Pokémon GO bringt die Spotlight-Stunde zurück – neuer Termin, Boni, Termine

Manchmal sind es die kleinen Routinen, die ein Live-Spiel am Leben halten. Genau so eine kehrt jetzt in Pokémon GO zurück: Niantic hat offiziell bestätigt, dass die Spotlight-Stunde ab Juni 2026 wieder als wöchentliches Event stattfindet. Nachdem das Feature im März vorübergehend pausiert wurde und im April nur in einer abgespeckten Event-Variante auftauchte, gibt es jetzt wieder die klassische Version inklusive Boni.

Damit wird ein beliebtes Zeitfenster wieder planbar, in dem ihr gezielt auf ein bestimmtes Pokémon grinden könnt. Für viele ist das genau die Art von Event, die Pokémon GO seit Jahren so gut macht: kurze, klare Ziele, spürbare Belohnungen und ein Grund, sich für eine Stunde wirklich zu fokussieren.

Spotlight-Stunde ist zurück im Wochenrhythmus

Was ändert sich bei der Spotlight-Stunde ab Juni 2026? Der wichtigste Punkt: Die Spotlight-Stunde ist wieder wöchentlich und bringt Boni zurück. In den letzten Monaten war das Feature entweder ganz weg oder nur als tägliches Format ohne Bonus verfügbar. Jetzt kehrt Niantic zur früheren Idee zurück, bei der ein ausgewähltes Pokémon im Mittelpunkt steht und ein zusätzlicher Effekt das Mitmachen besonders lohnt.

Auffällig ist auch die neue Terminierung. Die Spotlight-Stunde findet künftig donnerstags statt und nicht mehr am traditionell gewohnten Dienstag. Wer seine Woche bisher um den Dienstagabend herum geplant hat, sollte also umdenken und den neuen Slot im Kalender blocken.

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Gerade weil Pokémon GO inzwischen fast zehn Jahre auf dem Buckel hat, sind solche verlässlichen, wiederkehrenden Mini-Events wichtig. Sie sind niedrigschwellig, funktionieren für Gelegenheitstrainer genauso wie für Hardcore-Farmer und belohnen sowohl das Draußensein als auch effizientes Ressourcen-Management.

Alle Termine und Boni im Überblick

Welche Spotlight-Stunden sind bereits angekündigt? Niantic hat eine Reihe an Terminen veröffentlicht, die sich über Juni und Juli 2026 erstrecken. Dazu gehören jeweils ein Fokus-Pokémon und ein spezifischer Bonus, der sich klar auf eine bestimmte Aktivität auswirkt.

Datum (2026) Fokus-Pokémon Bonus 18. Juni Quiekel 2x Bonbons beim Verschicken 25. Juni Wingull 2x Sternenstaub beim Fangen 2. Juli Taubsi 2x EP beim Entwickeln 16. Juli Zubat 2x EP beim Fangen 23. Juli Evoli 2x Bonbons beim Fangen 30. Juli Bidiza 2x Bonbons beim Verschicken

Wie nutzt ihr die Boni am effektivsten? Je nach Woche lohnt sich ein anderer Fokus: Bei 2x Sternenstaub beim Fangen kann sich ein Spaziergang mit vielen Spawns besonders auszahlen, während 2x EP beim Entwickeln ein perfekter Moment ist, um angesparte Bonbons und Entwicklungen durchzuziehen. Und die Verschicken-Boni sind ideal, wenn ihr nach einer Fangsession massenhaft aufräumen wollt, ohne euch dabei um den Bonbonverlust zu sorgen.

Wie wichtig ist für euch die Rückkehr der Spotlight-Stunde im klassischen Format, und werdet ihr euch an den neuen Donnerstag-Termin gewöhnen? Schreibt eure Meinung und eure Pläne für Quiekel, Evoli und Co. gern in die Kommentare.