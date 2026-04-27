Crimson Desert knackt 5 Millionen Verkäufe – Lob vom Südkoreas Premier

Crimson Desert schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte und bekommt jetzt sogar Rückenwind aus der Politik. Südkoreas Premierminister Kim Min-seok hat sich öffentlich zum Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss geäußert und den Titel als Signal für die Zukunft der heimischen Games-Branche eingeordnet.

Der Anlass: ein weiterer Verkaufsmeilenstein, der zeigt, wie stark das neue Franchise seit Release durchstartet. Crimson Desert erschien am 19. März 2026 und knackte bereits am 20. März 2026 die Marke von 2 Millionen verkauften Exemplaren.

In den Wochen danach blieb das Tempo hoch. Laut dem jüngsten Update des Studios lag der Schnitt bei rund 1 Million zusätzlichen Verkäufen pro Woche, womit Crimson Desert bis zum 15. April 2026 auf über 5 Millionen Einheiten kam.

Politische Rückendeckung für Pearl Abyss

Was hat Südkoreas Premierminister zu Crimson Desert gesagt? Kim Min-seok meldete sich am 24. April 2026 auf X zu Wort und gratulierte nicht nur zum Verkaufserfolg, sondern ordnete ihn direkt als wichtigen Moment für Koreas Games-Industrie ein. In seinem Beitrag beschrieb er Crimson Desert als Wendepunkt für das nationale Spielegeschäft, gerade mit Blick darauf, wie koreanische Produktionen plattformübergreifend wachsen können, einschließlich Konsolen.

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Kim beließ es nicht bei einem kurzen Glückwunsch, sondern hob konkrete Aspekte hervor, die seiner Einschätzung nach international Wirkung entfalten: Pearl Abyss’ eigene Technologie, der fotorealistische Look und der Einsatz koreanischer Kulturelemente, darunter Taekwondo und koreanische Küche. Damit, so die Botschaft, sei ein neues Kapitel für koreanische Kulturinhalte eröffnet worden.

Ich werde Verantwortung übernehmen und die heimische Games-Industrie aktiv unterstützen, damit koreanische Spiele zu einer tragenden Säule unserer kulturellen Exporte werden.

Unterm Strich verleiht das politische Lob Crimson Desert eine zusätzliche Bedeutung, die über reine Verkaufszahlen hinausgeht. Für Pearl Abyss ist es außerdem ein seltenes Ausrufezeichen: Ein Game wird nicht nur als Hit gefeiert, sondern als kultureller Exportfaktor mit Signalwirkung.

Wie stark Crimson Desert im Jahr 2026 wirklich ist

Wie erfolgreich ist Crimson Desert im Vergleich zu anderen Blockbustern 2026? Mit über 5 Millionen Verkäufen bis Mitte April gehört Crimson Desert klar zu den bestverkauften Spielen des Jahres 2026. An der absoluten Weltspitze steht es damit aber nicht automatisch, denn Resident Evil Requiem hatte bereits Mitte März 2026 die Marke von 6 Millionen verkauften Exemplaren erreicht und legte danach noch einmal um 1 Million nach.

Für Pearl Abyss bleibt die frühe Performance dennoch bemerkenswert, weil es sich um eine neue Marke handelt, die direkt auf mehreren Ebenen zündet: breite Aufmerksamkeit, hohe Verkaufsdynamik und ein anhaltender Content-Plan, der das Interesse stabil halten soll.

Eckdaten Stand Release 19. März 2026 2 Millionen Verkäufe erreicht 20. März 2026 Über 5 Millionen Verkäufe 15. April 2026 Letztes Update Hotfix 1.04.02 am 24. April 2026

Patch-Tempo und Ausblick auf neue Inhalte

Welche Updates hat Crimson Desert zuletzt bekommen? Die jüngste größere Update-Welle setzte Pearl Abyss rund um Patch 1.04.00 um. Das Update brachte unter anderem neue Schwierigkeitsoptionen, Lagerungsfunktionen, neue Pets, neue Skills und zusätzliche Controller-Presets.

Kurz danach folgte am 24. April 2026 Hotfix 1.04.02 als nächster Schritt, um nachzubessern. Noch wichtiger für die nächsten Wochen ist aber der Blick auf die Roadmap: In einem Entwickler-Update vom 9. April 2026 kündigte Pearl Abyss an, von April bis Juni 2026 schrittweise neue Inhalte auszurollen.

Genannt wurden dabei mehrere konkrete Punkte, die vor allem Combat-Fans und Leute mit Hang zu Komfort-Features abholen dürften:

Boss-Rematches

Re-Blockading

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für die Steuerung

Weitere Combat- und Quality-of-Life-Verbesserungen

Einen festen Termin für den nächsten großen Content-Drop gibt es derzeit nicht, aber nach dem jüngsten Patch-Takt wirkt ein größeres Update in den kommenden Wochen durchaus realistisch.

Wie bewertet ihr das politische Lob für Crimson Desert: verdiente Anerkennung für einen Ausnahmehit oder zu viel Symbolik für ein einzelnes Spiel? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.