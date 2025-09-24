Elden Ring Nightreign Update bringt wichtiges Deep of Night-Feature im September 2025

FromSoftware hat kürzlich das zweite Update für September 2025 von Elden Ring Nightreign veröffentlicht. Das Update, bekannt als Patch 1.02.3, bringt zahlreiche Bugfixes und Balance-Anpassungen für das beliebte Koop-Spiel. Der Fokus liegt dabei auf dem neuen Deep of Night-Modus, der das Spielerlebnis erheblich verändert.

Wichtige Änderungen im Deep of Night-Modus

Was sind die Neuerungen im Deep of Night-Modus? Eine der bemerkenswertesten Ergänzungen im Patch 1.02.3 ist die Einführung einer Funktion, die es ermöglicht, das Deep of Night Depth Level um eins zu verringern. Diese Neuerung soll den Modus für dich zugänglicher machen. Zudem bietet das Update einen Rangverlustschutz auf den Depth Levels 3, 4 und 5, der verhindert, dass du nach einer Niederlage einen Depth Level verlierst.

Spieler auf Depth Level 1, die mit höherstufigen Spielern gematcht werden, verlieren nach einer Niederlage keine Punkte mehr. Dies soll sicherstellen, dass du auch in herausfordernden Matches fair behandelt wirst.

Balance-Anpassungen in Elden Ring Nightreign

Welche Balance-Änderungen wurden vorgenommen? Mehrere Fähigkeiten und Relikte wurden im Angriffsschaden und den Stagger-Effekten angepasst. So wurde zum Beispiel der Angriffsschaden und Stagger-Schaden der meisten Waffentypen erhöht, während einige Effekte von Relikten und passiven Fähigkeiten geändert wurden, um ein ausgeglicheneres Spielerlebnis zu bieten.

Besonders die Nightfarers, die du im Spiel steuerst, profitieren von diesen Anpassungen. Du wirst spüren, wie sich die Änderungen auf das Gameplay auswirken, insbesondere bei dual-wielding Jump-Attacken und den Fähigkeiten der Depth Relics.

Bugfixes und Verbesserungen

Welche Bugs wurden behoben? Das Update behebt Dutzende von Bugs, die sowohl das normale Spiel als auch den Deep of Night-Modus betreffen. Einige der behobenen Bugs bezogen sich auf die korrekte Aktivierung von Effekten und das Erscheinen von einzigartigen Waffen in bestimmten Spielmodi. Diese Korrekturen sollen die Spielmechanik stabilisieren und dir ein reibungsloseres Spielerlebnis bieten.

Zusätzlich wurden einige visuelle und akustische Verbesserungen vorgenommen, die das Gesamterlebnis verbessern. Dazu gehört die Korrektur von Symbolen und Effekten, die in vorherigen Versionen inkorrekt angezeigt wurden.

Erwartungen für zukünftige Updates

Was können wir von zukünftigen Updates erwarten? FromSoftware hat gezeigt, dass sie engagiert daran arbeiten, Elden Ring Nightreign kontinuierlich zu verbessern und zu erweitern. Es ist zu erwarten, dass zukünftige Updates weitere Fehlerbehebungen und möglicherweise neue Inhalte bringen werden, um das Spiel frisch und spannend zu halten.

Das Entwicklerteam hört auf das Feedback der Community, um die Spielerfahrung zu optimieren und sicherzustellen, dass du als Teil der Elden Ring-Gemeinschaft das bestmögliche Spielerlebnis hast.

Was hältst du von den neuesten Änderungen in Elden Ring Nightreign? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!