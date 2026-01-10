Diablo 4 enthüllt Skovos-Karte – Leak zeigt überraschende neue Landschaft

Die Welt von Diablo 4 bereitet sich auf die nächste große Erweiterung vor: Lord of Hatred. Bereits seit der offiziellen Ankündigung bei den Game Awards im Dezember 2025 ist bekannt, dass das Add-on am 28. April 2026 erscheint. Nun sorgt ein möglicher Leak der Ingame-Karte von Skovos, dem neuen Handlungsort, für Aufsehen in der Community.

Die Region Skovos war bisher nur Teil der Lore des Diablo-Universums, ist jedoch nie spielbar gewesen. Besonders spannend: Laut Lore ist Skovos der Geburtsort der Nephalem – jener Mischwesen aus Engel und Dämon, aus denen die Menschheit hervorging. Damit hat das Gebiet eine zentrale Bedeutung für die Geschichte von Sanctuary.

Skovos erstmals als spielbare Region

Was zeigt die geleakte Karte von Skovos? Die geleakte Karte, die zuerst auf Reddit veröffentlicht und in einem Artikel auf GameStar eingebunden wurde, zeigt sieben Unterregionen innerhalb von Skovos:

Philios

Temis

Lycander

Athulua

Atanos

Celestia

Skartara

Warum sorgt der Leak für Diskussionen? Bisherige Darstellungen – etwa im Diablo-Quellenbuch The Book of Lorath – zeigen Skovos als Inselgruppe mit voneinander getrennten Inseln. Die neue Karte hingegen stellt das Gebiet als zusammenhängende Landmasse dar. Das weicht deutlich von früheren Interpretationen ab und könnte auf eine Neuinterpretation der Region durch Blizzard hinweisen.

Verbindung zu offiziellen Inhalten

Wie glaubwürdig ist der Leak? Auffällig ist, dass die geleakte Karte starke Ähnlichkeiten mit einer Karte hat, die auf der offiziellen Website von Diablo 4: Lord of Hatred zu sehen ist – dort allerdings im Zusammenhang mit dem neuen „War Plans“-Feature. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Karten könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Leak authentisch ist. Dennoch fehlt bisher eine offizielle Bestätigung von Blizzard.

Was könnte der neue Aufbau bedeuten? Die Erweiterung der bekannten Inselnamen um neue Regionen wie Temis, Athulua, Atanos und Celestia deutet darauf hin, dass Skovos für das Spiel komplett neu designt wurde. Möglicherweise wurde das Gebiet so gestaltet, dass es besser zur offenen Struktur von Diablo 4 passt und sich nahtlos in die bestehenden Spielsysteme integriert.

Neue Klasse und bekannte Gegner

Welche Inhalte sind für die Erweiterung bestätigt? Mit Lord of Hatred kehrt nicht nur Skovos als neue Region zurück, sondern auch der Paladin als spielbare Klasse. Wer die Erweiterung vorbestellt hat, kann den Paladin bereits in der aktuellen Season 11 von Diablo 4 nutzen. Außerdem wurde bestätigt, dass eine zweite, bisher unbekannte Klasse mit dem DLC eingeführt wird.

Wer ist der neue Hauptgegner? Wie der Titel vermuten lässt, trittst du in der Erweiterung gegen Mephisto an, den Bruder von Diablo und Baal. Als Herr des Hasses gehört er zu den Großen Übeln und wurde zuletzt in der Hauptstory von Diablo 4 eingeführt. Nun scheint er der zentrale Antagonist der neuen Handlung zu sein.

Was erwartet dich noch?

Welche weiteren Features bringt Lord of Hatred? Neben der neuen Region und zusätzlichen Klassen soll es auch tiefgreifende Gameplay-Änderungen geben. Dazu gehört ein überarbeitetes Endgame-System sowie die Rückkehr der Horadrischen Würfel, mit denen du neue Ausrüstung herstellen kannst. Diese Crafting-Mechanik stammt ursprünglich aus früheren Teilen der Serie und wird nun modernisiert zurückgebracht.

Warten auf die Bestätigung

Wie geht es nun weiter? Auch wenn der Leak viel Gesprächsstoff liefert, bleibt die Authentizität der Skovos-Karte unbestätigt. Bis zur offiziellen Enthüllung durch Blizzard solltest du die Informationen mit Vorsicht genießen. Dass jedoch ein Zusammenhang mit bereits veröffentlichtem Material besteht, macht den Leak umso spannender.

Was hältst du von dem Skovos-Leak? Glaubst du, dass Blizzard die Region wirklich so stark verändert hat? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!