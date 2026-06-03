Eines der größten Highlights der aktuellen State of Play steht fest: Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5. Gleichzeitig haben Sony und Insomniac Games erstmals ausführliches Gameplay aus dem Action-Adventure präsentiert und das fällt deutlich brutaler aus, als viele Fans erwartet hatten.

Bereits vor der Show war bekannt, dass Wolverine eine zentrale Rolle in der Präsentation spielen würde. Mit rund sieben Minuten Gameplay lieferte Insomniac Games nun den bislang umfangreichsten Blick auf das PS5-Exclusive.

Wolverine setzt auf kompromisslose Action

Die gezeigten Spielszenen machen schnell klar: Wolverine wird kein zweites Spider-Man.

Logan geht deutlich härter gegen seine Gegner vor als die freundliche Spinne aus New York. Ob aus dem Hinterhalt, mit spektakulären Sprüngen oder im direkten Nahkampf – die ikonischen Adamantium-Krallen kommen regelmäßig und äußerst effektiv zum Einsatz.

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Blutige Treffer, brutale Finisher und sichtbare Verletzungen sorgen dafür, dass Wolverine deutlich erwachsener wirkt als die bisherigen Marvel-Spiele von Insomniac Games.

Gerade die Nahkämpfe standen während der Präsentation im Mittelpunkt. Die Entwickler setzen dabei auf schnelle Kombinationen, aggressive Angriffe und Wolverines berühmte Regenerationsfähigkeiten.

Insomniac bleibt seiner Stärke treu

Neben den Kämpfen beeindruckte vor allem die technische Präsentation.

Bereits mit Marvel’s Spider-Man 2 und Ratchet & Clank: Rift Apart bewies Insomniac Games, dass das Studio spektakuläre Actionsequenzen und hochwertige Inszenierung beherrscht. Genau diese Stärken scheinen nun auch in Wolverine einzufließen.

Die gezeigten Umgebungen wirken detailreich, die Animationen überzeugen und die Kämpfe laufen flüssig und dynamisch ab. Besonders Wolverines Bewegungen und seine Angriffe hinterlassen einen wuchtigen Eindruck.

Was ist mit der Story?

Während das Gameplay klar im Fokus der Präsentation stand, hielten sich Sony und Insomniac Games bei der Geschichte weiterhin bedeckt.

Bislang ist bekannt, dass Logan die Hauptrolle übernimmt und die Handlung unabhängig von den Spider-Man-Spielen funktionieren soll. Wie umfangreich die Story ausfällt und welche bekannten Marvel-Figuren auftreten werden, bleibt vorerst offen.

Allerdings deutet die deutlich düsterere Inszenierung darauf hin, dass Spieler eine ernstere und erwachsenere Geschichte erwarten dürfen.

Vorbestellungen starten nach der State of Play

Neben dem Release-Termin bestätigte Sony außerdem, dass die Vorbestellungen für Marvel’s Wolverine nach der State of Play freigeschaltet werden.

Weitere Informationen zu möglichen Editionen, Boni und Sammlerversionen dürften in Kürze folgen.

Marvel’s Wolverine erscheint exklusiv für PS5

Mit Wolverine bekommt die PlayStation 5 im Herbst eines ihrer wichtigsten Exklusivspiele des Jahres.

Nach dem ersten umfangreichen Gameplay-Auftritt dürfte die Vorfreude vieler Fans noch einmal deutlich gestiegen sein. Ob das Action-Adventure auch erzählerisch überzeugen kann, erfahren wir spätestens am 15. September 2026.

Bis dahin dürfte Insomniac Games in den kommenden Monaten weitere Details zu Story, Figuren und Spielwelt veröffentlichen.