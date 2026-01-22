Elden Ring-DLC Forsaken Hollows enttäuscht Spieler – Map und Inhalt kritisiert

Die Erwartungen an das Elden Ring Nightreign-DLC Forsaken Hollows waren gigantisch. Nach dem erfolgreichen Launch des Hauptspiels im Mai 2025, das weltweit über fünf Millionen Einheiten verkaufte, hofften viele auf eine epische Erweiterung. Doch seit dem Release am 4. Dezember 2025 häufen sich auf Steam negative Bewertungen. Der Ruf des einst gefeierten Soulslike-Roguelite-Titels beginnt zu bröckeln.

Die DLC-Erweiterung bietet zwar neue Inhalte wie zwei zusätzliche Nightfarer-Klassen (Scholar und Undertaker), neue Expeditionsbosse sowie eine überarbeitete Map im Rahmen des „Shifting Earth“-Events. Doch viele in der Community fühlen sich vom Umfang und der Qualität des DLCs enttäuscht – vor allem in Relation zum Preis von 14,99 Euro.

Gründe für den Bewertungsabsturz

Warum wird das DLC von Spielern kritisiert? Die jüngste Welle negativer Bewertungen lässt sich auf drei zentrale Kritikpunkte zurückführen, die immer wieder in Rezensionen auftauchen:

Unübersichtliche und frustrierende Map-Struktur im neuen Gebiet „Great Hollow“

Fehlende neue Gameplay-Elemente wie Waffen, Zauber oder Ashes of War

Technische Probleme wie Glitches, schwache Performance und unausgewogenes Balancing

Besonders viel Kritik entfällt auf die vertikale Map-Struktur von Great Hollow. Diese soll nicht nur schwer lesbar und verwirrend gestaltet sein, sondern auch unnötig viele Todesfallen beinhalten – was in einem Spiel mit Roguelike-Elementen besonders frustrierend ist. Einige Nutzer berichten von chaotischen Respawns und dem wiederholten Verlust ihrer Runen.

Inhaltlich enttäuschend trotz ikonischer Bosskämpfe

Was fehlt dem DLC an Substanz? Trotz der Integration bekannter Bosse wie dem Dämonenfürsten aus Dark Souls III oder Artorias aus dem ersten Dark Souls wirkt Forsaken Hollows auf viele eher wie ein Patch als eine vollwertige Erweiterung. Die fehlenden neuen Waffen, Zauber oder Ashes of War schmälern den Wiederspielwert erheblich.

Spieler hatten mit mehr Individualisierungsmöglichkeiten für ihre Nightfarer gerechnet. Gerade da das Hauptspiel stark auf strategische Teamzusammenstellungen ausgelegt ist, empfindet die Community das Fehlen neuer Builds als klare Schwäche des DLCs.

Probleme mit Balance und Fortschrittsmechanik

Wie beeinflusst das DLC das Koop-Erlebnis? Ein weiterer Reibungspunkt ist die fehlende Überarbeitung der Revive-Mechanik. Diese spielt im kooperativen Modus eine zentrale Rolle, wurde im DLC aber nicht angepasst – obwohl viele Spieler dies bereits seit Monaten gefordert hatten.

Zusätzlich verstärken unausgewogene Bosskämpfe und zufallsbasierte Schwierigkeitsgrade die Frustration. So startet beispielsweise jeder Everdark-Boss direkt in Phase 2, was Neulinge benachteiligt und das taktische Vorgehen erschwert.

Preis-Leistungs-Verhältnis im Fokus der Kritik

Ist der Preis für das Gebotene gerechtfertigt? Für 14,99 Euro bietet Forsaken Hollows zwar neue Bosse sowie zwei zusätzliche Nightfarer-Klassen, aber es fehlt an grundlegenden Erweiterungen, die das Spielgefühl wirklich verändern. Viele Nutzer empfinden das DLC daher als überteuert.

Im Vergleich zu anderen FromSoftware-Erweiterungen wie Shadow of the Erdtree oder The Old Hunters wirkt Forsaken Hollows merklich kleiner und weniger ambitioniert. Der Eindruck, dass hier Inhalte recycelt wurden, verstärkt das Gefühl der Enttäuschung.

Wie geht es mit Nightreign weiter?

Kann FromSoftware das Ruder noch herumreißen? Trotz der massiven Kritik ist nicht ausgeschlossen, dass das Studio mit weiteren Updates und Balancing-Patches gegensteuert. Bereits in der Vergangenheit hat FromSoftware bewiesen, dass es auf Community-Feedback reagieren kann.

Ob der DLC langfristig rehabilitiert werden kann, hängt stark davon ab, ob essentielle Forderungen – wie neue Waffen, bessere Performance und eine überarbeitete Map-Struktur – umgesetzt werden. Ohne spürbare Verbesserungen könnte Forsaken Hollows jedoch zum Tiefpunkt in einem ansonsten sehr erfolgreichen Franchise werden.

Wie stehst du zu Forsaken Hollows? Hattest du andere Erwartungen an das DLC? Lass es uns in den Kommentaren wissen!