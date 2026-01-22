Battlefield 6: Neue Details zu Season 2 – DICE testet neue Karte, Fahrzeuge, Hit-Registrierung und Battle Royale

Mit einem umfangreichen Community-Update hat Battlefield 6 den nächsten Entwicklungsschritt eingeläutet. Im Rahmen von Battlefield Labs startet in den kommenden Wochen die nächste große Testphase für Season 2. Dabei geht es nicht nur um neue Inhalte, sondern vor allem um Feinschliff, Balance und technische Verbesserungen, die langfristig die Qualität des Spiels sichern sollen.

Die Entwickler machen dabei deutlich: Battlefield Labs ist längst mehr als ein simples Testfeld, es ist ein zentrales Werkzeug, um Gameplay-Entscheidungen datenbasiert und gemeinsam mit der Community zu treffen.

Neue Season-2-Karte „Contaminated“ im Fokus

Im Zentrum der kommenden Testphase steht eine neue Mehrspieler-Karte mit dem Namen Contaminated. Die Map wird erstmals in Battlefield Labs spielbar sein und dient den Entwicklern als Grundlage, um das Zusammenspiel von Infanterie, Fahrzeugen und Luftunterstützung weiter zu verfeinern.

Contaminated bewegt sich größenmäßig zwischen den bekannten Karten Eastwood und Mirak Valley und orientiert sich laut DICE an klassischen Battlefield-Schlachtfeldern wie St. Quentin Scar aus Battlefield 1 oder Arras aus Battlefield V. Getestet werden unter anderem:

Fahrzeug- und Luftüberlegenheit im Zusammenspiel mit Bodentruppen

Deckungsplatzierung, Sichtlinien und Objektgrenzen

Neue, map-spezifische Gameplay-Mechaniken

Interaktionsmöglichkeiten der Spieler mit der Umgebung

Konkrete Details zur Hintergrundgeschichte oder zum Szenario der Karte hält DICE bewusst noch zurück.

AH-6 Little Bird kehrt zurück – erste Tests vor Season 2

Parallel zur neuen Karte testet das Team erstmals den AH-6 Little Bird. Der beliebte leichte Helikopter soll in Season 2 offiziell eingeführt werden, wird aber bereits jetzt in Battlefield Labs intensiv geprüft.

Im Fokus stehen dabei Fragen wie:

Wie fügt sich der Helikopter in das bestehende Fahrzeug-Ökosystem ein?

Wie verhält er sich in urbanen, offenen und gemischten Kampfszenarien?

Und welche Rolle soll er langfristig im Balancing zwischen Luft- und Bodenfahrzeugen spielen?

Luftkampf, Raketen und Fahrzeuge: Tiefgreifende Systemtests geplant

Mit Blick auf die kommenden Monate kündigt DICE weitere, teils sehr frühe Tests an. Dazu gehören erste Prototypen eines Aircraft-Radar-Systems, das künftig eine größere Rolle im Luftkampf spielen könnte.

Zudem arbeitet das Team an einem umfassenden Tuning-Paket für Raketen- und Fahrzeug-Interaktionen. Betroffen sind unter anderem RPGs und TOW-Raketen, aber auch das Fahrverhalten von Panzern und anderen Fahrzeugen beim Ausweichen oder Kontern von Raketenangriffen.

Hit-Registrierung und „Death behind Cover“ im Fokus

Ein besonders sensibles Thema für die Community ist die Hit-Registrierung. Auch hierzu äußert sich das Entwicklerteam offen. Laut Lead Producer David Sirland handelt es sich dabei um eines der komplexesten Probleme der gesamten Entwicklung.

Phänomene wie das sogenannte „Death behind Cover“, bei dem Spieler nach dem Erreichen von Deckung dennoch eliminiert werden, seien selten auf eine einzelne Ursache zurückzuführen. Stattdessen erfordere die Lösung umfangreiche Anpassungen über mehrere Systeme hinweg sowie groß angelegte Tests.

Einige Verbesserungen sollen bereits früh in Season 2 Einzug halten, größere strukturelle Änderungen sind für die darauffolgenden Monate geplant – erneut mit Battlefield Labs als zentralem Testfeld.

Klassiker kehrt zurück: Golmud Railway wird neu aufgebaut

Für Veteranen der Reihe besonders spannend: Eine der beliebtesten Karten aus Battlefield 4 feiert ihr Comeback. Golmud Railway wird für Battlefield 6 komplett neu aufgebaut und nicht einfach portiert.

Das Ziel ist es, die ikonische Combined-Arms-DNA der Map zu bewahren, sie aber gleichzeitig an moderne Systeme anzupassen. Golmud Railway soll die bislang größte Karte in Battlefield 6 werden und bietet deutlich mehr Raum für Luftkämpfe, größere Flugzonen sowie zusätzliche Deckung für Fluggeräte.

Die Map wird über mehrere Testphasen hinweg in Battlefield Labs weiterentwickelt.

Battle Royale: Solo-Modus weiterhin in Prüfung

Auch der Battle-Royale-Modus bleibt in Bewegung. Aktuell testet DICE intern verschiedene Varianten eines Solo-Modus. Dabei geht es vor allem um Spielfluss, Balance, Überlebensdauer und langfristige Motivation.

Noch ist keine Entscheidung gefallen, ob ein Solo-Modus dauerhaft angeboten wird. Stattdessen wollen die Entwickler verschiedene Konfigurationen analysieren, bevor man sich festlegt. Öffentliche Tests sind nicht ausgeschlossen, würden aber rechtzeitig angekündigt.

Teilnahme an Battlefield Labs weiterhin möglich

DICE betont erneut, wie wichtig das Feedback der Community für die Weiterentwicklung von Battlefield 6 ist. Wer an Battlefield Labs teilnehmen möchte, kann sich über das offizielle EA-Playtesting-Programm anmelden.

Wichtig bleibt dabei: Alle Tests unterliegen einer strikten NDA. Das Teilen von Screenshots, Videos oder Inhalten ist untersagt. Einladungen und Termine werden ausschließlich per E-Mail verschickt.

Mit den neuen Battlefield-Labs-Tests zeigt sich deutlich, dass Electronic Arts und DICE nicht auf schnelle Inhalte, sondern auf langfristige Qualität setzen. Neue Karten, Rückkehrer wie Golmud Railway, tiefgreifende Systemtests und offene Kommunikation markieren einen klaren Kurs: Battlefield 6 soll nicht nur größer, sondern vor allem stabiler, fairer und konsistenter werden.

Ob dieser Ansatz aufgeht, werden die kommenden Monate zeigen – erstmals jedoch fühlt sich die Entwicklung transparenter und gemeinschaftlicher an als in vielen Jahren zuvor.