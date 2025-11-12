Elden Ring Nightreign – Neue Erweiterung mit frischen Klassen und Bosskämpfen

FromSoftware und Bandai Namco haben mit der Ankündigung der neuen Erweiterung The Forsaken Hollows für Elden Ring Nightreign die Gaming-Community aufhorchen lassen. Diese Erweiterung wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht und ist sowohl für PlayStation als auch für Xbox und PC erhältlich. Der Trailer, der während der Sony State of Play Japan am 11. November 2025 gezeigt wurde, bietet einen ersten Einblick in die neuen Gameplay-Elemente und Bosskämpfe, die die Erweiterung mit sich bringen wird.

Neue Inhalte und Klassen

Welche neuen Features bringt The Forsaken Hollows? Die Erweiterung wird die Spielwelt von Elden Ring Nightreign erheblich erweitern, indem sie zwei neue Klassen, neue Bosskämpfe und eine komplett neue Umgebung, die als Shifting Earth bekannt ist, einführt. Die neuen Klassen, Scholar und Undertaker, bieten dir frische Möglichkeiten, deinen Spielstil zu personalisieren. Während der Scholar auf hohe arkanische Fähigkeiten und strategische Beobachtung setzt, kombiniert der Undertaker Glauben und Stärke für einen aggressiven Nahkampfansatz.

Die neue Umgebung, The Great Hollow, beschreibt ein beeindruckendes Höhlensystem, das im Zentrum von Limveld liegt. Diese Region wird neue Herausforderungen und mysteriöse Geheimnisse bereithalten, die es zu entdecken gilt.

Deluxe Edition und Vorbestellerboni

Welche Vorteile bietet die Deluxe Edition? Besitzer der Deluxe Edition von Elden Ring Nightreign erhalten die neue Erweiterung The Forsaken Hollows kostenlos. Die Deluxe Edition, die normalerweise für 54,99 € erhältlich ist, beinhaltet zusätzlich einen digitalen Mini-Soundtrack und ein digitales Artbook als Vorbestellerboni. Auch ein Upgrade-Paket, das bisher für 15 € erhältlich war, wurde umbenannt und bietet nun die Inhalte der neuen Erweiterung.

Für diejenigen, die das Spiel noch nicht besitzen, könnte die Deluxe Edition eine attraktive Option sein, da sie nicht nur die Erweiterung, sondern auch exklusive digitale Inhalte bietet.

Erwartungen und zukünftige Entwicklungen

Wie könnte sich die Erweiterung auf die Zukunft von Elden Ring Nightreign auswirken? Die Ankündigung von The Forsaken Hollows ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung von Elden Ring Nightreign. Mit über 5 Millionen verkauften Exemplaren bis Juli 2025 hat das Spiel bereits einen starken kommerziellen Erfolg erzielt. Kadokawa Corporation, der Mutterkonzern von FromSoftware, erwartet, dass die Erweiterung die Verkaufszahlen weiter ankurbeln wird.

Ob in Zukunft weitere Inhalte folgen werden, hängt wahrscheinlich vom Erfolg dieser ersten großen Erweiterung ab. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und welche neuen Herausforderungen auf sie warten.

