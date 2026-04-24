Pokémon GO – Community-Day-Termine für Juni bis August 2026 stehen fest

Pokémon GO hat die Termine für die nächsten Community Days der kommenden Saison bekannt gegeben. Damit steht fest, an welchen Samstagen ihr euch wieder auf erhöhte Spawnraten, bessere Shiny-Chancen und die üblichen Event-Boni einstellen könnt, auch wenn die jeweiligen Featured-Pokémon noch nicht genannt wurden.

Die aktuelle Saison Memories in Motion läuft zwar noch bis zum 2. Juni 2026, aber der Blick geht schon klar nach vorn. Gerade Community Days gehören zu den beliebtesten Fixpunkten im Monatskalender, weil sie sich perfekt eignen, um Bonbons zu farmen, Entwicklungen nachzuholen und das eigene Team mit exklusiven Attacken aufzuwerten.

Die Community-Day-Termine im Überblick

Wann finden die Community Days im Sommer 2026 statt? Für Juni, Juli und August 2026 sind drei Termine bestätigt, jeweils an einem Samstag. Welche Pokémon dabei im Mittelpunkt stehen, ist aktuell noch offen.

Hier sind die bestätigten Daten für die kommenden Community Days:

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Samstag, 20. Juni 2026

Samstag, 4. Juli 2026

Samstag, 15. August 2026

Eine weitere Auffälligkeit: In der nächsten Saison ist im Unterschied zur vorherigen Phase kein Community Day Classic eingeplant. Das bedeutet, dass vorerst kein zusätzlicher Classic-Termin als Bonus-Event im Kalender steht.

Weitere Event-Termine bis Ende August

Welche zusätzlichen Events sind für Juni bis August 2026 geplant? Neben den Community Days sind auch mehrere weitere Termine bestätigt, darunter zwei Raid Days und ein Hatch Day. Ein Event am 18. Juli 2026 ist bereits gelistet, Details dazu fehlen aber noch.

Die bislang bestätigten Event-Daten für den Zeitraum:

Samstag, 27. Juni 2026: Raid Day

Samstag, 18. Juli 2026: Event noch nicht näher benannt

Samstag, 8. August 2026: Hatch Day

Samstag, 22. August 2026: Raid Day

Raid Days sind traditionell dafür da, gezielt stärkere Raid-Bosse abzufarmen, während ein Hatch Day in der Regel Brut-Boni und einen klaren Fokus auf Eier und Inkubatoren mitbringt. Was genau am 18. Juli 2026 ansteht, dürfte in den Wochen davor konkretisiert werden.

Welche Pokémon als Nächstes im Rampenlicht stehen könnten

Welche Community-Day-Pokémon sind für Juni, Juli und August 2026 wahrscheinlich? Offiziell ist noch nichts bestätigt, doch die Wahl des Headliners sorgt bei diesen Events regelmäßig für Gesprächsstoff. Nicht jeder Kandidat kommt immer gleich gut an, besonders dann nicht, wenn er ohnehin häufig in der Wildnis auftaucht oder spielerisch als weniger attraktiv gilt.

Spannend ist dabei vor allem der Blick auf Starter-Pokémon: In diesem Bereich ist bislang nur noch Hopplo nicht als Community-Day-Star drangewesen. Entsprechend gut möglich, dass die nächste Saison hier ansetzt und den Wasser-Starter in den Vordergrund rückt, sicher ist das aber noch nicht.

Welche Community Days plant ihr fest ein, und auf welches Pokémon hofft ihr für Juni, Juli oder August 2026 ganz besonders? Schreibt es gern in die Kommentare.