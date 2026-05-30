Diablo 4 Patch 3.1 – Mythic-Uniques werden craftbar und aufwertbar

Diablo 4 steht vor einem der größten Loot-Umbauten seit Release: Mit Patch 3.1 schraubt Blizzard in Saison 14 massiv an den bislang extrem seltenen mythischen Uniques. Statt reiner Jagd nach einem kaum droppenden Glückstreffer soll das System deutlich stärker in Richtung Crafting und Anpassung gehen. Testen könnt ihr das Update schon vor dem Saisonstart im PTR vom 2. Juni 2026 bis zum 9. Juni 2026.

Saison 14 beginnt offiziell Ende Juni 2026 und ist zugleich die erste Saison nach Lord of Hatred. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, denn Blizzard will mit 3.1 auch ein paar der größten Kritikpunkte rund um die Erweiterung abräumen, darunter mehr Obolus-Limit und nahtloseres Gruppen-Spiel bei Kriegsplänen.

Mythics 3.0 macht aus Seltenheit eine Item-Qualität

Was ändert sich an mythischen Uniques in Patch 3.1? Der Kern der Neuerung heißt Mythics 3.0: Mythische Items sind künftig nicht mehr nur eine extrem seltene Drop-Kategorie, sondern eine modifizierbare Item-Qualität. Heißt konkret: Jedes Unique kann theoretisch zu einer mythischen Version aufgewertet werden, statt darauf zu hoffen, dass ausgerechnet ein bestimmtes Mythic droppt.

Das läuft über neue Materialien namens Pandämonium-Fragmente, die im Horadrischen Würfel eingesetzt werden. Wer ein Unique auf diese Weise zu einem Mythic macht, erhält eine verstärkte Variante: Der Unique-Effekt wird dabei um 30 Prozent geboostet. Für Builds, die bislang knapp an wichtigen Breakpoints vorbeischrammten, könnte das ein echter Gamechanger werden.

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Ganz ohne Limit geht es aber nicht: Diablo 4 lässt euch in Patch 3.1 nur ein selbst hergestelltes mythisches Unique gleichzeitig ausrüsten. Mythische Uniques, die ganz normal als Drop gefunden werden, können dagegen weiterhin mehrfach in einem Build getragen werden.

Mehr Wege zum Mythic und mehr Kontrolle über Uniques

Wie kommt man in Saison 14 an Pandämonium-Fragmente und mythische Beute? Blizzard baut mehrere neue oder verstärkte Quellen ein, damit Mythics nicht nur über pures Glück laufen. Zu den genannten Möglichkeiten gehören:

Fortschritt auf dem saisonalen Rufbrett, um Pandämonium-Fragmente zu verdienen

Der neue saisonale Unterschlupf-Boss Verderbter Schnitter

Fortschritt im Saisonrang-System

Eine höhere Chance, mythische Uniques dort zu finden, wo normalerweise ahnengeborene Uniques droppen

Offen bleibt, wie sich der bisherige Pool an mythischen Raritäten künftig im Drop-Verhalten verhält und ob einige dieser Items als normale Uniques auftauchen können. Klar ist aber: Saison 14 soll euch deutlich mehr Stellschrauben geben, um gezielt auf starke Versionen eurer Wunsch-Items hinzuarbeiten.

Welche Anpassungen bekommen Uniques im Horadrischen Würfel? Ebenfalls wichtig: Patch 3.1 lockert die bisherigen Restriktionen beim Tuning von Uniques. Bislang konntet ihr auf Uniques keine Affixe modifizieren oder neu würfeln. Mit 3.1 dürfen Uniques nun die Rezepte Fokussierter und Chaotischer Neuwurf nutzen.

Dazu kommt eine weitere Änderung, die vor allem für Feintuning spannend ist: Unique-Amulette und nicht-ahnengeborene Uniques sollen ihren Unique-Power neu würfeln können. Das kann die Jagd nach Duplikaten entschärfen, weil ihr weniger oft dasselbe Unique nur zum Umrollen farmen müsst.

Was das für Builds und Power Creep bedeuten könnte

Wie wirkt sich die Mythic-Überarbeitung auf die Balance aus? Wenn wirklich jedes Unique potenziell zur mythischen Version werden kann und der Effekt pauschal um 30 Prozent steigt, dürfte die Build-Landschaft in Saison 14 ordentlich in Bewegung kommen. Besonders spannend wird, ob sich dadurch neue Kombos etablieren oder ob der Power Creep zu schnell anzieht.

Dass Blizzard die Crafting-Möglichkeit über ein Ausrüstungs-Limit für hergestellte Mythics begrenzt, wirkt wie ein bewusstes Gegengewicht. Trotzdem: Mehr Verfügbarkeit plus mehr Kontrolle über Rerolls könnte viele Setups deutlich zuverlässiger machen, vor allem in Phasen, in denen ein einzelnes Unique bisher über Wohl und Wehe eines Builds entschieden hat.

Wie gefällt euch der Kurswechsel, dass Mythics eher zur anpassbaren Qualität werden statt zum ultrararen Chase-Item? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.