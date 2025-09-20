Elden Ring Nightreign Update – Dein Tiefenrang jetzt freiwillig anpassbar

Elden Ring Nightreign erweitert seinen Deep of Night Modus um ein neues Feature, das die Spielerfahrung zugänglicher gestalten soll. Diese neue Funktion ermöglicht es dir, deinen Tiefenrang freiwillig um eine Stufe zu senken. Dieses Update enthält zudem einige Qualitätsverbesserungen, die von der Community freudig aufgenommen werden.

Was sind die neuen Features im Elden Ring Nightreign Update?

Wie verändert sich der Tiefenrang im neuen Update? Eine der bedeutendsten Änderungen ist die Möglichkeit, den eigenen Tiefenrang um eine Stufe zu verringern, wenn du dies wünschst. Dies kommt insbesondere denen zugute, die den Schwierigkeitsgrad der höheren Tiefenlevel als zu herausfordernd empfinden. Zusätzlich bietet das Update einen Schutz vor Herabstufungen: Ab Tiefenstufe 3 wirst du bei einer Niederlage nicht um eine Stufe zurückgestuft. Auf den Stufen 4 und 5 gilt dieser Schutz sogar für zwei Niederlagen.

Wie wirkt sich das Update auf die Spielerfahrung aus? Spieler, die auf Tiefenstufe 1 gegen höherstufige Charaktere antreten, verlieren keine Punkte mehr bei einer Niederlage. Außerdem wird sichergestellt, dass du, falls du auf der Steam-Plattform spielst, auch bei einer Serverunterbrechung weiterspielen kannst.

Reaktionen der Community auf die Änderungen

Wie reagiert die Gemeinschaft auf die neuen Funktionen? Viele Spieler begrüßen die Möglichkeit, den Tiefenrang freiwillig zu senken, ohne absichtlich durch das Spiel verlieren zu müssen. Diese Funktion bietet dir die Chance, die Vorteile und Add-ons des Spiels zu genießen, ohne dich mit dem hohen Schwierigkeitsgrad der höheren Tiefen auseinandersetzen zu müssen.

Die Elden Ring Nightreign Community freut sich über die Ankündigung des Updates und lobt die Entwickler für die Berücksichtigung ihrer Anliegen. Besonders die Möglichkeit, den Tiefenrang zu senken, wurde vielfach gelobt, da sie dir mehr Flexibilität beim Spielen bietet.

Weitere Verbesserungen im Spiel

Was wird im neuen Update behoben? Neben den neuen Funktionen wird auch ein Fehler behoben, der bisher dafür sorgte, dass der Tiefenrang bei einem Sieg manchmal nicht korrekt erhöht wurde. Diese Korrektur wird sicherlich einige Spieler erfreuen, die bislang mit diesem Problem zu kämpfen hatten.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für das Update steht noch aus. FromSoftware hat jedoch angekündigt, dieses so bald wie möglich bekannt zu geben. Die Vorfreude auf die kommenden Verbesserungen ist in der Community spürbar.

