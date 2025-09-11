Elden Ring – Neuer Modus Deep of Night: Endlose Herausforderungen warten

Elden Ring, das von FromSoftware entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wurde, hat mit seinem neuesten Modus Deep of Night in Nightreign wieder für Aufsehen gesorgt. Dieser Modus bietet dir eine neue Herausforderung, indem er eine Art endlosen Modus einführt, bei dem du in Rängen auf- oder absteigst, je nachdem, ob du einen Lauf gewinnst oder verlierst. Dein Fortschritt in diesen Läufen beeinflusst deinen Rang, den du kontinuierlich verbessern kannst.

Was ist Deep of Night?

Wie unterscheidet sich Deep of Night vom regulären Modus? In Deep of Night durchläufst du eine zweitägige Expedition, gefolgt von einem Nightlord-Finale. Die Karten und Feinde bleiben größtenteils gleich, jedoch unterscheiden sich die Stärke der Gegner und die Arten von Waffen, die du finden kannst. Reguläre Gegner sind jetzt stärker, und es gibt mutierte Versionen mit einer blutroten Tönung, die noch gefährlicher sind, aber auch wertvolle Waffen mit zusätzlichen und mächtigeren Effekten fallen lassen.

Diese neuen Waffen sind jedoch nicht ohne Nachteile. Während sie dir Vorteile wie verbesserte Zauber oder erhöhten Schadenswiderstand bieten, bringen sie auch Debuffs mit sich, wie eine verringerte Heilung durch Flaschen oder eine Reduzierung der FP-Leiste.

Belohnungen und Relikte

Welche neuen Belohnungen erwarten dich in Deep of Night? Neben den regulären Relikten erhältst du in Deep of Night auch Tiefen-Relikte, die zusätzliche Effekte bieten, die im Grundspiel nicht gefunden werden können. Diese Relikte sind jedoch ebenfalls mit Debuffs behaftet. So kann ein Relikt zwar deine Zauber verbessern, gleichzeitig aber Geschick und Glauben reduzieren.

Ein weiteres spannendes Feature sind die „schlummernden Kräfte“, die an Relikte gebunden sind. Diese können dir neue Gegenstände wie Opalinhärtetropfen am Anfang der Expedition oder die Möglichkeit geben, bestimmte Waffentypen wie Großhämmer zu entdecken.

Strategien für den Erfolg

Wie kannst du in Deep of Night erfolgreich sein? Zu Beginn deiner Runs kannst du den Nightlord, gegen den du antreten wirst, im Heldenauswahlmenü und auf der Karte sehen, was dir hilft, deine Waffen und Effekte entsprechend zu sammeln. In höheren Rängen wird es jedoch schwieriger, da du möglicherweise nicht weißt, gegen welchen Nightlord du antreten wirst, oder keine Punkte von Interesse auf der Karte angezeigt werden.

Deep of Night bietet eine skalierende Schwierigkeit, bei der du auf härtere Gegner und Nightlords triffst, je weiter du in den Tiefen (den Rängen) vorankommst. Dieser Modus ist besonders reizvoll für erfahrene Spieler, die nach einer neuen Herausforderung suchen.

Wie findest du den neuen Modus in Nightreign? Teile deine Erfahrungen und Strategien in den Kommentaren!