GTA Online: Neuer Polizeiwagen für 5,8 Millionen – das bringt die Eventwoche

Die neue Eventwoche in GTA Online ist gestartet und bringt gleich zwei auffällige Fahrzeug-Neuzugänge mit sich. Ab sofort könnt ihr den Pegassi Ignus Pursuit bei Warstock Cache & Carry erwerben. Der Polizeisportwagen gehört allerdings zu den teuersten Einsatzfahrzeugen im gesamten Spiel.

Daneben endet die einwöchige Exklusivität des Grotti Veleno GT. Nachdem der Supersportwagen zunächst ausschließlich von GTA+-Mitgliedern beansprucht werden konnte, steht er nun regulär bei Legendary Motorsport zum Kauf bereit.

Auch der neue Kortz Center Heist spielt erneut eine wichtige Rolle. Rockstar wechselt die verfügbaren Hauptziele aus, setzt den wöchentlichen Erstabschlussbonus zurück und belohnt einen Abschluss ohne Tod mit zusätzlichen 400.000 GTA-Dollar.

Die Eventwoche läuft vom 23. bis einschließlich 29. Juli 2026. Der nächste Wechsel erfolgt voraussichtlich am 30. Juli.

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Pegassi Ignus Pursuit erscheint als neuer Polizeiwagen

Welches neue Fahrzeug ist in dieser Woche erschienen? Mit dem Pegassi Ignus Pursuit erweitert Rockstar die Auswahl der kaufbaren Polizeifahrzeuge um einen besonders schnellen Supersportwagen. Das neue Einsatzfahrzeug basiert auf dem bereits bekannten Pegassi Weaponized Ignus und ist ab sofort bei Warstock Cache & Carry erhältlich.

Der Preis fällt selbst für GTA-Online-Verhältnisse ausgesprochen hoch aus:

Regulärer Preis: 5.835.000 GTA-Dollar

Einkaufspreis: 4.376.250 GTA-Dollar

Damit kostet der Ignus Pursuit beinahe doppelt so viel wie zahlreiche reguläre Supersportwagen. Vor dem Kauf müsst ihr außerdem zunächst den grundsätzlichen Zugang zu Polizeifahrzeugen freischalten. Dafür ist die Mission Slush Fund aus dem Cluckin’ Bell Farm Raid erforderlich.

© Rockstar Games

Wie bei anderen Einsatzfahrzeugen könnt ihr anschließend verschiedene Polizeilackierungen und weitere Anpassungen verwenden. Wer lediglich einen schnellen Supersportwagen sucht, findet jedoch deutlich günstigere Alternativen. Der Ignus Pursuit richtet sich vor allem an Sammler und Spieler, die gerne Polizeieinsätze im freien Modus nachstellen.

Grotti Veleno GT ist jetzt für alle Spieler erhältlich

Wo könnt ihr den Grotti Veleno GT kaufen? Der mit dem Kortz Center Heist eingeführte Supersportwagen wird jetzt regulär über Legendary Motorsport angeboten. Damit können ihn erstmals auch Spieler ohne GTA+-Mitgliedschaft erwerben.

In der vergangenen Woche ließ sich der Veleno GT ausschließlich als aktueller GTA+-Vorteil kostenlos beanspruchen. Diese Möglichkeit bleibt für Mitglieder noch bis zum 12. August 2026 bestehen. Wer GTA+ besitzt, sollte das Fahrzeug daher keinesfalls für den regulären Millionenpreis kaufen.

Der Veleno GT ist in dieser Woche außerdem gemeinsam mit dem Benefactor Läufer im Schaufenster von Luxury Autos ausgestellt. Dort könnt ihr euch beide Fahrzeuge vor dem Kauf aus der Nähe ansehen.

Neue Hauptziele im Kortz Center Heist

Welche Hauptziele stehen im Kortz Center Heist zur Verfügung? Mit dem Beginn der Eventwoche hat Rockstar die Auswahl der Kunstwerke gewechselt. Folgende Ziele können derzeit im Kortz Center auftauchen:

Winter, Nowhere in Particular

I Hear Voices

I, Fruit

The Outcome of Endeavour

Das Gemälde The Outcome of Endeavour steht ausschließlich qualifizierten Teilnehmern des Fine Art Collector Program zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Spieler, die eine Villa besitzen und zwischen dem 17. Juni und dem 13. Juli 2026 in GTA Online aktiv waren.

Der wöchentliche Bonus für den ersten Verkauf eines Hauptziels wurde ebenfalls zurückgesetzt. Selbst wenn ihr den Kortz Center Heist bereits in der vergangenen Woche abgeschlossen habt, könnt ihr euch den Erstabschlussbonus für die neue Zielauswahl erneut verdienen.

400.000 GTA-Dollar für einen Heist ohne Tod

Was müsst ihr für die Wochenaufgabe erledigen? Schließt den Kortz Center Heist vollständig ab, ohne dabei zu sterben. Gelingt euch der Durchlauf, erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 400.000 GTA-Dollar.

Wer die zusätzliche Belohnung mitnehmen möchte, sollte sich vor dem Finale mit schwerer Panzerung und Snacks eindecken. Die Herausforderung verlangt keinen Abschluss auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe, entscheidend ist lediglich, dass ihr während des Heists nicht sterbt.

Diese Boni gelten vom 23. bis 29. Juli

Den höchsten Multiplikator erhalten Spieler auf den aktuellen Konsolen und in der Enhanced-Version für den PC. Die HSW-Rennserie schüttet in dieser Woche gleich fünffache Belohnungen aus.

5-fache GTA-Dollar und RP: HSW-Rennserie

HSW-Rennserie 4-fache GTA-Dollar: Gehälter für Associates und Leibwächter

Gehälter für Associates und Leibwächter 3-fache GTA-Dollar und RP: Overtime Rumble

Overtime Rumble 3-fache GTA-Dollar und RP: Community-Serie

Community-Serie 2-fache GTA-Dollar: erstmaliger Abschluss von The Titan Job aus Oscar Guzman Flies Again

Der Fünffach-Bonus für die HSW-Rennserie steht nur auf PS5, Xbox Series X/S und in GTA Online Enhanced für den PC zur Verfügung.

Beim Einloggen erhaltet ihr außerdem kostenlos das Knuckleduster-T-Shirt.

Fine Art Collectors erhalten weitere Belohnungen

Qualifizierte Mitglieder des Fine Art Collector Program können ihre Belohnungen noch bis zum 5. August beanspruchen. Voraussetzung sind eine eigene Villa und eine Anmeldung bei GTA Online im vorgegebenen Zeitraum vom 17. Juni bis zum 13. Juli.

Zu den Vorteilen gehören:

1.000.000 GTA-Dollar Rabatt auf das Art Studio

kostenlose Tresor-Tastatur für das Art Studio

Hauptziel-Gemälde The Outcome of Endeavour

Villa-Skulptur The Crescent Tense

kostenloser Western Company Annihilator Stealth

Den kostenlosen Tarnkappenhubschrauber findet ihr bei Warstock Cache & Carry. Rockstar hat zugleich einen Fehler behoben, durch den berechtigte Spieler ihre Rabatte teilweise nicht erhalten hatten.

Alle Rabatte der aktuellen Eventwoche

In dieser Woche könnt ihr vor allem bei älteren Fahrzeugen sparen. Neun Modelle sind um 30 Prozent reduziert:

Benefactor Vorschlaghammer

Declasse Tulip M-100

Vapid Retinue Mk II

Dewbauchee JB 700W

Pegassi Tempesta

Karin Technical

Pegassi Torero

Enus Windsor Drop

Pfister 811

Zusätzlich gelten folgende Angebote:

50 Prozent Rabatt: McKenzie Field Hangar

McKenzie Field Hangar 50 Prozent Rabatt: Chamäleon-Lackierungen

Chamäleon-Lackierungen 30 Prozent Rabatt: Combat Shotgun beim Gun Van

Combat Shotgun beim Gun Van 40 Prozent Rabatt für GTA+-Mitglieder: Compact EMP Launcher beim Gun Van

Die reduzierten Chamäleon-Lackierungen stehen nur auf PS5, Xbox Series X/S und in der Enhanced-PC-Version zur Verfügung.

Podiumsfahrzeug und Preisfahrzeug

Welches Auto könnt ihr im Casino gewinnen? Am Glücksrad des Diamond Casinos wartet in dieser Woche der Vapid Ratel. Regulär kostet der Geländewagen 1.873.000 GTA-Dollar.

Das Preisfahrzeug beim LS Car Meet ist der Dinka Postlude. Um ihn kostenlos zu erhalten, müsst ihr an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Top-5-Platzierung in der LS-Car-Meet-Serie erreichen.

Folgende Fahrzeuge stehen außerdem für Probefahrten bereit:

Dewbauchee JB 700W

Pegassi Tempesta

Pegassi Torero

Als Premium-Testfahrzeug bei Hao’s Special Works wird der Grotti Brioso R/A angeboten.

Fahrzeuge bei Luxury Autos und Simeon

Bei Luxury Autos stehen diese beiden Neuheiten im Schaufenster:

Grotti Veleno GT

Benefactor Läufer

Simeons Premium Deluxe Motorsport bietet dagegen fünf reduzierte Fahrzeuge an:

Pfister 811

Enus Windsor Drop

Benefactor Vorschlaghammer

Declasse Tulip M-100

Vapid Retinue Mk II

In den Schrottplatz-Raubüberfällen könnt ihr es in dieser Woche mit dem Grotti Stinger TT, dem Übermacht Cypher und dem Canis Seminole Frontier aufnehmen.

Rockstar behebt mehrere Fehler

Kurz nach der Veröffentlichung des Kortz Center Heists hat Rockstar bereits mehrere Probleme korrigiert. Unter anderem soll der Annihilator Stealth im Heist nicht mehr ungewollt abstürzen. Auch die Kamera in der Ausstellungshalle sowie fehlerhaft dargestellte Plaketten und Trophäen in den Villen wurden überarbeitet.

Darüber hinaus wurde ein Absturz der Velum in Oscar Guzman Flies Again behoben. Wiederholte Abschlüsse der drei Akte des Doomsday Heists zahlen nun wieder die ursprünglich vorgesehenen Beträge aus.

Holt ihr euch den Pegassi Ignus Pursuit trotz seines enormen Preises oder wartet ihr lieber auf eines der nächsten Fahrzeuge aus dem Kortz-Center-Update? Schreibt es uns in die Kommentare.