Steam Machine Leak – Warum die Preise so hoch sind und was das für Gamer bedeutet

Ein tschechischer Händler hat offenbar die Preise für Valves kommende Steam Machine geleakt – und sie sind alles andere als günstig. In der Quelltextansicht der Website wurden zwei Modelle der Konsole mit Preisen gefunden: eine Version mit 512 GB Speicher für umgerechnet etwa 950 US-Dollar (rund 870 Euro) und eine Variante mit 2 TB Speicher für etwa 1.070 US-Dollar (rund 980 Euro). Diese Preise sind allerdings vor Steuern und ohne Händlermarge berechnet.

Tatsächlich geht man nach der typischen Marge des Händlers Smarty (17 %), könnten die realen Verkaufspreise bei rund 810 Euro für das 512-GB-Modell und etwa 910 Euro für die 2-TB-Version liegen. Diese Preisgestaltung liegt deutlich über dem, was viele erwartet hatten – und das wirft Fragen nach der Marktstrategie von Valve auf.

Warum steigen die Preise der Steam Machine so stark?

Welche Faktoren beeinflussen den Preis der neuen Steam Machine? Der hohe Preis lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen ist die Steam Machine als Hybrid zwischen PC und Konsole konzipiert und enthält entsprechend teure Hardware-Komponenten. Zum anderen leidet die gesamte Elektronikbranche derzeit unter einer globalen RAM-Knappheit, die auch Smartphones, Konsolen und PCs betrifft.

Hinzu kommt, dass Valve laut internen Aussagen keinen subventionierten Einstiegspreis plant. Ein Valve-Entwickler bestätigte in einem Podcast, dass man sich am Preisniveau leistungsfähiger PCs orientiere. Das bedeutet: Wer sich eine Steam Machine kaufen möchte, muss mit einem Preis zwischen 800 und 1.000 Euro rechnen – je nach gewählter Ausstattung.

Welche Varianten der Steam Machine sind geplant?

Was wissen wir über die Ausstattung der verschiedenen Modelle? Laut dem Leak soll es zwei Versionen geben. Beide Modelle basieren auf dem neuen SteamOS und ermöglichen den Zugang zur kompletten Steam-Bibliothek. Die Unterschiede liegen in der Speicherausstattung:

Steam Machine mit 512 GB SSD

Steam Machine mit 2 TB SSD

Weitere technische Details sind noch nicht offiziell bekannt, aber Branchenexperten wie Linus von Linus Tech Tips schätzen, dass alleine die verbauten Komponenten einen Marktwert von rund 600 US-Dollar besitzen. Das macht deutlich, dass Valve hier auf Qualität und Leistung setzt – aber auch einen entsprechend hohen Preis aufruft.

Wie positioniert sich die neue Steam Machine im Markt?

Ist die Steam Machine eine Alternative zu Gaming-PCs und Konsolen? Die neue Generation der Steam Machine soll laut Valve ein Gleichgewicht zwischen PC-Flexibilität und Konsolenkomfort bieten. Anders als bei der ersten Steam Machine von 2015, die in Zusammenarbeit mit Drittanbietern entstand, wird das 2026er-Modell vollständig von Valve selbst entwickelt – inklusive Hardware und Software.

Diese Eigenentwicklung ist Teil einer neuen Hardware-Offensive von Valve, zu der auch ein überarbeiteter Steam Controller und ein Streaming-Gerät namens Steam Frame gehören. Ziel ist es, ein eigenes Ökosystem zu schaffen, das die Vorteile der PC-Plattform mit der Benutzerfreundlichkeit von Konsolen verbindet.

Lohnt sich der Kauf der Steam Machine?

Ist die Preis-Leistung im Vergleich zu einem Gaming-PC gerechtfertigt? Die Diskussion darüber, ob sich die Anschaffung lohnt, ist bereits in vollem Gange. Kritiker weisen darauf hin, dass man für 1.000 Euro auch einen soliden Gaming-PC zusammenstellen könnte. Allerdings: Die aktuellen Preise für leistungsfähige Grafikkarten und RAM machen diesen Plan nicht unbedingt günstiger.

Ein weiterer Punkt: Zubehör wie der neue Steam Controller oder eine Dockingstation könnte – wie schon beim Steam Deck – nicht im Basispreis enthalten sein. Wer also auf ein umfassendes Spielerlebnis setzt, muss mit weiteren Ausgaben rechnen. Dennoch könnte die Steam Machine für viele eine attraktive Lösung sein, um Steam-Spiele bequem im Wohnzimmer zu spielen – ganz ohne klassischen PC.

Wann erscheint die neue Steam Machine?

Gibt es bereits ein offizielles Veröffentlichungsdatum? Valve hat am 12. November 2025 offiziell verkündet, dass die neue Steam Machine Anfang 2026 erscheint. Ein genaues Datum fehlt zwar noch, aber die Ankündigung macht klar: Die Markteinführung steht kurz bevor. Damit kehrt Valve nach sieben Jahren mit einem neuen Hardware-Versuch zurück, nachdem die erste Steam Machine 2015 eingeführt und 2018 wieder eingestellt wurde.

Diese neue Version ist kein offenes System mehr mit verschiedenen Herstellern, sondern ein eigenentwickeltes Gerät – ähnlich wie das Steam Deck. Die Erwartungen sind entsprechend hoch.

Wie geht es weiter?

Wird die Steam Machine den PC-Markt verändern? Das bleibt abzuwarten. Klar ist: Valve setzt auf ein geschlossenes, aber leistungsstarkes System, das den Zugang zu Steam-Spielen erleichtert. Wenn die Preise stabil bleiben und die Performance überzeugt, könnte die Steam Machine eine echte Alternative für all jene sein, die kein High-End-Gaming-PC besitzen oder lieber eine Konsole nutzen.

Die endgültigen Preisangaben und technischen Details stehen zwar noch aus, aber der Leak bietet bereits jetzt einen guten Ausblick auf das, was dich im ersten Quartal 2026 erwartet. Ob sich der Kauf lohnt, hängt letztlich von deinem Spielverhalten und Budget ab.

Was denkst du über den möglichen Preis der neuen Steam Machine? Würdest du sie dir für rund 900 Euro kaufen oder bleibst du lieber beim klassischen Gaming-PC? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!