PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal werden teurer – Sony bestätigt Preiserhöhung

Der zuletzt kursierende Leak zu steigenden Preisen für die PS5-Familie hat sich bewahrheitet: Sony hat die Preiserhöhungen jetzt offiziell bestätigt. Betroffen sind sowohl die Standard-PS5 als auch die PS5 Pro und das Streaming-Gerät PlayStation Portal.

Die neuen Preise gelten bereits ab dem 2. April 2026 und fallen deutlich höher aus als bei bisherigen Anpassungen.

Deutliche Preisanstiege in Europa

Für den europäischen Markt hat Sony die neuen empfohlenen Verkaufspreise klar kommuniziert. Besonders auffällig: Die Konsolen werden jeweils um rund 100 Euro teurer.

Neue Preise im Überblick:

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PS5: 649,99 Euro

PS5 Digital Edition: 599,99 Euro

PS5 Pro: 899,99 Euro

PlayStation Portal: 249,99 Euro

Damit bestätigt sich ziemlich genau das, was zuvor durch den Leak angedeutet wurde. Vor allem bei der PS5 Pro erreicht Sony damit eine neue Preisdimension für Konsolen-Hardware.

PlayStation.Blog: Das sagt Sony zur Preiserhöhung

In der offiziellen Mitteilung erklärt Sony die Entscheidung vor allem mit wirtschaftlichen Faktoren. Konkret nennt das Unternehmen den anhaltenden Druck auf die globale Wirtschaftslage.

Laut Isabelle Tomatis, Vice President Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, sei die Anpassung notwendig, um weiterhin hochwertige Spielerlebnisse liefern zu können. Gleichzeitig räumt Sony ein, dass solche Schritte Auswirkungen auf die Community haben.

Die Formulierung zeigt ziemlich deutlich: Es handelt sich nicht um eine kurzfristige Maßnahme, sondern um eine Reaktion auf strukturelle Kostensteigerungen.

Hintergrund: Steigende Hardware- und Speicherpreise

Die Entwicklung kommt nicht völlig überraschend. Bereits zuvor hatte Sony angedeutet, dass steigende Kosten bei Komponenten – insbesondere im Bereich Speicher – die Margen unter Druck setzen könnten.

Gerade bei moderner Konsolenhardware spielen RAM und andere Bauteile eine zentrale Rolle. Wenn sich diese verteuern, bleibt Herstellern oft nur die Wahl zwischen geringerer Marge oder höheren Verkaufspreisen.

Mit der jetzigen Entscheidung wird klar: Sony gibt diesen Druck zumindest teilweise an die Käufer weiter.

Vom Leak zur Realität

Interessant ist vor allem der Verlauf der Geschichte. Noch vor wenigen Tagen galt die Information lediglich als Leak aus der Szene.

Dass sich die Zahlen nun nahezu exakt bestätigen, zeigt einmal mehr, wie präzise solche Vorabinfos mittlerweile sein können. Gleichzeitig unterstreicht es, wie eng getaktet Ankündigungen und interne Planungen inzwischen sind.

Was bedeutet das für Käufer?

Für Spieler kommt die Preiserhöhung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die PS5 ist zwar längst etabliert, dennoch bleibt sie damit weiterhin ein vergleichsweise teures Stück Hardware – insbesondere in Kombination mit Zubehör oder Spielen.

Wer ohnehin mit dem Kauf geliebäugelt hat, dürfte sich jetzt ärgern, das bisherige Preisfenster verpasst zu haben. Gleichzeitig könnte es kurzfristig noch einzelne Händler geben, die Restbestände zu alten Preisen anbieten.

Langfristig gilt aber: Die neuen Preise setzen den Maßstab.

Wie seht ihr das? Ist die Preiserhöhung für euch nachvollziehbar oder geht Sony damit einen Schritt zu weit? Würdet ihr jetzt noch zuschlagen oder eher auf Angebote und Bundles warten? Schreibt es gerne in die Kommentare.