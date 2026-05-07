Steam Controller 2 – Versand startet, erste Lieferungen in mehreren Ländern

Die zweite Generation des Steam Controller ist offiziell im Versand: Seit dem Verkaufsstart am 4. Mai 2026 häufen sich in sozialen Netzwerken die ersten handfesten Statusmeldungen von Vorbestellern, die inzwischen weit über eine reine Bestellbestätigung hinausgehen. Laut zahlreichen Community-Posts wurden in mindestens 22 der 32 Länder, in denen Valve das Gerät direkt anbietet, bereits Bestellungen über den Schritt Packaged items hinaus verarbeitet.

Das passt zu Valves ursprünglichem Zeitfenster: Die ersten Lieferungen sollen je nach Region zwischen dem 7. und 11. Mai 2026 eintreffen. Besonders auffällig ist dabei, wie schnell sich die Launch-Welle in mehreren Ländern gleichzeitig bewegt, obwohl der Controller am Release-Tag selbst innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.

Verkaufsstart, Ausverkauf und Versandtempo

Wann ging der Steam Controller in den Verkauf? Der neue Steam Controller wurde am 4. Mai 2026 über Valves Store freigeschaltet, offiziell um 10:00 Uhr PT, was in Deutschland 19:00 Uhr entspricht. Einige Fans berichten allerdings, dass sie ihre Bestellung bereits um 18:58 Uhr deutscher Zeit abschließen konnten, also wenige Minuten vor der offiziellen Freigabe.

Der Run war so groß, dass die verfügbare Stückzahl trotz gestaffelter Bestandswellen zügig vergriffen war. Das Produkt wechselte während des Starts immer wieder zwischen verfügbar und nicht verfügbar, bis am Ende des Abends endgültig Schluss war.

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Wie schnell werden die ersten Bestellungen abgearbeitet? Bereits zwei Tage nach dem Verkaufsstart wurden erste Ankünfte gemeldet. Nach aktuellen Community-Berichten scheinen bislang vor allem einzelne Kunden in Kalifornien ihre Geräte schon erhalten zu haben. In vielen weiteren Ländern ist der Versandprozess aber sichtbar angelaufen, etwa indem Bestellungen den Verpackungsstatus verlassen oder bereits an Versanddienstleister übergeben wurden.

Diese Länder melden bereits erste Versandfortschritte

In welchen Ländern sind Bestellungen bereits verpackt oder unterwegs? Aus Community-Posts (Stand: 6. Mai 2026) ergibt sich ein erstes Bild, wie weit Valve je Land ist. Wichtig: Die Statusmeldungen stammen aus Nutzerrückmeldungen und bilden vor allem die ersten Bestellwellen ab.

Land Erste Bestellungen verpackt? Versandt? Angekommen? Australien ✅ ✅ ❌ Österreich ✅ ❌ ❌ Belgien ✅ ❌ ❌ Bulgarien ❌ ❌ ❌ Kanada ✅ ❌ ❌ Kroatien ✅ ❌ ❌ Zypern ❌ ❌ ❌ Tschechien ✅ ❌ ❌ Dänemark ❌ ❌ ❌ Estland ✅ ❌ ❌ Finnland ✅ ✅ ❌ Frankreich ✅ ❌ ❌ Deutschland ✅ ✅ ❌ Griechenland ✅ ❌ ❌ Ungarn ✅ ✅ ❌ Irland ✅ ❌ ❌ Italien ✅ ❌ ❌ Lettland ❌ ❌ ❌ Litauen ✅ ✅ ❌ Luxemburg ❌ ❌ ❌ Malta ❌ ❌ ❌ Niederlande ✅ ✅ ❌ Polen ✅ ✅ ❌ Portugal ✅ ❌ ❌ Rumänien ❌ ❌ ❌ Slowakei ❌ ❌ ❌ Slowenien ✅ ❌ ❌ Spanien ✅ ✅ ❌ Schweden ✅ ✅ ❌ Vereinigtes Königreich ✅ ✅ ❌ Vereinigte Staaten ✅ ✅ ✅

Für Deutschland ist dabei vor allem interessant: Hier gibt es bereits mehrere Hinweise auf den Status versandt, vereinzelt sogar darauf, dass Sendungen in Richtung Tracking-Zuteilung gehen. Wer am 4. Mai sehr früh durchkam, dürfte entsprechend eher in den ersten Versandbatches landen.

Restock, Scalper und was Kaufinteressierte jetzt tun können

Warum ist der Steam Controller aktuell schwer zu bekommen? Valve hat bereits am 5. Mai 2026 kommuniziert, dass die Startmenge schneller als erwartet vergriffen war. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an Nachschub und will eine aktualisierte Timeline zur weiteren Verfügbarkeit zeitnah nachreichen.

Zum Launch waren Bestellungen auf zwei Einheiten pro Account begrenzt, trotzdem tauchen bereits Angebote von Wiederverkäufern mit teils sehr hohen Aufschlägen auf. Wer noch keinen Steam Controller ergattern konnte, fährt in der Regel besser damit, auf die nächste offizielle Bestandswelle zu warten, statt die Preise der Zweitmärkte zu befeuern.

Wie siehst du den Launch des neuen Steam Controller: freust du dich auf das Gerät, oder setzt du lieber auf klassische Gamepads am PC? Schreib es gern in die Kommentare.