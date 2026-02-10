Halo 7 – Fans streiten über Open World oder Rückkehr zu linearen Missionen

Während in der Halo-Community bereits über ein mögliches Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved später im Jahr 2026 gesprochen wird und auch Neuauflagen von Halo 2 sowie Halo 3 als Gerücht die Runde machen, richtet sich der Blick vieler Fans vor allem auf den nächsten großen Serienteil. Offiziell angekündigt ist Halo 7 zwar noch nicht, aber die Diskussion über die Kampagnenstruktur läuft längst heiß.

Ausgelöst wurde sie zuletzt durch einen Reddit-Thread, der die zentrale Frage in den Raum stellte: Soll Halo 7 die Open-World-Ausrichtung von Halo Infinite fortsetzen oder wieder zurück zu klassischem, linearem Leveldesign? In den Kommentaren zeigt sich schnell: Die Community ist klar gespalten.

Die Open-World-Idee seit Halo Infinite

Was hat Halo Infinite am Kampagnenaufbau verändert? Mit Halo Infinite aus dem Jahr 2021 ging die Reihe erstmals einen Schritt weg vom traditionellen Missionskorsett und setzte auf eine semi-offene Spielwelt. Statt streng voneinander abgegrenzter Kapitel erschloss man nach und nach größere Gebiete auf Zeta Halo, die frei erkundet werden konnten.

Im Kern war das ein Bruch mit den klassischen Teilen, die zwar immer wieder offene Schlachtfelder und alternative Wege boten, aber klar in lineare Missionen gegliedert waren. Genau dieser Wechsel ist heute der Knackpunkt: Manche feiern den frischen Ansatz, andere sehen darin eine Abkehr von dem, was Halo früher ausgemacht hat.

Welche Kritikpunkte nennen Fans an der Open World? Viele Stimmen aus der Community beschreiben die offene Struktur von Halo Infinite als repetitiv und in Teilen unausgereift. Häufig genannt werden zu weit auseinanderliegende Aktivitäten, zu ähnliche Schauplätze und Nebenaufgaben sowie ein Spielfluss, der auf längeren Fußmärschen spürbar an Tempo verliert. Gerade wenn die Story eigentlich Dringlichkeit vermitteln soll, kann eine große Karte mit monotone Strecken das Gegenteil bewirken.

Die Community ist bei Halo 7 uneins

Warum wünschen sich manche Fans eine Rückkehr zu linearen Missionen? In der Diskussion sprechen sich zahlreiche Fans dafür aus, dass Halo 7 wieder stärker auf das klassische Kampagnengefühl setzt. Der Tenor: Halo Infinite habe als Experiment funktioniert, aber das Grundrezept der Reihe liege in straff inszenierten Missionen, abwechslungsreichen Begegnungen und klarer Dramaturgie.

Die Open World in Infinite ist cool, aber zukünftige Halo-Teile sollten wieder zu einer linearen Kampagne zurückkehren.

Ein weiterer Punkt: Einige Fans argumentieren, dass die älteren Spiele trotz Linearität oft offener wirkten, weil sie geschickt zwischen engen Innenräumen und großen Vista-Momenten wechselten, häufig mitten in laufende Gefechte hinein. Dieser Wechsel aus Enge und Weite habe sich für sie dynamischer angefühlt als das freie Abklappern einer großen Karte.

Combat Evolved hat mit begrenzten Räumen, die sich in riesige Ausblicke öffnen, oft viel offener gewirkt als das, was Infinite mit seiner Karte macht.

Der mögliche Mittelweg für Halo 7

Welche Kampagnenstruktur könnte beide Lager zufriedenstellen? Zwischen den Fronten taucht immer wieder ein Kompromiss auf: ein grundsätzlich lineares Spiel, das innerhalb einzelner Missionen größere, frei angelegte Areale bietet. Also weniger eine permanente Open World, sondern eher große Einsatzgebiete, in denen du dir den Ansatz selbst aussuchst.

So ein Hybrid könnte die Stärken beider Konzepte verbinden: die Inszenierung und den erzählerischen Drive klassischer Halo-Kampagnen, kombiniert mit dem Sandbox-Charakter, für den Halo im Kampfgefühl ohnehin bekannt ist. Denkbar wären Missionen, die dir mehrere Einstiege, optionale Ziele und dynamische Begegnungen geben, ohne dass sich die Handlung in Sammelaufgaben oder langen Leerwegen verliert.

Welche konkreten Baustellen müsste 343 Industries dann verbessern? Falls Halo 7 erneut auf offene Zonen setzt, erwarten viele Fans vor allem mehr Abwechslung in Aktivitäten und Schauplätzen, dichter platzierte interessante Punkte sowie ein Traversal-Design, das Tempo hält. Auch das Missionsdesign müsste stärker dafür sorgen, dass sich Nebeninhalte organisch anfühlen und nicht wie Beschäftigungstherapie wirken.

Was als Nächstes zu Halo 7 wichtig wird

Wann wird klar, in welche Richtung Halo 7 geht? Solange Halo 7 nicht offiziell vorgestellt ist, bleibt offen, ob die Reihe die offene Struktur weiterführt oder wieder stärker auf klassische Level setzt. Klar ist nur: Die Erwartungshaltung ist hoch, gerade weil Halo Infinite mit seiner Kampagnenform zwar Neugier geweckt hat, aber auch viele Reibungspunkte hinterlassen konnte.

Unterm Strich zeigt die Debatte, wie stark Halo als Marke über seine Kampagnen-DNA definiert wird. Ob Open World, linear oder Hybrid: Entscheidend wird sein, dass sich das nächste Abenteuer wieder wie ein Halo anfühlt, mit starken Setpieces, klarer Spannungskurve und dem typischen Sandbox-Gefühl im Kampf.

Wie siehst du das: Soll Halo 7 eine echte Open World bekommen, lieber komplett zurück zu linearen Missionen gehen oder wäre ein Hybrid aus beiden Welten für dich der beste Weg? Schreib deine Meinung in die Kommentare.