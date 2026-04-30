Pokémon Goldfish Crackers kehren 2026 zurück – neue Designs zum Jubiläum

Pokémon und Snacks gehören seit Jahrzehnten zusammen, doch eine Kooperation hat 2025 besonders viele Fans überrascht: Pokémon Goldfish Crackers. Jetzt ist offiziell, dass die Zusammenarbeit zurückkehrt und diesmal passend zum 30. Jubiläum der Reihe ein neues Verpackungsdesign bekommt.

Die Rückkehr ist als Teil der großen Anniversary-Welle geplant, mit der The Pokémon Company das Jubiläumsjahr begleitet. Für viele ist das vor allem Nostalgie, denn das neue Branding setzt gezielt auf die bekanntesten Gesichter aus Kanto.

Neue Designs zum Jubiläum

Was kommt bei den Pokémon Goldfish Crackers konkret zurück? Bestätigt sind mehrere Pokémon-Designs auf den Tüten, die sich an den drei Kanto-Startern und Pikachu orientieren. Im Deutschen heißt das: Bisasam, Glumanda, Schiggy und Pikachu stehen im Mittelpunkt der Aktion.

Besonders auffällig ist, dass es nicht nur bei bedruckten Verpackungen bleibt. Für die Starter sind spezielle Cracker-Formen angekündigt, die jeweils an den Kopf des entsprechenden Pokémon angelehnt sind. Bei Pikachu ist die Form als springendes Pikachu gestaltet.

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Geschmacklich bleibt es unkompliziert: Alle Varianten sind im klassischen Cheddar-Style angekündigt. Ein Teil der Pikachu-Verpackungen ist als exklusive Handelsaktion geplant, allerdings ohne konkrete Details für den deutschen Einzelhandel.

Release-Zeitraum und Giveaway-Aktion

Wann erscheinen die neuen Pokémon Goldfish Crackers? Die Rückkehr in die Regale ist für Mai 2026 angesetzt. Ein genauer Tag wurde in der Ankündigung nicht als fixer Starttermin für alle Regionen kommuniziert, der Zeitraum ist aber klar als Mai-Fenster benannt.

Parallel dazu soll am 1. Mai 2026 ein Gewinnspiel starten. Als Highlight wird eine Reise zur Pokémon Fossil Museum-Ausstellung im Field Museum in Chicago genannt, bei der Fossilien-Repliken im Pokémon-Stil gezeigt werden und das Thema Paläontologie über Vergleiche mit realen Dinosaurier-Skeletten vermittelt wird.

Wie genau die Teilnahme funktioniert, ist bislang nicht im Detail erklärt. Es bleibt also spannend, ob und wie die Aktion international ausgerollt wird.

Pokémon 30 Jahre und der größere Kontext

Warum häufen sich gerade jetzt so viele Pokémon-Kollaborationen? Das 30. Jubiläum wird 2026 nicht nur mit Games und dem Sammelkartenspiel gefeiert, sondern auch über Merch und Markenpartnerschaften. Pokémon hat in der Vergangenheit bereits mit diversen Food-Brands zusammengearbeitet, unter anderem mit Süßwaren und Keks-Herstellern.

Auch abseits von Snacks dreht The Pokémon Company zum Jubiläum sichtbar auf: Bei den großen Ankündigungen rund um Pokémon Day wurden unter anderem die nächsten Hauptspiele Pokémon Winds und Waves bestätigt. Zusätzlich wurde eine Neuveröffentlichung von Pokémon Feuerrot und Blattgrün angekündigt, womit die Kanto-Remakes erstmals außerhalb des Game Boy Advance-Ökosystems erscheinen sollen.

Im Pokémon-Sammelkartenspiel ist ebenfalls ein Jubiläums-Set für später in 2026 angekündigt, inklusive Reprints ikonischer Karten aus der Historie. Und auch im Merchandise-Bereich wird weiter eskaliert, etwa mit einer LEGO-Kooperation rund um die finalen Entwicklungen der Kanto-Starter sowie kleineren Sets zu Evoli und Pikachu, plus einem Game-Boy-förmigen Musikplayer mit dem kompletten Soundtrack von Pokémon Rot und Blau.

Freut ihr euch über das Comeback der Pokémon Goldfish Crackers, oder sind für euch andere Jubiläums-Aktionen spannender? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.