auch, Feedback zu sammeln und das Spiel vor dem Launch weiter zu optimieren.

Für Konsolenbesitzer ist dies besonders erfreulich, da die PC-Spieler die Demo bereits seit Dezember 2025 ausprobieren konnten. Nun ziehen PlayStation, Xbox und Nintendo nach – eine faire Entscheidung für alle, die die neue Marke im Vorfeld testen wollen.

Pragmata auf allen Plattformen

Wo kannst du Pragmata spielen? Der finale Release am 24. April 2026 ist für folgende Plattformen bestätigt:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

PC (Windows)

Die Demo ist ebenfalls auf diesen Plattformen verfügbar – über den jeweiligen digitalen Store (z. B. Nintendo eShop, PlayStation Store oder Microsoft Store).

Ein Blick auf Story und Setting

Was steckt hinter der Geschichte von Pragmata? Die Handlung spielt auf einer scheinbar verlassenen Mondstation, wo Hugh und Diana gegen eine feindliche künstliche Intelligenz kämpfen und einen Weg zurück zur Erde finden müssen. Das Setting erinnert dabei an eine düstere Zukunftsvision voller Isolation, Technologie und Menschlichkeit.

Obwohl bisher wenig über die Welt außerhalb der Station bekannt ist, verspricht das Spiel intensive Atmosphäre und emotionale Momente – ähnlich wie sie auch in The Last of Us vorkommen, mit Fokus auf das Zusammenspiel zweier ungleicher Charaktere.

Was macht Pragmata besonders?

Warum solltest du die Demo ausprobieren? Pragmata kombiniert Third-Person-Action mit kniffligen Hacking-Rätseln und einer spannenden Sci-Fi-Story. Besonders die Echtzeit-Puzzle-Mechaniken unterscheiden das Spiel von klassischen Action-Adventures. Das Zusammenspiel beider Figuren – Hugh in der Action, Diana bei den Rätseln – fordert dich auf mehreren Ebenen.

Capcom nutzt zudem die hauseigene RE Engine, die bereits in Resident Evil Village oder Devil May Cry 5 überzeugte. Die Demo zeigt eindrucksvoll, wie gut die Engine auch für futuristische Settings geeignet ist.

Wie geht es jetzt weiter?

Was kommt bis zum Release noch? Capcom hat versprochen, in den kommenden Wochen weitere Einblicke in das Spiel zu geben. Ob dazu auch ein zweiter Demo-Abschnitt oder neue Trailer zählen, ist noch offen. Sicher ist: Die Veröffentlichung am 24. April 2026 soll nun endgültig feststehen.

Falls du also neugierig bist, was Capcoms neue IP zu bieten hat, solltest du die Demo unbedingt ausprobieren. Sie bietet nicht nur einen ersten Eindruck von Gameplay und Atmosphäre, sondern könnte auch zeigen, ob Pragmata zu den Überraschungshits des Jahres gehört.

Wie gefällt dir die Demo? Hast du sie schon ausprobiert? Lass es uns in den Kommentaren wissen!